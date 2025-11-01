Аренда выросла в 3 500 раз: как инвестор из Краснолесья чуть не лишился бизнеса

Низкая арендная плата может легко замотивировать бизнесмена на инвестицию. Правда, ценник может так же легко поменяться в сторону увеличения, и от этого никто не застрахован. Но что, если он внезапно умножается на три с половиной тысячи? С такой ситуацией столкнулся предприниматель Владимир Лубин, выигравший несколько лет назад аукцион на аренду участка в посёлке Краснолесье Нестеровского района. За несколько лет он успел вложить в строительство турбазы два десятка миллионов рублей, но потом пришло время переоформить договор аренды, и в графе «сумма» появились несправедливые, на его взгляд, цифры. Почему выросли цены и есть ли возможность снизить плату, выяснял «Новый Калининград».

Владимир Лубин рассказал, что участок под строительство турбазы он захотел взять во время пандемии коронавируса, «чтобы не сидеть дома». Изначально он задумал капитальную конструкцию, однако в администрации ему объяснили, что Краснолесье находится в землях лесного фонда и такие постройки возможны только на месте старых фундаментов. На пустых же участках разрешено лишь возведение некапитальных строений.

«Так как за три года [по условиям договора] мне нужно было что-то построить, я решил строить турбазу на винтовых сваях. Сейчас мы там уже к отделке подходим. Но в сентябре, когда три года стали подходить к концу, я пошёл подписывать новый договор. Правда, я заметил, что арендную плату мне подняли больше чем в три с половиной тысячи раз», — сообщил Лубин.

Предприниматель уверяет, что расчётный коэффициент по видам разрешённого использования, который власти применили к его участку, примерно в 12 раз выше, чем в таких курортных городах, как Зеленоградск и Светлогорск.

«Дело в том, что договор на участок я оформлял в октябре 2022 года, а новые коэффициенты (на мой участок он сейчас составляет 0,2431) были приняты 24 ноября того же года, то есть через месяц. В общем, я думал, что мне просто пролонгируют старый договор, но когда увидел эту запредельную сумму, стал спрашивать, что это такое. А мне просто ответили: „Не хотите подписывать? Тогда уходите. Расторгайте договор“. Но я ведь там уже больше 20 миллионов вложил. Четыре здания построил, свет туда провёл, скважину пробурил. Как это уходить?» — возмущается он.

Отметим, что изначально Владимир Лубин платил за участок очень небольшую аренду — 265 рублей и 55 копеек в год за 5000 квадратных метров. По новому же договору ему нужно платить 944 796 рублей, и бизнес автоматически становится невыгодным. В Краснолесье он планировал открыть большой зал для йоги, кафе и гостевой дом на 16 номеров. По его словам, рекреацию в Нестеровском районе на арендованных землях практически никто не развивает, поэтому с подобными проблемами предприниматели пока не сталкивались. Депутаты, как полагает Лубин, обычно лоббируют коэффициенты по тем сферам деятельности, которыми занимаются сами. Например, в сфере животноводства он составляет 0,025; для садоводов и огородников — 0,0096; для ремонта автомобилей — 0,0989.

«Выход я вижу один. В конце ноября будет опять собрание депутатов для изменения коэффициентов на следующий год. Нужно внести поправку. Сам я с таким предложением выйти не могу, зато это может сделать глава администрации, то есть Алексей Родин. Понимаете, депутатам просто неинтересен туризм в Нестеровском районе. Но с таким коэффициентом он никому не интересен. Я пока единственный в районе, кто попал в такую ситуацию с разрешённым видом деятельности „отдых и рекреация“. Остальные выкупали землю под ИЖД», — уточняет Лубин.

Начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля администрации Нестеровского округа Елена Комлева сообщила «Новому Калининграду», что уже знакома с проблемой бизнесмена.

«Поскольку тот договор у него был аукционным, у него была цена, которая не зависела от кадастровой стоимости, — уточнила она. — Как ее рассчитали в свое время, такой она и была. Но сейчас у участка другая кадастровая стоимость, ставки остались те же. Лубин написал нам заявление о пересмотре коэффициентов арендной платы, и сейчас на ближайшем заседании Совета депутатов будем это рассматривать».

Комлева уточнила, что предприниматель не один попал в такую ситуацию.

«У нас есть еще такой прецедент. До этого тоже были такие случаи, мы это рассматривали, и положительно всё решалось. Это обыкновенная рабочая процедура», — добавила чиновница.

Текст: Иван Марков, фото предоставлено Владимиром Лубиным