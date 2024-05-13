Девять плюс один: как поисковики разгадали загадку братской могилы у «берлинки» (фото)

Весной 2024 года калининградские поисковики из отряда «Совесть» сообщили о ранее неизвестной братской могиле красноармейцев, обнаруженной недалеко от трассы Калининград-Эльблонг, именуемой в народе «Берлинкой» (до войны трасса называлась имперской автомагистралью «Кёнигсберг — Эльбинг — Берлин» — прим. «Нового Калининграда»). Ещё во время работ по эксгумации один из членов отряда, Виктор Белов, сделал предположение: «Не та ли это могила, которую вот уже второй десяток лет ищет наш коллега из Пятигорска?» В ходе расследования, которое продолжалось несколько месяцев, удалось это доказать. «Новый Калининград» выяснил, как шло расследование, как помогли в нём карты боёв и почему открывшиеся обстоятельства чуть не сбили искателей со следа.



Поиском своего дяди, капитана Андрея Ивановича Каплина, житель Пятигорска Геннадий Полубедов (он является членом поискового отряда «Совесть» и удалённо помогает в расследованиях и поиске родственников погибших воинов) действительно занимался двадцать лет. Он приезжал в Калининградскую область ещё в 2004 году со списком из девяти бойцов, в котором была фамилия его родственника. Проблема в том, что захоронение этих девятерых не было обозначено на схемах и картах, и найти его в полях и перелесках между стоявшими тут ранее населёнными пунктами Конрадсвальде и Грюнлинде, где в начале марта 1945-го шли ожесточённые бои, было всё равно что отыскать иголку в стоге сена.

Фото с места раскопок в районе Конрадсвальде, 2000-е. Из архива поискового отряда «Совесть»

Тем не менее со списком Полубедов продолжал тщательно работать, выясняя, живы ли родственники тех, кто погиб, сражаясь вместе с капитаном Каплиным. Все девять были бойцами 10-го отдельного штрафного батальона, единственного штрафбата на 3-м Белорусском фронте. Погибли они 1-2 марта 1945 года у местечка Грюнлинде. Вот их фамилии со ссылками на страницы с более подробной информацией:

1. Астафьев Сергей Николаевич 1918 года рождения, уроженец Чувашской АССР;

2. Афанасьев Анатолий Андреевич 1923 года рождения, уроженец Украинской ССР;

3. Бабенко Иван Яковлевич 1925 года рождения, уроженец Ставропольского края;

4. Баландин Евгений Фёдорович 1924 года рождения, уроженец Горьковской области;

5. Барков Андрей Фёдорович 1923 года рождения, уроженец Смоленской области;

6. Зайчиков Николай Петрович 1908 года рождения, уроженец Вологодской области;

7. Индюков Сергей Иосифович 1913 года рождения, уроженец Калининской области;

8. Каплин Андрей Иванович 1919 года рождения, уроженец Тамбовской области;

9. Цгоев (Цгаев) Харитон Тимофеевич 1920 года рождения, уроженец Северо-Осетинской АССР.

Правда, находка, сделанная в мае 2024 года поисковиками, сбивала с толку: номерных наград в братской могиле не нашли (их у штрафников обычно изымали), поэтому зацепиться за какие-то детали оказалось непросто. Более того, первая обнаруженная зацепка — сильно истлевшие красноармейская книжка и справка о ранении, обнаруженные с останками одного из бойцов, — на несколько месяцев сбила со следа.

Раскопки на месте первичного захоронения штрафников и личные вещи погибших. Фото из архива поискового отряда «Совесть»

Руководитель отряда Руслан Хисамов опубликовал на профильном форуме «Тризна» несколько фрагментов, и его коллеги через несколько дней смогли установить, что обладателем документов был уроженец Ростова Ярославской области Николай Николаевич Благовещенский, участвовавший в защите Ленинграда (во время раскопок при нём в области кармана галифе была найдена медаль «За оборону Ленинграда»). Красноармеец Благовещенский, как установили поисковики, в декабре 1944-го на три месяца был отправлен в штрафную роту 389-го запасного стрелкового полка (штамп этого полка хорошо различим на истлевших документах) 36-й запасной стрелковой дивизии. А 10 февраля 1945-го он выбыл на 3-й Белорусский фронт, где был передан сначала в 203-й армейский запасной стрелковый полк 5-й армии, а потом в 144-ю отдельную штрафную роту той же армии, откуда выбыл по ранению 2 марта.

В любом случае нахождение в братской могиле с офицерами-штрафниками красноармейца Благовещенского, не указанного в приведённом выше списке, запутывало. Выходило, что поисковики ошибались со своей первой и основной версией.

Тем не менее история с красноармейцем Благовещенским по мере распутывания его биографического клубка вылилась в отдельную тему. Зимой 2025 года нашлись родственники погибшего, у которых сохранилось фото Николая Николаевича. На обороте одного из снимков есть подпись: «л/№ 44093, освоб. 26/II-41». Можно сделать вывод, что накануне войны он вернулся из мест лишения свободы. Поисковик Геннадий Полубедов также предположил, что этот самый боец мог воевать в Испании и по ошибке до сих пор числится захороненным на мемориале как погибший в бою под Фуэнтес-де-Эбро в октябре 1937 года (эта версия пока остаётся неподтверждённой).

Красноармеец Благовещенский и портсигар танкиста, обнаруженный в братской могиле (изображение скопировано с популярной фронтовой открытки). Фото из архива поискового отряда «Совесть»

Зато в феврале 2025 года другой член отряда «Совесть», Дмитрий Чёрный, сообщил, что в братской могиле было не девять, а десять скелетов, что было установлено при проверке костных останков и составлении акта эксгумации. Изначальная же ошибка была допущена из-за того, что тела были уложены в несколько рядов, а кости из-за агрессивной среды сильно разложились — «рассыпались прямо в руках в песок».

Учитывая, что на сегодняшний день все захоронения в районе местечка Грюнлинде известны (у некоторых, правда, нет схем с точным расположением), даже краткий анализ документов указывает на то, что в обнаруженной братской могиле именно бойцы 10-го отдельного штрафбата, фамилии которых были озвучены ещё в мае прошлого года. С красноармейцем Благовещенским погибших связывала дата 2 марта 1945 года. В этот день семь из девяти офицеров погибли (двое погибли ещё 1 марта), а Николай Николаевич выбыл из 144-й отдельной штурмовой роты по ранению (и мог скончаться в тот же день).

На фото капитан Андрей Каплин

«Остаётся предполагать случайность, — считает Геннадий Полубедов. — Благовещенский, только что отчисленный из штрафроты и ещё никуда не зачисленный, мог скончаться от ранения или погибнуть 2 марта во время обстрела. В тот же день (может, и на следующий) похоронная команда 10-го отдельного штрафбата подвезла девятерых погибших, собранных в Конрадсвальде и на подступах к нему от шоссе. Так в могиле для девятерых оказался десятый».

Когда история казалась распутанной, Полубедову всё ещё не давал покоя один вопрос: почему из Конрадсвальде погибших штрафников отвезли хоронить в Грюнлинде, располагавшемся в полутора километрах и на противоположной стороне дороги. Тем более в Конрадсвальде примерно в то же время уже образовались братские и одиночные могилы красноармейцев.

Подсказку дал поисковик «Совести» Виктор Белов, занимавшийся изучением карт боёв. Ему удалось найти схему расположения 184-й стрелковой дивизии, которой был придан 10-й ошб для отражения контратак гитлеровцев из 2-й парашютно-моторизованной дивизии «Герман Геринг». 2 марта дивизия занимала рубеж поперёк шоссе, опираясь левым флангом на самый северный из трех имевшихся в фольварке Грюнлинде домов. Это и поставило всё на свои места. Выходило, что погибших бойцов никуда не везли, а похоронили там, где они провели свой последний бой.

Схема расположения 184-й стрелковой дивизии между Конрадсвальде и Грюнлинде. Фото: архив Минобороны РФ

В минувшую пятницу, 12 сентября, эта история подошла к своему логическому завершению — останки 9 офицеров-штрафников 10-го ошб, среди которых находился дядя Полубедова — капитан Андрей Каплин, а также красноармеец Николай Благовещенский были торжественно захоронены на воинском мемориале посёлка Корнево Багратионовского района. В церемонии приняли участие племянник и племянница Каплина из Азова Ростовской области. Вместе с поисковиками они также побывали на месте первичного захоронения и у единственного в Калининградской области памятника погибшим советским штрафникам.

Племянник и племянница Андрея Каплина на церемонии захоронения дяди, на месте его гибели и у памятника погибшим штрафникам

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / «Новый Калининград», предоставлены поисковым отрядом «Совесть»