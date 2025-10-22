«Отобрание не производилось»: власти ответили на вопросы о девочке, попавшей в приют

0 0

В прошлую среду, 22 октября, на «Новом Калининграде» вышла публикация «Не только наша личная беда», в котором мы рассказали об 14-летней девочке, которую забрали из семьи в приют. Публикация вызвала большой резонанс. Софья* в итоге вернулась в семью, в мэрии признали, что причин для немедленного изъятия ребенка не было. Свою версию событий также изложило министерство социальной политики Калининградской области, в ведении которого находятся вопросы опеки и попечительства. Публикуем их ответ.



Но сначала напомним историю проблемы. 10 октября в редакцию «Нового Калининграда» пришло открытое обращение дедушки 14-летней Софьи*. Калининградец писал, что это крайняя и вынужденная мера, поскольку он не знал, куда еще обратиться: Софью забрали из семьи в приют, представители власти не идут на контакт, предлагая ждать 30 дней (крайний срок ответа чиновников на обращения граждан — прим. «Нового Калининграда»).

Дедушка рассказал, что мама Софьи умерла, когда девочка еще была маленькой, ребенок рос с отцом. В этом году отец отправился на работу во Вьетнам, оставив Софью в собственном доме с дедушкой, тетей и сводным братом. Девочка пошла в свою старую школу, дедушка был официально указан как лицо, ответственное за ребёнка.

Однако в середине сентября в школе потребовали от отца Софьи оформить у нотариуса доверенность на деда. Отец девочки (в это время он находился за границей) записался на приём в российское консульство, процедура потребовала времени. Пока семья проходила формальности, Софью забрали в приют. Дедушка рассказал, что это произошло, поскольку ребёнок считается «брошенным», пока нет доверенности.

Отец Софьи несколько раз отправлял обращения в органы опеки, прокуратуру, приют, уполномоченному по правам ребенка. «Говорят, разбираемся, но письменного ответа пока нет, месяц не прошел», — сообщили родственники. Они также прислали в редакцию фотографию, на которой девочка держала в листочек, на котором было написано что она отказывается от пищи, пока ее не вернут домой к папе, дедушке и тете. Заявление было датировано девятым октября.

14 октября «Новый Калининград» обратился с запросами в министерство соцполитики и в администрацию Калининграда. 15 октября дедушку позвали на встречу в приют, после чего Софью вернули домой. 22 октября мы получили ответ из комитета по социальной политике администрации Калининграда. В нём и. о. главы комитета Вера Савицкая сообщала, что сотрудниками служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа «в пределах полномочий предприняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством, с указанной в запросе СМИ семьей организована работа, направленная на преодоление сложившейся ситуации» и что «в данной ситуации причин и необходимости немедленного изъятия ребенка из семьи не было». Других подробностей истории не было — власти ссылались на законодательство о персональных данных.

Подробности сообщили в министерстве социальной политике. Публикуем ответы министерства на вопросы «Нового Калининграда».

— Почему девочка была изъята из семьи?

— В данной ситуации несовершеннолетняя самостоятельно написала заявление о помещении ее в государственное учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией. Мать девочки умерла, отец находится за пределами РФ. Учреждение способствовало общению ребенка с родственниками, была обеспечена возможность для занятий учебой. Ребенок получил психологическую поддержку в отделении Центра диагностики и консультирования детей и подростков, участвовал в мероприятиях учреждения. Отобрание ребенка не производилось. Такая крайняя мера, как отобрание ребенка у родителей (законных представителей), применяется только при реальной и непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка и осуществляется исключительно в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ, с участием сотрудников органов опеки и правоохранительных органов.

(От редакции: дедушка подтвердил «Новому Калининграду», что девочка действительно написала такое заявление, но он уверен, что она сделала это «под давлением органов опеки»: «Ей сказали что так нужно, иначе увезут силой с полицией»).

— Почему органы опеки не встречаются с родственниками?

— Данный вопрос относится к компетенции органов опеки. Согласно закону Калининградской области от 28.12.2007 № 214 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» соответствующие полномочия переданы на муниципальный уровень.

По имеющейся информации, дедушка был принят 13.10.2025 специалистами отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Комитета по социальной политике администрации ГО «Город Калининград» и проконсультирован о порядке передачи ему на воспитание ребенка, а также о необходимых для этого документах.

(От редакции: родственники девочки утверждают, что дедушка, тетя и отец сразу обратились в опеку. «Но нас просто игнорировали, на письма отца не отвечали, тетю выгоняли из опеки, дедушке, после того, как он принес доверенность, вообще сказали, что эта филькина грамота», — рассказали они, комментируя ответ из минсоца).

— Кто должен принимать решение о возвращении ребенка домой?

— В тех случаях, когда ребенок помещается в учреждение по акту полиции, например за безнадзорность, то его возвращение домой происходит по согласованию с органом опеки по месту жительства ребенка.

В данной ситуации ребенок выразил желание проживать с родным дедушкой. Ребенок был передан дедушке после предъявления заверенных надлежащим образом документов, в которых отец выражает волеизъявление о делегировании функций законного представителя дедушке.

— Что нужно предпринимать семьям, чтобы избежать подобных ситуаций?

— Родительские права — это законные права и обязанности родителей по воспитанию, содержанию и развитию их детей, возникающие с момента рождения ребенка.

Родительские права и обязанности в целом не могут быть делегированы третьим лицам через доверенность, так как это личные и неотчуждаемые права, которые не подлежат передаче третьим лицам, и законодательство Российской Федерации не предусматривает такой процедуры. Однако родитель может выдать согласие на представление интересов, совершение отдельных действий от имени родителя, например, для решения определенных вопросов, таких как получение справок, посещение врача, учебные вопросы или выезд за границу.

В отдельных ситуациях, когда родители сами не способны осуществлять родительские права в силу бытовых или семейных обстоятельств, может быть назначен опекун по заявлению самих родителей. Основанием для установления такой опеки является наличие уважительной причины, когда родители не смогут исполнять свои родительские обязанности: временное проживание родителей в другом городе или регионе, длительная командировка единственного родителя или необходимость работы вахтовым методом, длительная поездка родителей за рубеж.

Для этого родителям ребенка (единственному родителю) требуется обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением, в котором будут указаны: обстоятельства, по которым требуется назначить опеку, срок опеки, Ф. И. О. и паспортные данные предполагаемого опекуна. Указание в заявлении конкретного потенциального опекуна и срока является обязательной частью заявления, так как предусматривает волеизъявление родителя на передачу прав законного представителя конкретному лицу на время и по уважительным причинам.

При этом к потенциальному опекуну, избранному родителями (единственным родителем), предъявляются все те же требования, как и при установлении иного рода опеки (ст. 146 СК РФ и «Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями...», введенные постановлением Правительства от 18 мая 2009 года № 423).

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»