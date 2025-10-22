«Руки прочь от КПСС!» и «Муки голода»: о чем писали газеты в 1990 году

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя ноября.

Главным событием тех дней, как и в предыдущие 73 года Советской власти, было празднование очередной годовщины Октябрьской революции. Правда, отмечалось это событие 35 лет назад уже не так помпезно, как раньше.





Советские и кубинские студенты на демонстрации. Автор Е. Чепинога. 1980 год. ГАКО

«Ноябрьская демонстрация 1990 года во многом традиционна, — писал в репортаже „Калининградского комсомольца“ Александр Адерихин. — То же „мертвое“ оцепление центральной трибуны, те же традиционные до банальности приветствия. Но было и своё — лозунги. Их гораздо меньше, чем в другие времена, и содержание их, полностью отражая сдвиги в общественном сознании, было более чем актуально и заставляло задуматься: „Нет глумлению над Лениным“, „Свободной зоне — да! Разбазариванию области — нет!“, „Руки прочь от КПСС!“. И вдруг где-то в районе колонны КТИ (сегодня КГТУ — прим. „Нового Калининграда“), напоминая о суровой реальности нашей жизни, выплывший на площадь самодельный плакат: „Жить стало лучше, стало веселей“».



Встречались на той демонстрации и, скажем так, двойные лозунги. На одной стороне большого транспаранта было написано: «Отстоим дело социализма», а на другой — кто-то вывел мелом: «В очереди за колбасой».

«Вот и кончилась демонстрация, — подводит итог корреспондент. — Люди расходятся, договариваются „на вечер“, выясняют, кто к кому понесет праздничный пирог. Всё-таки праздник. Надо, знаете ли...»

Примечательно, что репортаж «Калининградской правды» о той же демонстрации называется «И все-таки праздник!». Кажется, что в заголовке этом отчетливо звучат нотки самоубеждения. «И все-таки праздник — настаивает автор Александр Хихля. — Перед трибунами, на которых стояли представители областных и городских властей, народные депутаты, приглашенные гости, прошло никак не меньше 40-50 тысяч человек. Прошли старики и молодежь, коммунисты и беспартийные, рабочие и те, кого, мы небрежно называли „прослойкой“ и на кого сейчас смотрим с надеждой, что слово „интеллигенция“ вместит, наконец, у нас не только служебное положение работника умственного труда, но и признак носителя культуры и гуманизма».

В репортаже «Калининградки» тоже отмечается, что «не было на плакатах и транспарантах отчетов о выполненных планах и завоеванных местах в социалистическом соревновании».

«Люди заявляли о том, что их волнует, требовали внимания к своим проблемам, — продолжает автор. — Ученые — взять под защиту государства науку, учителя — расширить строительство школ, судоремонтники — стабилизировать цены. „Главное внимание — человеку!“ — гласил один из лозунгов. А человека сегодня беспокоит его будущее, судьба края, где он живет, и поэтому естественны призывы — требования социальной справедливости, надлежащей социальной защиты в условиях рынка».





В коптильном цехе Мамоновского рыбоконсервного комбината.1983 год. Автор — С .Бардочев. ГАКО



«Калининградский комсомолец», видимо, следуя призыву «повернуться лицом к человеку», напечатал в рубрике «Приказано выжить» парочку актуальных кулинарных рецептов. Первый из них — тюря. Она же — баланда. Приготовить её, как уверяла газета, проще простого: «Чистим картошку, режем её на мелкие кусочки и варим. Одновременно жарим в растительном масле муку с луком и бросаем всё это в наш „картофельный суп“. И пусть он варится, варится, варится... Пока не превратится в густую кашу. Довольно приличное блюдо, особенно в условиях рыночной экономики».

Второй рецепт называется «Муки голода». Это уха на основе широко распространенных тогда консервов «Ставрида в масле». Готовится блюдо тоже на счет «раз»: «Кипятим воду, бросаем в неё рыбу вместе с маслом, мелконарезанную картошку, лавровый лист и перец горошком».

Но это далеко не самые важные ингредиенты. Газета рекомендует во время еды читать рецепт приготовления стерляжьей ухи из старой советской «Книги о вкусной и здоровой пище». Гарантируется неземное удовольствие. Надо будет как-нибудь попробовать приготовить. «Книга о вкусной и здоровой пище» в домашней библиотеке имеется. Правда, «Ставриду в масле» придется поискать — не в каждом магазине она сегодня есть. Да и цена у этих консервов нынче совсем не символическая...

Разнообразные рецепты, надо сказать, придумывали не только журналисты, но и серьезные ученые. Газета «Маяк» в материале «Не нужны деликатесы?» рассказала о том, что на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве калининградский АтлантНИРО представил пятнадцать новых технологических разработок. Среди них «технология получения лецитина (фосфолипида) из внутренностей рыб и кальмаров, широкий ассортимент технологий переработки криля (атлантической креветки) на пищевую деликатесную продукцию, технология ароматизатора для использования в производстве крабовых и креветных палочек».

При этом в заметке подчеркивалось, что все эти разработки не нашли пока применения в рыбной промышленности.





Балтийские чипсы. Фото Е. Чепиноги из газеты «Маяк» , 1990 год , № 45

Зато в Морском рыбном порту, как уже сообщалось, наладили производство чипсов. Журналисты «Маяка» побывали на предприятии и сделали небольшой фоторепортаж о том, как там идут дела.

Оказалось, в принципе, неплохо. Но, как говорится, есть нюанс. «Пока что всем, кто хочет полакомиться балтийскими хрустящими чипсами (не теми, что продают кооператоры на рынке, а фирменными, упакованными в симпатичные коробочки с котом Матроскиным), приходится обращаться к знакомым, работающим в Морском рыбном порту, — говорится в публикации. — Именно здесь полтора месяца назад вступил в строй участок по производству картофельных чипсов».

Сообщается, что проектная мощность линии — 40 килограммов продукции в час. Однако коллектив еще не успел набрать темп, требуется наладка оборудования, специалисты должны набраться опыта. В общем, пока чипсов на всех калининградцев не хватает. Но надежда на то, что «в скором времени вкусную продукцию смогут купить не только работники порта», в заметке присутствует.

Если чипсов (не говоря уже о севрюге) на всех не хватало, то творчество было разлито буквально в воздухе. Об этом — обзор писем в редакцию «Калининградской правды». Журналист Наталья Боровская отмечает интересную тенденцию: все больше жалоб, пожеланий, просто мыслей о тех или иных проблемах приходят в стихах. Получается далеко не у всех и не всегда. Однако некоторые прямо-таки настаивают на публикации своих виршей.

Здание на Карла Маркса, 18, где была редакция «Калининградской правды» и «Калининградского комсомольца» . Автор — Alex Winter. ГАКО

Ситуация щекотливая: и обидеть никого не хочется, и засорять газету откровенной графоманией неохота.



«Когда приближается очередной всенародный праздник, почты в отдел культуры прибывает, — пишет Наталья Боровская. — Да и всё больше рифмованной. Поневоле задумаешься, какие муки творчества предшествовали рождению такого, например, перла:

«Тебя как мать вскормившую люблю (читатель, надеюсь, догадывается, что столь „свежий“ образ относится к Родине)

Тепло и свет несущую всечасно

Чем больше труд тебя я отдаю

Тем глубже и полнее мое счастье».

Тема труда, по словам журналиста, наиболее популярна. В качестве примера приводятся такие строки, рассказывающие о выезде трудового коллектива на «картошку»:

«Нас было пятнадцать в машине

И путь наш в совхоз лежал

Начальник с шофером в кабине

Пустые мешки держал».

«Мы не против стихов, — заверила журналист. — Но стихов, а не неумелых, а порой и неумных попыток срифмовать несколько строк. Иногда нам удается даже сделать для себя и для читателей какие-то открытия, обнародовать новое имя. Как то было, например, с пронзительно нежными стихами Анны Парчинской из Пионерского. Но печатать дурь голубую, вы уж нас не обессудьте, товарищи авторы, мы не станем»...

Обратила на себя внимание небольшая перепечатка информации ТАСС под названием «„Лексус“, вперед». К нашей области она не имеет прямого отношения, но автомобилистам, возможно, будет интересна.

«Год назад никто ни в Европе, ни в США не воспринял серьезно сообщение о том, что фирма „Тойота“ выбросила на рынок первую пробную партию новых машин, получивших название „Лексус“, — говорится в заметке. — Да и сами японцы всячески старались показать, что новый автомобиль не претендует на громкий титул „люкс“. Появившиеся недавно сообщения об успехе „Тойоты“ произвели эффект разорвавшейся бомбы. Так, только в США было продано свыше 56 тыс. „Лексусов“. В июле японская новинка нашла больше американских покупателей, чем все модели „Мерседес“ вместе взятые. Рано или поздно, заявил окрыленный успехом руководитель филиала „Тойоты“ в США Д. Иллингсворт, мы вообще вытесним „Даймлер-Бенц „из страны“».





Дома быта на ул. Фрунзе в Калининграде. Примерно 1977 год. Из архивного альбома ГАКО

К интересным культурным событиям тех дней вполне можно отнести конкурс парикмахеров, о котором написала газета «Маяк». «Шесть часов длился праздник фантазии и красоты в демонстрационном зале Дома быта, — сообщает корреспондент И. Рошевич. — Здесь проходил четырнадцатый областной конкурс профессионального мастерства парикмахеров и мастеров макияжа. Каждый из 52 участников конкурса представил на суд жюри и многочисленных зрителей по две модели причесок: повседневную и вечернюю. Парикмахеры демонстрировали искусство современной окраски волос, подсветки и мелирования. В моде — все натуральные тона, но гвоздем сезона считается цвет „черный тюльпан“».

По словам автора, «особый колорит конкурсу придали спектакль Театра моды Тамары Белецкой и своеобразные отчеты «Техника прически» и «Техника макияжа» на 1991 год мастеров высокой квалификации и модельеров салона «Мадонна».





Модели причесок. Фото В. Лозового из газеты «Калининградский комсомолец», 1990 год, № 45

К сожалению, к материалу не прилагались иллюстрации. Зато их было в избытке в статье «Калининградского комсомольца», которая, судя по всему, рассказывала о том же мероприятии.



«Нет, это не „Бурда“ и не „Пари-Матч“, — заверяла читателей газета. — Фото этих импозантных молодых людей и эффектных дам сделаны на областном конкурсе парикмахеров, прошедших в одну из суббот в Калининграде. Как видите, соревнующиеся мастера полностью использовали предоставленную им возможность показать свое мастерство. А еще продолжатели дела бессмертного Фигаро демонстрировали искусство макияжа. Не правда ли, впечатляет? Конечно, на улицах нашего города пока еще не видно женщин со столь эффектно раскрашенными лицами, плечами и прочими частями тела. Но репортеры „КК“ уже зафиксировали появление в городских ресторанах нескольких представительниц слабого пола с подобным макияжем».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, из газет «Маяк» и «Калининградский комсомолец»