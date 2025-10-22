«Не только наша личная беда»: как семья пыталась вернуть девочку из приюта

В Калининграде органы опеки изъяли из семьи и отправили в приют 14-летнюю школьницу Софью*. Отец девочки уехал работать за границу, она осталась с дедушкой и тётей. Но, как оказалось, просто так ребенок с ними оставаться не мог. Что произошло, чем всё закончилось и как избежать подобных ситуаций, разбирался «Новый Калининград».



10 октября в редакцию «Нового Калининграда» пришло письмо с «открытым обращением» дедушки 14-летней Софьи. Мужчина писал, что письмо в СМИ — крайняя и вынужденная мера, поскольку он не знал, куда еще обратиться.

«Внучка была изъята из семьи и помещена в приют решением органа опеки Калининграда. У Софьи есть дом, семья, родные, которые о ней заботятся. Её отец — мой сын, временно находится за границей (по словам родственников, он отправился в страну Юго-Восточной Азии по работе, мама девочки умерла несколько лет назад — прим. „Нового Калининграда“), но не отказывался от дочери. Он оформил доверенность через консульство, чтобы я и тётя Марина* могли представлять интересы ребёнка, заботиться о ней, решать бытовые и учебные вопросы. Но, несмотря на это, девочку не возвращают домой», — говорилось в письме.

Дедушка писал, что с ним и тётей ребенка не провели «ни одной объективной беседы, не проверили условия проживания, не пообщались с Софьей дома, а просто оставили всё как есть».

«А ведь речь идёт о живом ребёнке, о её жизни, о её психическом состоянии и будущем. Ситуация стала крайне тяжёлой. Ребёнок находится в стрессе, чувствует себя одинокой и брошенной. Ей тяжело морально и физически. Мы — семья — готовы пройти любые проверки, предоставить все документы, открыть двери дома. Но нас не слышат. <...> Это не только наша личная беда — это история о том, как формализм и равнодушие могут разрушать детские судьбы, — говорилось в обращении. — Если у нас в стране семья всё ещё считается ценностью, значит, в этой истории должно восторжествовать не равнодушие, а справедливость».

К обращению прикладывалось фото девочки-подростка, на котором она держала в руках листок бумаги с надписью, что 9 октября она отказывается от приёма пищи, пока её не вернут домой. По всей видимости, фото было сделано в санузле одного из приютов.

«Новый Калининград» связался с родственниками девочки. Они сообщили, что всё начиналось «более чем благополучно». Отец уехал на работу в другую страну, оставив девочку с дедушкой в большом доме в Калининграде, в котором также жила её тётя и сводный старший брат. «Софья пошла в школу. Мы уладили все формальности, и в августе при подаче документов в школу я был официально указан как лицо, ответственное за ребёнка. Никаких проблем не возникало, — рассказал дедушка. — Всё изменилось в середине сентября. Классный руководитель неожиданно потребовал от моего сына (отца Софьи) оформить у нотариуса доверенность на меня. Сын (в это время он находился за границей) немедленно записался на приём в российское консульство. Но процедура требует времени: нужно ждать своей очереди, готовить документы. Мы понимали, что это вопрос нескольких дней. Но этих нескольких дней нам не дали».

Дедушка Софьи утверждает, что органы опеки приехали и принудительно забрали внучку из дома, поскольку ребёнок считается «брошенным», пока нет доверенности: «Эти слова до сих пор звонят у меня в ушах. Как „брошенным“? Я, её родной дед, живу с ней в собственном доме, сын каждый день на связи, всё оплачивает, всё обеспечивает. Как брошенным?»



Как утверждает калининградец, никто не осматривал условия, в которых жила девочка, не поговорил с родственниками. «Они просто выполнили формальный акт — изъятие. <...> Мы с сыном сделали всё, что от нас требовали. Оформили эту доверенность через консульство, я получил её на руки и сразу же понёс в органы опеки. Я думал, что сейчас всё разрешится. Я был наивен. С того момента, как я предоставил им запрошенную ими же доверенность, они просто перестали с нами общаться. Они игнорируют наши звонки, наши письменные обращения. Мы столкнулись с глухой стеной бюрократии и равнодушия... Моя внучка, добрая и чувствительная девочка, сейчас находится в приюте. Она не понимает, за что её наказали. Она думает, что её предали. Но мы её не бросали! Мы её любим и ждём», — рассказал дедушка Софьи.

Он также сообщил, что его сын несколько раз обращался в разные органы власти — отправлял обращения в органы опеки, прокуратуру, приют, уполномоченному по правам ребенка. «Говорят, разбираемся, но письменного ответа пока нет, месяц не прошел», — говорили родственники. В своих обращения из-за рубежа отец Софьи признавал, что в отношениях с дочерью-подростком бывали сложности. «Все решения, касающиеся дочери, я всегда принимал только с учётом её интересов и после обсуждения с ней. Я всегда был с ней на связи, даже во время моего временного пребывания за пределами России. В Калининграде у меня находится дом, постоянное место жительства и вся семья, — писал отец. — Я очень надеюсь, что Софья сможет вернуться домой — туда, где её любят, ждут и где она чувствует себя в безопасности».

14 октября редакция «Нового Калининграда» направила официальные запросы в министерство социальной политики региона и пресс-службу мэрии Калининграда. На следующий день дедушку вызвали в приют, уже к обеду 15 октября Софью вернули домой.







Спустя неделю (как и положено по Закону о СМИ) мы получили ответ из комитета по социальной политике администрации Калининграда. В нём и. о. главы комитета Вера Савицкая сообщает, что сотрудниками служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа «в пределах полномочий предприняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством, с указанной в запросе СМИ семьей организована работа, направленная на преодоление сложившейся ситуации», и что «в данной ситуации причин и необходимости немедленного изъятия ребенка из семьи не было». Других подробностей истории нет — власти ссылаются на законодательство о персональных данных.

При этом представители комитета подробно объяснили, что нужно сделать, чтобы подобная ситуация не повторилась.

«Родительские права — это законные права и обязанности родителей по воспитанию, содержанию и развитию их детей, возникающие с момента рождения ребенка. И делегировать их третьим лицам (коими являются, например, бабушки, дедушки и иные родственники) через доверенность нельзя, так как законодательство РФ не предусматривает такой процедуры, — говорится в ответе на запрос. — Однако родитель может выдать доверенность на совершение отдельных действий от имени родителя, например, для решения определенных вопросов — получение справок, посещение врача или выезд за границу».

В отдельных ситуациях, когда родители сами не имеют возможности осуществлять родительские права в силу бытовых или семейных обстоятельств, может быть назначен опекун по заявлению самих родителей. Особенность добровольной опеки заключается в том, что она устанавливается при потенциальной возможности и желании родителей исполнять свои права и обязанности.

Основанием для установления такой опеки является наличие уважительной причины, когда родители не смогут исполнять свои родительские обязанности:

временное проживание родителей в другом городе или регионе,

длительная командировка единственного родителя или необходимость работы вахтовым методом,

длительная поездка родителей за рубеж.

Как отмечается в ответе из мэрии, просто так делегировать опеку бабушкам, дедушкам и другим родственникам нельзя . Родителям ребенка (единственному родителю) требуется обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением, в котором будут указаны обстоятельства, по которым требуется назначить опеку, срок опеки, ФИО и паспортные данные предполагаемого опекуна. Указание в заявлении конкретного потенциального опекуна и срока является обязательной частью заявления, так как предусматривает волеизъявление родителя на передачу прав представителя конкретному лицу на время и по уважительным причинам.

При этом к потенциальному опекуну, избранному родителями (единственным родителем), предъявляются все те же требования, как и при установлении иного рода опеки (ст. 146 СК РФ и «Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями...», введенные постановлением Правительства от 18 мая 2009 г. № 423). Потенциальный опекун должен представить в органы власти автобиографию, справки с места работы, о доходах, состоянии здоровья. Кроме того, потребуется акт обследования жилищных условия и т. д. (подробности можно посмотреть в самом документе).

«Такая крайняя мера, как изъятие ребенка из семьи, применяется только при реальной и непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка. Эта процедура строго регламентирована законодательством, и ее проведение возможно только при наличии веских оснований. В данной ситуации причин и необходимости немедленного изъятия ребенка из семьи не было», — говорится в ответе.



В целом эта история подняла довольно важный юридический аспект — оказывается, не все родители знают, что не могут просто так оставить своего ребенка (пока ему не исполнилось 18 лет) на долгое время на родственников, включая бабушек и дедушек. Что касается семьи Софьи и самой девочки — пожелаем им мира и благополучия и чтобы девочка и её близкие никогда больше не оказались в ситуации, даже отдаленно похожую на ту, что им довелось пережить в течение нескольких недель.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

*имена изменены