Ковид, старение и память: для кого будет работать Центр когнитивного здоровья

0 0

Первый в России Центр когнитивного здоровья открылся 28 октября в Калининграде на базе клинико-диагностического центра БФУ им И. Канта. Что он даст жителям региона, как туда попасть, а также как повлиял перенесенный коронавирус на память калининградцев и какой опыт сегодняшним детям не помешало бы перенять у «советских», выяснял «Новый Калининград».



«Центр стал продуктом коллаборации двух университетов — БФУ и медуниверситета имени Павлова, чтобы создать технологии реабилитации и социальной реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями, — рассказал на открытии ректор Петербургского медвуза Сергей Багненко. — То есть после перенесенных острых нарушений мозгового кровоснабжения, дегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера, старческих нарушений, когда человек перестает сам себя обслуживать и становится довольно тяжелой обузой для семьи».

Когнитивное здоровье — нормальное функционирование памяти, внимания, мышления, речи и других функций, без которых или при осложнении которых человек начинает испытывать проблемы в общении с другими людьми, забывает многие вещи, в том числе как обслуживать себя и т.д.

Ректор ПСПбГМУ Сергей Багненко

По словам Багненко, применяемые в центре технологии обследования позволят вернуть человека к относительно нормальной жизни, например заново научить самому себя обслуживать. «Для России это новое, — говорит ректор ПСПбГМУ. — Поэтому то, что было сделано двумя университетами вместе с министерством здравоохранения, на мой взгляд, имеет большие перспективы. Тем более что это первая такая ласточка подобной помощи в Российской Федерации. И я убежден, что идею поддержат в конечном итоге Москва и все другие города-миллионники, а потом работа таких центров войдет в повседневную практику».

Появление Центра стало возможным благодаря участию БФУ в проекте «Новые технологии сбережения здоровья» федеральной программы «Приоритет-2030», которая позволила закупить оборудование для диагностики и лечения когнитивных нарушений с использованием передовых технологий искусственного интеллекта, а также обучить специалистов. Всё это происходило под руководством главного внештатного невролога Петербурга и Северо-Запада, доктора медицинских наук и профессора кафедры неврологии в Петербургского медуниверситета Игоря Вознюка, который также является руководителем научных проектов и в БФУ.

По словам Игоря Вознюка, Центр когнитивного здоровья создан очень вовремя. По сути, он сегодня фактически отвечает на запрос времени. Связано это с тем, как пояснил профессор, что наше население очень быстро стареет.

«Уже губернаторы столичных регионов заявляют, что в скором времени основу россиян составят люди пенсионного возраста. Значит, вырастет и число проблем со здоровьем. Когнитивные способности, то есть память, внимание, включенность в процесс, страдают первыми при самых незначительных заболеваниях, — говорит Вознюк. — Даже если каждый из вас, например, перенес просто какой-то вирус, то в момент болезни ваше внимание рассеяно, концентрация снижена, от внимания и памяти ускользают какие-то детали. Это уже когнитивный дефицит. И все это, конечно, становится системным во время таких болезней, как гипертоническая, сахарный диабет, атеросклероз, когда в целом страдает кора головного мозга, и тогда со временем какие-то когнитивные процессы становятся недоступными человеку».

Целевой группой в новом Центре сначала станут как раз самые тяжёлые пациенты, которые уже лишены возможности быть социализированными даже внутри собственной семьи, потому что не могут себя обслужить. Специалисты Центра с помощью минздрава уже провели мониторинг таких больных на территории региона, выявили самых сложных, и до конца года восстанавливать утраченные когнитивные функции в центре будут 140 человек.

«Они утратили навык, не распознают каких-то признаков жизни, и нам сначала нужно их увидеть, оценить когнитивный дефицит каждого человека и построить программу тренинга тех или иных функций, чтобы в итоге научить человека пользоваться тем дефицитом, который у него возник, чтобы он снова мог четко ориентировать себя в своем пространстве», — рассказал Вознюк.

С ними будут заниматься на специальном оборудовании несколько специалистов. Невролог глубоко изучит пациента, психолог рассчитает все его проблемы, кардиолог оценит возможный диапазон воздействий и переносимость нагрузок, терапевт — все остальное и даст корректировки по тренинговой программе. В нее, к слову, будет входить и лекарственное обеспечение, и дальнейший контроль за человеком уже после пройденного курса. «Накопительный эффект от такой терапии должен заключаться в том, чтобы в какой-то момент пациенты научились самостоятельно одеваться, участвовать в приготовлении пищи, могли пообщаться с домашними, или с коллегами, или с соседями, или с друзьями», — отмечает главный невролог Северо-Запада.



Как уточнил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе осмотра центра, всю помощь жители Калининградской области будут получать по программе госгарантий, то есть бесплатно. Попасть в него можно будет через участкового терапевта, который должен выписать направление к психологу. Также между учеными и чиновниками состоялся разговор о том, что такие центры надо создавать не только в Калининграде, но и на востоке области. «Мы сегодня были в Гусеве, — взял слово Сергей Багненко, — и так вполне возможно поставить такой же модуль с оборудованием. И не придется строить чего-то дополнительного».



Игорь Вознюк, главный невролог Северо-Запада, также ведет научные проекты совместно с БФУ им. Канта



Надо отметить, что с когнитивными нарушения сегодня сталкиваются не только люди в возрасте, но и молодые, в том числе подростки. «Новый Калининград» взял у главного невролога Северо-Запада Игоря Вознюка небольшое интервью о том, что делать тем калининградцам, кто после перенесенного коронавируса ощущает ухудшение памяти. «Такая проблема действительно существует, — подтвердил Игорь Алексеевич. — Скажу вам больше, для программы, которая разрабатывалась в рамках этого Центра, изначально были взяты пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию 6-10 месяцев назад». Ответил он и на другие наши вопросы:

— Если человек чувствует, что у него есть проблемы, то с какого специалиста надо начинать?

— С психолога.

— Почему не с невролога?

— Невролог участвует уже тогда, когда есть очевидные симптомы поражения системы. Координации, движения, слуха, обоняния, чувствительности и даже зрения. А исследование проблем с памятью надо начинать с визита к психологу. Потому что у него есть весь спектр инструментов, с помощью которого можно понять, из-за чего у вас возникли проблемы. Например, человеку кажется, что он страдает нарушением памяти, а это на самом деле связано с наличием эмоционально-волевых расстройств — депрессии, тревоги... У него доминируют тревожные мысли, и он теряет детали, и кажется, что не запомнил, забыл. Но здесь у проблемы просто другая доминанта. И это ненастоящая потеря памяти.

Вторая группа шкалы инструментов предназначена, чтобы увидеть прямое нарушение памяти. Потому что у нас в мозге есть центры, которые участвуют в формировании запоминаний. И третья группа шкалы инструментов нужна, чтобы понять, что, например, человек запоминает, он видит и зрительный образ запоминает, а вот коммуникация нарушена. То есть в этом смысле нужна децентрализация, чем конкретно врачу заниматься. И тогда все программы реабилитации, вот эти тренинги, будут выстроены в соответствии с необходимым профилем.

— Читала, что у молодежи, да и не только у них, сейчас снижается память из-за наличия смартфонов, планшетов и т.д. Можно не держать в уме информацию...

— Молодёжь может не соответствовать нашим представлениям о памяти и работе мозга. Почему? Потому что молодые люди сегодня используют те инструменты, которые старшее поколение может не использовать. Мы учили таблицу умножения, гуляя с мамой и папой по улице, да? Да. Учили английские слова, заданные на дом и которые к утру надо было знать. Сегодня по большей части все это считается техническими вещами. Мы раньше не должны были ничего забывать. Сегодня такой соблазн есть. Все это влияет на то, что необходимые блоки в памяти отсутствуют. Для нас они были актуальными, и мы их тренировали, а сегодняшние дети — нет. В этом большая разница.

В Центре когнитивного здоровья будут работать не только профессиональные врачи, но и студенты медицинского факультета БФУ

— Вы будете заниматься в Центре с людьми с деменцией и другими когнитивными нарушениями. Как отбирали эту группу?

— Для нас ключевыми стали две группы больных — те, кто имеет дегенеративные заболевания головного мозга, детерминированные чаще всего генетикой, или с сочетанием процессов на фоне перенесенных ранее заболеваний. Они будут приглашаться в Центр когнитивного здоровья. С помощью регионального минздрава мы теперь понимаем, сколько у вас больных тяжелых или легко пострадавших. И сейчас хотим взять ту категорию пациентов, у кого утрачена способность самообслуживания и с которыми очень тяжело родственникам. Потому что они первые, кто умрет.

При отсутствии постоянной помощи извне такие люди неизменно попадут в осложнение. Вот вам самый простой пример. Пожилая пара живет одна. Решили приготовить поесть, включили газ, а огонь зажечь забыли. Потом кто-то вошел в кухню, решил плитку снова зажечь, и что мы получаем? Взрыв целого подъезда или дома. Колоссальные потери человеческие и не только. А всего-то и надо было позаниматься утраченным здоровьем одного человека! Именно для этих целей в Калининграде открылся первый в России Центр когнитивного здоровья с набором подобного оборудования.

Текст — Ольга Саяпина, фото — Юлия Власова / «Новый Калининград»