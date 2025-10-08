Штопаная галантерея и «Лакомка» для туристов: чем жил Калининград 35 лет назад

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

В октябре «Калининградская правда» подняла довольно щепетильную тему нехватки носков. В небольшой заметке под названием «Валюта в ... ботинках» сообщалось, что раньше текстильно-галантерейная фабрика в Гвардейске испытывала проблемы со сбытом носков. Выпускалось этой нехитрой продукции так много, что руководство ломало голову, куда её девать. К 1990-му ситуация изменилась. Носки, как и многое другое, стали дефицитом. «В чем же дело? — задалась вопросом „Калининградка“. — Развелось неимоверное число франтов, которые подбирают себе носки не только в тон костюму и галстуку, но и под цвет глаз?»

Директор гвардейской фабрики В. Г. Коваленко заверил газету, что объемы производства растут, но в области остается лишь 15 процентов выпускаемой продукции, то есть где-то 600 тысяч пар. Не так уж много для Калининградской области, население которой в 1990 году приближалось к 900 тысячам человек.





Текстильно-галантерейная фабрика в Гвардейске. 1981 год. Автор В.Маначин. ГАКО.

В несколько привилегированном положении оказались жители Гвардейского района, которые, как пояснил директор фабрики, получали дополнительно 30 тысяч штопаных носков. Раньше брак просто выкидывали, а теперь бригада мастериц аккуратно зашивает все дырочки, и продукция отправляется в торговую сеть. Продавались такие «реанимированные» носки по 30 копеек за пару, но на прилавках магазинов их было днем с огнем не сыскать.

При этом Коваленко честно признал, что особых причин для оптимизма не видит, поскольку поставщики требуют за каждую тонну сырья 100 рублей сверху, а также несколько тысяч пар носков «для поощрения рабочих предприятия». Завершается статья на минорной ноте: «Вот и носки стали уже „валютой“. А нам, видать, придется в скором времени переходить на портянки из ценных бумаг».

Сигареты* к 1990 году давно превратились в некое платежное средство. Рассчитываться ими, например, с сантехником было тогда в порядке вещей. «Кто бы выручил табачком..» — так называлась статья в «Калининградке», очередной раз поднимающая этот больной для курящих людей вопрос.

«Несмотря на заверения, прозвучавшие летом с правительственных „верхов“, табачный кризис продолжается, — с горечью отмечает корреспондент Л. Сибиров. — Остро ощущают его и калининградцы. С завистью смотрят „пустые“ курильщики на своих более удачливых коллег по вредной, но очень цепкой привычке. По-прежнему высоки цены на дефицитный товар у заезжих и местных спекулянтов». Заместитель начальника управления торговли облисполкома Любовь Осадчая, комментируя сложившуюся ситуацию, обнадежила курильщиков тем, что в Калининград уже идут составы с отечественными сигаретами и папиросами из Ленинграда, Литвы, Усмани, Моршанска и импортными из Болгарии. При этом она отметила, что в условиях ажиотажного спроса эти поставки не покроют потребностей области, поэтому продолжится практика распределения табачных изделий по трудовым коллективам. «В свободной продаже до конца года они вряд ли появятся», — подчеркнула она.

С алкоголем в Калининграде тоже наблюдались очень серьезные проблемы. Трагикомическая история на эту тему была напечатана в газете «Маяк». «Боролись, боролись против пьянства и алкоголизма, сколько раз усиливали борьбу, а получили в итоге полную конфузию, как говаривали военные при Петре Первом, — высказал уверенность корреспондент Е. Ермилов в статье „Факт биографии“. — Теперь и трезвенник запьет, иначе пропадут талоны на водку и вино — труднодоступный и дорогой товар».





Магазин на углу ул. Павлика Морозова и Беговой в Калининграде. 1988 год. Из архива Альберта Зайцева.

А история случилась такая. Некоему гражданину исполнилось 60 лет. По закону, чтобы отпраздновать юбилей, он имел право приобрести не две бутылки водки и бутылку вина в месяц, что были положены по талонам, а чуть больше. Но вот беда — задержался человек в отпуске на неделю. На этом основании в магазине ему наотрез отказались выдавать «повышенную норму». Мол, день рождения уже прошел, ничего сделать не можем.



Но калининградец не сдался, отправился на поклон в горотдел торговли, где над ним сжалились, выдав бумагу, разрешающую приобрести горячительное по «юбилейной норме». Все-таки 60 лет. Важный факт биографии. Не каждый день случается. «Есть всё-таки справедливость, и добрые люди не перевелись, — сделал вывод журналист. — А вы жалуетесь на бюрократизм».

Как и сейчас, калининградцев волновал внешний вид города. Замечая разного рода недостатки, многие спешили сообщить об этом в газету.



Например, «Калининградская правда» опубликовала письмо Г. Новиковой под заголовком «Газоны — в бетон». «Кто же придумал скверы одевать в бетон, — возмущается читательница. — Испортили сквер у стадиона „Балтика“, сейчас принялись за другой у магазина „Спутник“. Зачем же убивать природу? Или чтобы меньше хлопот было с ней? Весной у магазина „Спутник“ высадили виолу, но цветы, предоставленные сами себе, заросли сорняками. Такая же участь постигла вскоре и бегонию. Сейчас навезли бетонных плит, делают дорожки. Зачем?»





Вид на фонтан у стадиона «Балтика». 1973 год. Автор Б. Штерн. ГАКО

Но не одними проблемами жили тогда люди. Писали газеты и о радостных событиях. Например, «Маяк» напомнил, что при магазине «Лакомка», который работал на Советской проспекте, 126, уже несколько месяцев функционирует дегустационный зал, продукцию для которого поставляет Калининградская кондитерская фабрика и кондитерский цех магазина.



«Сюда приезжают гости нашего края на экскурсию „Сладкоежка“, — рассказывала Л. Кириллова в материале „Мечта сластены“. — Её ведет Людмила Александровна Рамм, знающая о чае и о чайных церемониях множество интересных историй».

Но не только за историями приходили в дегустационный зал туристы. «Увлекательный рассказ не мешает угощению конфетами „Золотой шар“, „Гулливер“, „Волхова“, сливочной помадкой, зефиром, печеньем „Мечта“ и „Курабье“, фигурными калининградскими пряниками, сдобными пончиками с чаем номер тридцать шесть», — говорится в статье.

Дегустационный зал, как следует из статьи, появился благодаря инициативе директора кондитерской фабрики Л.А. Коноваловой«, «считающей, что так создается и реклама городу, и выгода производству». «С восторгом вспоминают посетители сладости Калининграда, — уверяет Л. Кириллова. — В книге отзывов есть даже стихи, вот две строчки из них: «Хоть мы из Ленинграда, у нас такого нет».

Впрочем, в самом конце публикации читатели узнают, что есть в этой бочке меда полновесная ложка дегтя. «Зря, правда, огорчился гость, — считает корреспондент. — У нас тоже такого нет: зал ведь не для калининградцев...» Очень знакомые нотки в этом замечании звучат, не правда ли? Сейчас многие тоже сетуют на то, что в городе всё для туристов, а местные — уж как-нибудь ...

Но что у калининградцев было не отнять и чего всегда было в избытке — так это версий местонахождения Янтарной комнаты. Одну из них на страницах «Калининградского комсомольца» озвучил лектор обкома КПСС Сергей Трифонов, только начинавший тогда карьеру историка-эзотерика. В довольно большой публикации под названием «Тайна кирпича» он приходит к выводу, что вывезти находящуюся в Королевском замке Янтарную комнату из окруженного советскими войсками города было невозможно, поэтому её, а также другие ценности, скорее всего, «спустили в рыцарские проходы, построенные в XIV-XV веках».

«Они находятся на большой глубине порядка 10-25 метров, а на мой взгляд, один из ходов идет под Преголей, — развивает мысль будущий создатель проекта „Кенигсберг 13“. — Сверху к ним не подобраться. Так как они проходили под старым городом, который полностью разрушили, то сверху был фундамент, дальше мог идти грунт, вода...а потом сам ход. То есть без специальных приборов не определить нахождение, да и не подобраться».

Но Трифонов не был бы Трифоновым, если бы так легко сдался. Он тут же выдвинул идею о том, как отыскать путь к сокровищам. Помочь, оказывается, могут старые кирпичи. Да! Один такой он нашел на стройке, где рабочие разобрали кладку, которой был замурован старый подземный ход (где эта стройка, в статье не сообщается — прим. «Нового Калининграда»). Камню 500-600 лет, и на него нанесен какой-то план. Очевидно же, что это путь к Янтарной комнате!

По мнению Трифонова, рисунок на кирпиче нужно тщательно изучить, а потом следует немедленно приступить к поискам. «Проводить такие исследования одиночкам бесполезно и небезопасно, — оговаривается он. — Ходы загазованы или залиты водой. Поэтому я ищу спонсора. Ту организацию или предприятие, которое согласится провести исследование рисунка». При этом автор этой смелой версии благоразумно оставляет ход для отступления. «На мой взгляд, даже если в этих подвалах ничего нет, они после небольшой реставрации могли бы стать достопримечательностью города», — заключает он.





Фотография Владимира Фролова, опубликованная в «Калининградском комсомольце»

А еще в Калининграде ждали прилета инопланетян. Тема НЛО была очень популярна в советское время. К концу перестройки она, правда, стала терять популярность, но публикации в СМИ на эту тем нет-нет да появлялись. Почти полосу под материал о неопознанных летающих объектах выделил «Калининградский комсомолец». В статье Раисы Минаковой под названием «Что летает над Преголей?» рассказывается о местном фотолюбителе, который снимал старые здания, а потом, проявив пленку, увидел на них странные шары на небе.

Автор публикации не утверждает, что это НЛО, но обращает внимание на другие похожие случаи. «В конце апреля красные и зеленые светящиеся „шары“ наблюдали в небе военнослужащие одной из частей, — пишет она. — 8 мая „апельсиновый шар“ наблюдал Виталий Бордун, живущий в Зеленоградском районе: „Он постоял в течение минуты, потом ушел вправо, влево, вверх. Наконец, когда он остановился, от него начали исходить три луча: синий, красный и зеленый. Так шар простоял около 20 минут, а потом начал удаляться в сторону звезд и совсем исчез“. Одноклассник Виталия видел НЛО 11 мая. Калининградка Лена написала, что видела „большой оранжевый шар“, когда возвращалась 9-го мая с подругами с дискотеки».

Интересно, куда сейчас делись НЛО? Возможно, они прилетают, как и раньше, просто на них никто уже не обращают внимания. Все смотрят в телефоны, а не в небо.

*Курение вредит вашему здоровью

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из архива Альберта Зайцева