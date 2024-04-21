«Отец» калининградских филинов: экс-полицейский выпустил на волю диких птиц (фото)

Алексей Лаврентьев — отставной полковник полиции. До 2018 года он отвечал за обеспечение общественной безопасности в Калининграде, параллельно занимаясь лечением раненых пернатых. После ухода на пенсию хобби стало занимать почти всё его время. Сейчас реабилитационный центр Лаврентьева «Бусидо» находится в посёлке Лозняки (улица Хуторская, 18) Славского района. В минувший понедельник он выпустил оттуда на волю 12 диких птиц. «Новый Калининград» также принял участие в акции и выяснил, как они оказались в руках бывшего полицейского.



Самыми крупными птицами, улетевшими на свободу 20 октября, стали три филина. Всех их Алексей Лаврентьев выходил и выкормил из птенцов.

«Эти филины и два канюка родились у меня, — говорит он. — Уже не первый раз я отпускаю птиц, которые появились на свет в моём центре. Все они окольцованы как полагается. Также мне притащили двух сов. Одна — серая неясыть, я её Аметистом назвал. А вторую, болотную сову, мальчик подобрал в Тимирязево (в его школе я как-то о своих птицах рассказывал). С этой совой всё лето занимался, подлечил, вырастил, и теперь мы её вместе с тем мальчиком выпустили».

Сокол-пустельга также был выращен из неоперившегося птенца. Привезли его из района Храброво в магазин, где Лаврентьев закупает своим питомцам живой корм.

Среди выпущенных на волю были и менее экзотические пернатые. Например, чайка, подобранная в Зеленоградске, была передана Лаврентьеву сотрудниками «Музея сов».

«Чайка, судя по всему, далеко от меня улетать не собирается, — говорит Алексей Афанасьевич. — Она будет жить у меня на озере. Я буду и дальше ею заниматься». Также на вольные хлеба полетели три утки.

«Где-то в мае люди подобрали 11 маленьких утят и передали мне через всё тот же „Музей сов“. Их мама-утка попала возле Светлогорска под машину. До взрослых уток на крыло встали всего три. Несколько штук (большая часть) погибли прямо в первые сутки — ослабленными были. А ещё три погибли в лапах хищников, когда учились летать. Чуда не бывает. Я никогда не поверю, что у кого-то стопроцентная выживаемость», — говорит хозяин питомника.

Лаврентьев выпускает своих птиц обычно два раза в год: весной и осенью. Весной это, как правило, вылеченные лебеди (между прочим, самые крупные птицы нашего региона), а осенью хищники, большая часть которых родилась в питомнике. В этом сезоне первый выпуск состоялся 18 марта. Под новую партию лебедей Лаврентьев уже готовит свободные вольеры, утепляя их сеном. «Их ведь всё равно будут мне тащить, как только морозы ударят», — говорит он.

Сколько всего птиц остаётся в Лозняках, экс-полицейский не признаётся. «Когда их начинаешь считать, они погибают, — суеверно поясняет он, но потом соглашается хотя бы перечислить виды. — У меня есть сокола-балобаны, ястреба-тетеревятники, канюки, орлы-могильники (этих раненых птиц мне прислали из Башкирии), орланы-белохвосты (одного недавно в Зеленоградске подобрали), серые неясыти, совы-сипухи».

Лаврентьев добавляет, что время от времени его проверяют специалисты.

«С документами у меня все в порядке. Ветеринары тоже контролируют, с ними я в контакте», — говорит он.

Косвенным доказательством этих слов можно считать комментарий главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, опубликовавшей 22 октября сообщение о выпуске филинов в Калининградской области.

«Специалисты выпустили занесенных в Красную книгу РФ трех филинов обыкновенных (Bubo bubo) в Калининградской области, в подходящей птицам болотистой местности, — написана она. — Росприроднадзор выдал разрешение на выпуск. Птицы появились на свет весной 2025 года в Калининградском клубе любителей соколиной охоты „Бусидо“, где созданы условия для содержания и разведения редких видов. По оценке специалистов, филины клинически здоровы, питаются живым кормом и готовы к самостоятельной жизни в природе. Все особи окольцованы — их перемещения будут отслеживать орнитологи».

Сам Лаврентьев крупным специалистом себя не считает, поэтому за регулярными консультациями обращается к калининградскому орнитологу Геннадию Гришанову.

«Я же любитель. А Гришанов меня консультирует бесплатно. — продолжает он. — Спасибо ему за это. Филинов мы много лет уже с ним выпускаем, и есть некоторые успехи — на воле наши птицы выживают. Одного нашего филина поймали в курятнике недалеко от места выпуска. Мы его выкупили, потому что он кур поел. А второй филин попался в ловушку орнитологов в Литве — мне оттуда письмо написали, которое через зоопарк передали. То есть выживают они. Не могу сказать, все ли, но выживают. Надеюсь, и эти трое тоже выживут».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»