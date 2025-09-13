В Корнево предали земле останки 64 солдат и офицеров, погибших весной 45-го (фото) (видео)

В Корнево Багратионовского района прошла церемония захоронения 64 бойцов и командиров Красной армии, останки которых были найдены поисковиками отряда «Совесть» в течение 2024 года. Среди преданных земле 10 офицеров-штрафников, первичное захоронение которых было обнаружено около несуществующего ныне посёлка Грюнлинде (в нескольких сотнях метров от него сейчас находится единственный в регионе памятник воинам-штрафникам).

Основная часть погибших — это бойцы 265-го стрелкового Краснознаменного полка 20-й стрелковой Барановичской дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии, а также 102-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии. Среди них, как уточнили поисковики, уроженцы Нижегородской, Курской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областей, Краснодарского края, республик Коми и Башкортостан, а также советских республик, на территории которых сегодня находятся Белоруссия, Украина, Армения и Киргизия.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

В церемонии приняли участие племянник и племянница погибшего 2 марта 1945 года капитана Андрея Каплина, приехавшие в Калининградскую область из Азова Ростовской области, а также внучка гвардии старшины Александра Королёва, погибшего 17 марта 1945 года. Со словами благодарности поисковикам выступил заместитель председателя правительства области Сергей Булычев и представители администрации муниципалитета.

В мае 2024 года «Новый Калининград» сообщал, что поисковики отряда «Совесть» обнаружили в Багратионовском районе братскую могилу с девятью бойцами (среди них был капитан Каплин). Все они, как было установлено, воевали в единственном на всём 3-м Белорусском фронте штрафном батальоне и погибли весной 45-го в бою за магистраль, известную под названием «берлинка». Позднее выяснилось, что в той же братской могиле был похоронен десятый человек из другого подразделения.