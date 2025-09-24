Бутылки из-под молока, возвращение лося и криль: о чем писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — вторая неделя октября.





Беседа курсантов КВИМУ с депутатом. 1987 год. Автор Ю. Махановский. ГАКО

Тема выездов школьников, студентов и курсантов «на картошку» продолжала оставаться актуальной. Несколько с необычной стороны она была преподнесена в статье под названием «Стенка на стенку, или Испытание дефицитом», которая была опубликована в газете «Маяк». История такая: курсанты КМУ (сегодня КМРК — прим. «Нового Калининграда») помогли собрать урожай селянам из Правдинского района. За это Калининградский горисполком выделил училищу тридцать дефицитных мебельных секций типа «стенка». Курсантский профком разделил их так: десять «стенок» наиболее отличившимся «в полях», десять — преподавателям, остальные десять — «другим сотрудникам». Однако руководство КМУ рассудило иначе. Львиную долю решено было отдать училищу, выдав курсантам лишь пяток гарнитуров. Те, кто в поте лица собирали картошку на колхозных полях, узнав об этом, обиделись и обратились за помощью в обком профсоюза работников рыбного хозяйства.



«Правовой инспектор обкома К. Я. Кирьянов попытался втолковать исполняющему обязанности начальника училища А.В. Дубовскому (А.И. Ловчиков в отпуске), что нехорошо, непедагогично, несправедливо и незаконно присваивать преподавателям результаты труда своих воспитанников, но Анатолий Витальевич не внял всем этим „не“», — писал журналист Е. Михайлов. Мало того, пока длились эти споры, мебельный магазин «Уют» (он располагался на Ленинском проспекте, 87-91 — прим. «Нового Калининграда») продал большую часть зарезервированных за КМУ «стенок» не имеющим никакого отношения к уборке картофеля людям.

Чем разрешилась эта конфликтная ситуация, в статье не сообщается. В конце публикации журналист лишь удивляется методам воспитания в училище и высказывает предположение, что плоды их будут горьки.





Борис Ельцин на заводе «Янтарь». 1991 год. Автор В. Лозовой. ГАКО.

Ну, а с нехваткой мебели решили бороться... на заводе «Янтарь». Созданный при предприятии кооператив, как рассказывалось в статье «Калининградской правды» под названием «Чтобы покупать, а не „доставать“», начал собирать кухонные гарнитуры. «За первые три месяца его деятельности в комиссионный магазин № 13 по улице Черняховского уже поступило 42 набора на общую сумму 46 тысяч рублей, — сообщала корреспондент Р. Устинова. — Продукция заводских кооператоров, видимо, пришлась по вкусу потребителям. Наборы в магазине не залеживаются, а раскупаются, что называется, «с колес».



Завод «Янтарь» выступил в качестве спонсора еще одного кооператива — «Неман». Он тоже выпускал мебель, но другую — плетеную из лозы. «К кооперативам у многих из нас отношение, как сейчас говорят, неоднозначное, — справедливо отмечала журналист. — Ругают их за рваческие цены, за нередкую халтуру, за то, что предпочитают торговать чужой продукцией, а не делать свою... Что ж, волны без пены не бывает. Но, думается, иного все же отношения заслуживают те из кооператоров, кто трудится в сфере производства, помогает наполнить наши прилавки реальными товарами. Чтобы могли мы просто покупать, а не „доставать“ их».

Правильные слова. Не поспоришь. Единственное, что удивляет — почему судостроительное предприятие сделало акцент на производстве мебели? Но, с другой стороны, почему бы и нет, если на неё есть спрос?





Проверка выпускаемой продукции — качества домашней обуви на Калининградской обувной фабрике. 1981 год. Автор Н. Петухов. ГАКО

Однако рыночные отношения в 1990-м только зарождались, поэтому спрос далеко не всегда определял предложение. Об этом полное горечи письмо читателя «Маяка» Н. Суворова, которое было опубликовано под заголовком «К рынку босиком...» Услуга калининградцу требовалась простая — необходимо было прибить каблук к ботинку. Но охотников выполнить эту работу (за деньги, разумеется) не нашлось. Мастерская на улице Красной, как выяснилось, работает только два часа в сутки, заказы давно расписаны, вероятность «вклиниться» почти нулевая. В ателье «Новинка», что на улице Леонова, в обслуживании Н. Суворову отказали — «мастера слишком загружены работой». А очередь в мастерскую на Центральном рынке читатель сам не рискнул занять — слишком уж она оказалась длинная. «Пришел я домой, — пишет он, — и взялся за перо. Как же так получается? В магазинах на полках остались одни галоши и кирзовые сапоги. На рынке, у частников, хоть и втридорога, не всегда подберешь что нужно. Ведь далеко не каждый может позволить себе обувку за сотню-полторы рублей. Вполне понятно, что люди вынуждены перетрясти все свои загашники, отыскать что-нибудь из старых вещей. Да только и тут загвоздка. Некому это старьё привести в божеский вид...В стране грядет рыночная экономика, говорят, что будет еще хуже, чем сейчас, особенно в ближайшие годы. Но куда уж хуже, если мы в буквальном смысле разуты-раздеты? Так, босиком, и шагнем к рынку?...»







Магазин «Дары моря». Конец 1970-х годов. Автор Ю. Махановский. ГАКО

С едой в магазинах тоже было не очень. Но зато у властей имелся план. Ставка по-прежнему делалась на дары моря. В частности, на криль. «В эти дни в антарктической части Атлантики у острова Южная Георгия работает группа крупнотоннажных судов тралового флота, — сообщала журналист „Маяка“ А. Борякина. — Она занимается добычей и заморозкой криля, а также выпускает из него кормовую муку. В этой группе работал и БМРТ „Сапфир“ — единственный в калининградском регионе траулер, способный, кроме названных видов продукции, выпускать из криля консервы». В статье также говорилось о том, что руководство «Калининградрыбпрома» приняло решение о переоборудовании БАТМ «Маршал Кошевой» под крилево-рыбный траулер, который «будет выпускать продукцию улучшенного ассортимента. И не только из криля».

Промышленной добыче этих крошечных ракообразных была посвящена еще одна статья в «Маяке», которую написал заместитель директора АтлантНИРО Вячеслав Сушин. В публикации под названием «Вклад калининградских ученых» он сообщил, что антарктический криль «относится к перспективным промысловым объектам и что в настоящее время в Антарктике вылавливается 300-400 тысяч тонн криля в год», из которых большая часть приходится на СССР. По словам Сушина, промысел надо вести осторожно, потому что криль — это основа рациона для китов, тюленей, многих рыб и птиц. Местные специалисты разработали методы оценки биомассы криля, которые получили одобрение членов рабочей группы при научном комитете международной антарктической комиссии — АНТКОМ. «Очевидно, калининградским рыбакам будет интересно узнать, что эти методы отрабатывались сотрудниками АтлантНИРО, участвовавшими в промысловых рейсах БМРТ „Сапфир“», — добавил Сушин.

А в области тем временем подорожало молоко. Корреспондент «Калининградки» Л. Сибиров, пытаясь разобраться в ситуации, обратился за комментариями к главному инженеру отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного агропромышленного объединения Н. Наталичу, который заверил, что молока в области хватает. Бутылок мало. В те годы молоко подавалось в основном в стеклянной таре, которую потом можно было вернуть в магазин. Стоила одна молочная бутылка 15 копеек. «В сентябре 1990 года Калининградский молочный комбинат сократил выпуск фасованной цельномолочный продукции на 295 тонн, — рассказал Наталич. — А произошло это в основном из-за недостаточного поступления на предприятие возвратной оборотной молочной тары. За девять месяцев текущего года торговля „не вернула“ комбинату 27 тысяч бутылок».

По мнению чиновника, ситуацию должно исправить повышение стоимости пустой тары с 15 до 20 копеек. Тогда народ будет относиться к ней ответственнее и охотнее сдавать обратно в магазины. Трудно сказать — возымела эта мера действие или нет. Если какой-то эффект и был, то продлился он недолго. Ведь уже совсем скоро стеклянные молочные бутылки уйдут в прошлое. Настанет время мягких прямоугольных пакетов и «тетрапаков».





Скульптура лося из бывшего Тильзита в Калининградском зоопарке. 1990-е годы. Автор А. Бахтин. ГАКО

Переходим к новостям культуры. Здесь обратила на себя внимание история с лосем. Но не с живым, а с бронзовым — тем, что был отлит известным скульптором Людвигом Фордермайером в 1912 году и установлен в Гумбиннене — современном Гусеве. После войны скульптура была перевезена в Калининградский зоопарк. Но гусевцы не забыли о символе своего города. В октябре 1990 года «Калининградский комсомолец» среди других новостей из этого города поместил крохотную заметку, в которой сообщалось, что группа энтузиастов направила в Калининградский зоопарк «челобитную» с просьбой: «Верните нашего бронзового сохатого!» О реакции на это обращение в газете не сообщалось, но известно, что уже через год лось вернулся в Гусев. Однако в зоопарке долгое время находился еще один бронзовый лось — из бывшего Тильзита, ныне Советска. Изготовил его тот же мастер, но гораздо позже — в 1928 году. Важно отметить это была не гумбинненская копия. Тильзитский лось гораздо крупнее и голову держит иначе. В 50-е годы эту скульптуру тоже зачем-то отвезли в Калининградский зоопарк.



После того, как гусевцы вернули своего лося, советчане попытались сделать то же самое, но натолкнулись на разного рода бюрократические препятствия. Из зоопарка скульптуру удалось забрать лишь в 2005-м, после чего её еще два года латали в «Кузнице на Печатной». В Советске она была установлена только в 2007-м.





Замок Георгенбург. 1964 год. Автор Б. Альтшуллер. ГАКО

Еще одной важной вехой стал выпуск настенного календаря за 1991 год под названием «Старый город» с видами довоенных достопримечательностей. Не то, чтобы раньше они были под запретом, просто акцентировать внимание на них не рекомендовалось. И вот местное издательство решило сделать подарок любителям истории. Однако без ошибок не обошлось. Внимание на них обратил читатель «Калининградки» Г. Фрейтаг. «На странице „август“ замок Георгенбург, а надпись гласит, что это всего лишь протестантская церковь в Гумбиннене, — написал он в заметке под названием „Ложка дегтя“. — На листе за октябрь изображена протестантская церковь в Гумбиннене, а надпись, как догадываетесь, гласит, что это замок Георгенбург под Инстербургом».

Что ж, ничего нового под Луной. Ведь еще Кузьма Прутков наставлял: «Если на клетке слона прочтёшь надпись „буйвол“, не верь глазам своим».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области