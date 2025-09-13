В Корнево предали земле останки 64 солдат и офицеров, погибших весной 45-го (фото) (видео)

В Корнево предали земле останки 64 солдат и офицеров, погибших весной 45-го (фото) (видео)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

В Корнево Багратионовского района прошла церемония захоронения 64 бойцов и командиров Красной армии, останки которых были найдены поисковиками отряда «Совесть» в течение 2024 года. Среди преданных земле 10 офицеров-штрафников, первичное захоронение которых было обнаружено около несуществующего ныне посёлка Грюнлинде (в нескольких сотнях метров от него сейчас находится единственный в регионе памятник воинам-штрафникам).

Основная часть погибших — это бойцы 265-го стрелкового Краснознаменного полка 20-й стрелковой Барановичской дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии, а также 102-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии. Среди них, как уточнили поисковики, уроженцы Нижегородской, Курской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областей, Краснодарского края, республик Коми и Башкортостан, а также советских республик, на территории которых сегодня находятся Белоруссия, Украина, Армения и Киргизия.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

В церемонии приняли участие племянник и племянница погибшего 2 марта 1945 года капитана Андрея Каплина, приехавшие в Калининградскую область из Азова Ростовской области, а также внучка гвардии старшины Александра Королёва, погибшего 17 марта 1945 года. Со словами благодарности поисковикам выступил заместитель председателя правительства области Сергей Булычев и представители администрации муниципалитета.

В мае 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что поисковики отряда «Совесть» обнаружили в Багратионовском районе братскую могилу с девятью бойцами (среди них был капитан Каплин). Все они, как было установлено, воевали в единственном на всём 3-м Белорусском фронте штрафном батальоне и погибли весной 45-го в бою за магистраль, известную под названием «берлинка». Позднее выяснилось, что в той же братской могиле был похоронен десятый человек из другого подразделения.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter