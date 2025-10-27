«Поехала крыша»: почему в Черняховске разрушается объект культурного наследия

Много лет жители ул. Суворова в Черняховске пытаются спасти свой дом — памятник архитектуры XIX века. Он благополучно пережил многочисленные перипетии двух веков, но в последние годы «споткнулся» о бездействие властей, ничего не предпринимающих для его ремонта. Крыша давно прохудилась, по стенам во время дождя льется вода, в квартирах отваливаются обои и сыплется штукатурка. При этом капитальный ремонт здесь так и не начинают. В причинах происходящего разбирался «Новый Калининград».



«Приезжайте к нам в Черняховск, у нас 125-летний дом погибает!» — пригласили к себе корреспондентов «Нового Калининграда» жильцы. Речь идет о доме № 16 на ул. Суворова, 1898-1900 года постройки. Здание с очень фактурным фасадом, украшенным всевозможными архитектурными элементами. Причем по еще не потускневшим краскам кажется, что фасад обновляли не так и уж и давно...

«На самом деле 19 лет назад, тогда в этом доме жил Андрей Виноградов, он тогда стал мэром Черняховска. Но только фасад покрасили, который у нас выходит на собор Архангела Михаила. Потом Андрей Олегович отсюда съехал, и больше у нас ничего не ремонтировалось, — говорит старшая по дому Ирина Омельчук (она родилась и выучилась в Черняховске, но квартиру в этом доме покупала уже во взрослом возрасте). — Со двора уже можно снимать фильмы про разруху, а в квартирах — про коммунальные неурядицы. Долгое время был красивый фасад, но и он уже приходит в негодность».

Внутри подъезды тоже поражали бы высокими потолками, овальными окнами над входными, и кстати, «родными» дверями, если бы не следы разрушения повсюду. Стены вроде бы и покрашены, на окнах в подъезде — стеклопакеты (что в старых домах редкость), но в нос при входе сразу бьет запах сырости.

«Уже много лет дом промокает насквозь, в этом — наша главная проблема, — говорит еще одна жительница Елена Писаренко. — В квартирах ситуация еще хуже, чем в подъездах. Я живу на втором этаже, и у меня уже стены мокрые, обои не держатся. А представьте, что творится на последнем, четвертом?»

Как там живут люди, нам показывает Алла Харитонова, переехавшая сюда 30 лет назад: «Дом построен так, что технического этажа над нами нет, сразу крыша», — рассказывает она и приглашает к себе в... пятикомнатные апартаменты. Мы с фотокорреспондентом сначала ахаем от увиденных пространств, но потом разочарованно вздыхаем, заметив следы протечек.

«В этом доме у всех такие большие площади, — объясняет Алла Николаевна. — Нам эту квартиру дали как служебную. Муж в „Водоканале“ работал, а у нас четверо детей. Было бы чему радоваться, если бы не постоянные протечки. Дом имел проблемы и 30 назад, когда мы только въезжали. А сейчас все в разы хуже стало».

Алла Николаевна рассказывает, что в войну бомбёжками была серьезно повреждена крыша. «В 1947-м при восстановлении старую черепицу сняли, утверждали даже, что ее всю в Ленинград вывозили, — продолжает жительница. — А нам положили обыкновенный шифер». С тех пор тот пришел в полную негодность. И если раньше работники УК пытались его местами латать, то затем всё сошло на нет.

«Сегодня никто на крышу уже залезть просто так для ремонта не может. Шифер стал настолько хрупким, что крошится, — говорит Алла Николаевна. — Два года назад, когда домом еще заведовала муниципальная управляющая компания, к нам приезжали рабочие с вышкой. Пытались проложить по шиферу доску, чтобы по той ходить, но все начало трещать и лопаться. Строители тогда все работы свернули, мол, мы сейчас не дыру над вашей квартирой залатаем, а еще больше бед наделаем, а вы нас потом засудите. И уехали».

Поэтому хозяйка этой квартиры (и не только она) сегодня лишь подсчитывает новые мокрые пятна на стенах после очередного дождя. «Я здесь перекрашивала стену буквально на прошлой неделе, — показывает она ванную комнату, — и, как вы видите, сегодня опять все в пятнах. Все обои идут волнами от сырости. Так как надо мной сразу крыша, любой дождь сразу проникает в квартиру. Причем кровля у нас устроена с уклоном, и вся влага скапливается и стекает внутрь дома. Иногда слышно, как вода хлещет водопадом где-то внутри стен. В моей квартире еще сохранилась немецкая печь, так в сильный дождь вода через нее попадала в квартиру даже через ее технические люки. Пришлось их заварить даже».

Словом, дому нужен срочный капитальный ремонт кровли, а не заплатки. Жители всего 12 квартир даже ушли от УК на непосредственное управление, чтобы все собираемые средств, что идут «на содержание и ремонт дома», на эту цель и уходили. «А не на содержание самой УК», — уточняют жители и показывают что сами делают по дому на свои кровные: красят стены, полы, скинулись и поставили в подъезде те самые пластиковые окна, сами меняли электрику, водопроводные трубы и канализационные.

«Когда у нас в 2005-м делали косметический ремонт фасада, то исчезли оригинальные двери, — вспоминает Алла Николаевна. — И нам пришлось год воевать, чтобы их вернули обратно. Своего мы добились. Правда, двери вернули нам без ручек. А они были очень красивые — с головами львов, бронзовые».

Дом и сегодня привлекает взгляд фасадом, да и расположен на туристическом маршруте. Десять лет назад его признали выявленным объектом культурного наследия, но и это не помогло приблизить капремонт.

«Сюда сейчас активно водят туристов, а с крыши в сильный ветер сносит то деревяшки, то оторванные листы жести, — говорит старшая по дому Ирина. — Осенью прошлого года на крышу припаркованной рядом машины слетел кирпич. Здесь уже ходить опасно и жителям, и другим прохожих. А рядом к тому же расположена школа, и дети постоянно идут мимо нашего дома. При этом наш дом обследовали специалисты минконтроля в 2019-м и в 2023-м по требованию прокуратуры, есть и заключение экспертизы о том, что состояние кровли имеет значительный износ. Более того — она сползает с провисших от времени и постоянной влаги деревянных стропил. Несмотря на такую ситуацию и наши многочисленные обращения, сроки капремонта нам только передвигают. Сначала был 2019 г., потом период 2021 — 2023 г., теперь разговор идет об обозримом будущем».

Насколько оно все же обозримо, редакция «Нового Калининграда» спросила у руководства Фонда капремонта. Но там первое, о чем напомнили собственникам, что за состоянием дома в первую очередь должны следить сами владельцы квартир, которых здесь всего 12, и среди них много людей в возрасте. Фонд настаивает на том, что в таких малоквартирных домах лучший способ управления — это управляющая компания.

«Учитывая, что управляющие компании обладают необходимыми знаниями и ресурсами, управление ими многоквартирными домами по сравнению с управлением собственников является более целесообразным, — говорит заместитель гендиректора Фонда капремонта Сергей Сызин. — Учитывая объем лимитов средств, которые возможно направить на капитальный ремонт общего имущества, в отношении рассматриваемого дома на 2027 г. запланированы работы по проведению капитального ремонта крыши. На формирование очередности повлияли: год постройки — 1900 г., износ дома — 80%, и отсутствие информации о ранее проведенных капитальных ремонтах. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств областного бюджета».

Но до 2027 года дому и его обитателям еще надо пережить две дождливые осени и две зимы. Какие повреждения к этому времени еще произойдут в доме, сколько штукатурки отвалится, сколько крыши съедет в традиционные февральские ураганы? Выдержат ли барельефы над крышами подъездов?

За несколько последних лет письма о включении дома в программу капремонта в ближайшие сроки писали не только жители, но и администрация округа, а также прокуратура Черняховска и депутат Законодательного собрания Дмитрий Латушкин, на которого с жалобой вышли сами жители. По обращениям последнего, а также прокуратуры уже в правительство области министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз отправил запрос коллегам из минфина с просьбой предусмотреть выделение средств на ремонт хотя бы кровли в доме на ул. Суворова, 16, на следующий год.

Но на сегодняшний день проблема решается только на уровне переписки одних инстанций с другими. К слову, в регионе сейчас в принципе много говорят и пишут о туристической привлекательности и необходимости восстановления исторических объектов. А тем временем в разных его уголках «умирают» здания, которые успешно пережили события на рубеже XIX-XX и XX-XXI веков! Что придет на их место, когда они исчезнут? Высотки?

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»