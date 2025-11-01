Нововведения ноября: налоги, ОСАГО и штрафы за срыв отопительного сезона

0 0

В ноябре в России вступает в силу ряд важных законов и нововведений, которые затронут в том числе кошельки, автомобили и мобильную связь миллионов граждан. Среди ключевых изменений — упрощённый порядок взыскания налоговых долгов, автоматическая проверка полисов ОСАГО камерами и ограничение на количество сим-карт. Также ужесточается ответственность за срыв отопительного сезона, а для семей участников СВО вводятся новые льготы.

Поддержка семей участников СВО

Члены семей участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.

Налоги

1 ноября вступил в силу новый порядок урегулирования налоговой задолженности. ФНС теперь может взыскивать долги с физических лиц без суда, если гражданин не возражает против начислений. Это означает, что после уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги могут быть списаны автоматически со счёта, банковской карты или электронного кошелька.

Если сумма или основание долга вызывают сомнение, можно подать возражение. В этом случае взыскание приостанавливается, а вопрос решается в суде.

Процедура ускоряет возврат задолженности, но требует внимательности к уведомлениям. Цель изменений — ускорить взыскание и разгрузить суды при сохранении права на защиту.

Ноябрь — последний месяц для уплаты имущественного налога. Уплатить его владельцам собственности необходимо до 1 декабря. Если вам не пришло бумажное уведомление, проверьте «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. Также получить информацию можно непосредственно в отделении ФНС.

ОСАГО

С 1 ноября камеры должны начать автоматически проверять, оформлен ли у автомобиля действующий полис ОСАГО, и уведомлять водителей о его отсутствии.

При отсутствии полиса планируется штраф 800 рублей за первое нарушение, за повторное отсутствие предусмотрено повышенное взыскание — до 5000 рублей.

Обеспечить автоматизацию выявления автомобилистов без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер президент России поручил правительству, МВД и главам регионов весной 2025 года. Согласно этому поручению, система должна была быть готова к 1 ноября. Однако, как следует из текущих данных, вероятность того, что камеры начнут массово выписывать штрафы за отсутствие страховки уже с этой даты, крайне мала, считают эксперты платформы «Банки.ру».

Ипотека

1 ноября завершился период действия увеличенного возмещения банкам по льготным ипотечным программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». Увеличенный уровень возмещения соответствовал разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах.

Увеличенный период возмещения действовал с 7 августа, о его введении сообщал Минфин с целью «поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов в рамках текущей экономической ситуации с учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики».

Сим-карты

С 1 ноября на одного человека можно оформить не больше 20 сим-карт. Операторы должны сверять данные абонентов, обновлять старые договоры и при необходимости блокировать «лишние» номера. Цель — сократить телефонное мошенничество и серый оборот номеров. Эксперты советуют проверить, сколько сим-карт оформлено на вас, в личном кабинете оператора или в офисе: если лимит превышен, часть номеров придётся закрыть.

Долги

С 1 ноября нотариус при открытии наследственного дела обязан проверить и сообщить потенциальным наследникам о всех выявленных обязательствах умершего: кредитах, ипотеке, налогах и прочих долгах. Это поможет наследнику принять осознанное решение о принятии или отказе от наследства с учётом финансовых рисков. Если задолженностей нет, это подтвердят официально. Если есть, наследник заранее понимает объём обязательств и может выбрать стратегию.

Здоровье

С 4 ноября вступает в силу новый порядок медицинской реабилитации взрослых. В перечень специалистов, которые могут входить в мультидисциплинарную реабилитационную команду, включили врача по лечебной физкультуре, физиотерапевта, рефлексотерапевта и др. Изменились и стандарты оснащения всех отделений реабилитации, а также штатные нормативы и стандарт оснащения центра реабилитации. Например, в последнем теперь нет кабинета уродинамики.

Штрафы за срыв отопительного сезона

С 7 ноября в КоАП РФ появится ответственность за неустранение выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленные сроки. За такое нарушение для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 500 руб., для должностных лиц – штраф 5-10 тыс. руб., для юрлиц – штраф 20-40 тыс. руб. Одновременно вводятся санкции для должностных лиц за нарушение сроков направления для утверждения схем теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, и несвоевременное размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения или протокола по итогам их проведения.

Переход на зимнюю резину

Один из основных этапов подготовки автомобиля к зиме – замена летних шин на зимние. Обязанность оснащать транспортные средства зимними шинами установлена Техническим регламентом Таможенного союза, обязательным для применения и исполнения в том числе на территории России. По общему правилу, зимним считается период с декабря по февраль включительно. Но обычно смена шин совпадает с переходом на зимние нормы ГСМ. В большинстве регионов России такой переход происходит в ноябре. В Калининградской области нормы расхода топлива при работе автотранспорта повысятся 15 ноября, в Москве и Санкт-петербурге - с первого числа.

Иноагенты

Отменено условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности. Теперь после однократного нарушения порядка деятельности иностранного агента или в случае наличия судимости за это преступление в следующий раз будет грозить до двух лет лишения свободы.

Привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников

Генпрокуратура РФ наделяется правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и скрывающихся за рубежом. Цель закона — обеспечение неотвратимости наказания.