Чучела в Королевских воротах и бижутерия из медяков: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя ноября.



К концу 1990 года слово «дефицит» стало одним из наиболее часто употребляемых. Не хватало буквально всего — еды, одежды, мебели, бытовой техники. К осени обозначилась еще одна напасть — куда-то исчезли монеты. Можно сказать: «Подумаешь, мелочь!» Но без этой мелочи тогда было как без рук: проезд в автобусе стоил пять копеек, в трамвае — тоже (плата за проезд на этом виде транспорта поднялась на две копейки в 1990 году — прим. «Нового Калининграда»), чтобы позвонить по телефону-автомату нужна была «двушка» (монета в две копейки). Нет монеты — нет связи. Батон стоит 22 копейки. Где продавщице взять сдачу с рубля?

На заводе «Торгмаш» ( позже — «Система») собирали аппараты для упаковки монет. 1979 год. Автор — В. Маначин. ГАКО

Эту острую тему подняла читательница «Калининградской правды» М. Степанова. При этом она выдвинула версию исчезновения медяков. «Ходят слухи, — писала она в газету, — будто её (мелочи — прим. „Нового Калининграда“) дефицит образовался по вине кооператоров — из монеты они делают бижутерию, в том числе поддельные золотые кольца. Так ли это?»

Газета обратилась за комментариями к начальнику отдела эмиссионно-кассовых операций Калининградского главного областного управления Госбанка СССР Л. М. Галактионовой. «Разменной монеты действительно не хватает, причем всех достоинств, — подтвердила она. — Из магазинов, к примеру, звонят нам напрямую: „Дайте мелочи!“» По мнению спикера, одной из причин сложившегося положения стало то, что Ленинградский монетный завод перестал поставлять новую продукцию — нет специальной металлической ленты. Но старых монет должно вроде бы еще хватить надолго, и совершенно непонятно, куда они исчезают.

В комментарии к этому мини-интервью журналист В. Сосновский не исключил версии читательницы о хитрых кооператорах, переплавляющих монеты на украшения. Он также предположил, что запасы монет не пополняются специально. Такое якобы уже было в Польше: перед переходом страны к рыночной экономике из оборота внезапно исчезли гроши, после чего резко подскочили цены. То есть в дефиците медяков корреспондент увидел некое мрачное предзнаменование. Надо сказать, предчувствия его не обманули...

Бюст А.В. Суворова возле руин Королевского замка. Примерно 1957 год. Автор неизвестен. ГАКО.

А вот предчувствия историка-эзотерика Сергея Трифонова, о которых он без устали говорит уже 35 лет, к сожалению, остаются только предчувствиями. Янтарную комнату ему, во всяком случае, найти пока не удалось. Зато за это время родилось много красивых и временами довольно стройных версий. Одну из них Трифонов изложил в статье для «Калининградского комсомольца», которая была озаглавлена просто, но вместе тем интригующе — «И снова — Янтарная комната». «Многие обратившиеся ко мне подтверждали, что там, где первое время стоял памятник Суворову, пролегал тайный ход, — сообщает неутомимый исследователь. — Следовательно, необходимо искать место, где Янтарная комната была зафиксирована в последний раз. А это — южное крыло замка. А во-вторых, искать нужно, отталкиваясь не от помещений даже, не от замка конкретно, а от системы подземелий». При этом Трифонов благоразумно советовал читателям не торопиться «в погоню за призрачными сокровищами». «Это может плачевно для вас закончиться, — предупреждал он. — Нужно проверить, проанализировать все версии, собрать дополнительную информацию».

Кстати, о памятнике Суворову, который упомянул Трифонов. В 1950-е годы его установили возле руин Королевского замка на постамент, на котором стояла скульптура Бисмарка работы знаменитого скульптора Фридриха Ройша (1843-1906). В начале 70-х годов, когда замок уже был снесен, памятник перенесли на улицу Суворова, где его установили на новый постамент. Куда делся старый, бисмарковский, неизвестно. В 2015 году обветшавший гипсовый памятник был заменен на новый, авторства скульптора Федора Мороза (1943–2021). При этом первый вариант бюста полководца, как сообщает краеведческий портал prussia39.ru, был передан школе № 28.

Башня «Врангель». 1985 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.

Пока одни искали «призрачные сокровища», другие обращали внимание на сокровища, которые тают, рассыпаются у всех на глазах. Депутат Городского Совета Алла Калашникова написала статью «Чья она, память?», которая была опубликована в «Калининградском комсомольце». Речь в ней шла о разрушающихся памятниках архитектуры. «Давайте мысленно пройдемся только по одной из многих старых улиц города — Литовскому валу, — предложила автор. — Перед нашим взором предстанет целый историко-культурный комплекс, включающий в себя Закхаймские ворота, городские Королевские ворота, бастион Грольман, Башню Врангеля (она, стоит отметить, находится не на Литовском валу, а по адресу ул. Профессора Баранова, 2А — прим. „Нового Калининграда“). И в каком это всё пребывает состоянии?! Башня Врангеля — полуразрушенное, всеми забытое сооружение, в бастионе Грольман (в настоящее время овощехранилище) грязь, в помещениях жгут костры костры, чтобы не замерзли овощи. В Королевских воротах расположилась небезызвестная „Артемида“...»

Многие забыли это кафе. А с ним, между прочим, были связаны большие надежды. Казалось, что благодаря им Королевские ворота, где в советское время располагался книжный магазин, который к концу перестройки почему-то закрылся, получили шанс на возрождение. В январе 1989 года в «Калининградской правде» вышла статья с откровенно рекламным содержанием под названием «„Амадей“ открывает „Артемиду“». Первое слово в заголовке — название открывшего кафе кооператива. Последнее тоже взято не с потолка. «В древнегреческих мифах Артемида покровительствовала охоте, — объяснял корреспондент Л. Сибиров. — И новое предприятие общественного питания задумано как „охотничье“. Об этом свидетельствуют не только чучела лесных обитателей, ставшие деталями интерьера, но и меню. В нём „гвоздевыми“ блюдами значатся различные кушанья и закуски из дичи и рыбы. Получать это нетрадиционное для общепита сырье кооператоры будут по договору с областным обществом охотников и рыболовов. Именно эта организация стала учредителем кооперативного кафе». Завершается статья очень оптимистично: «Долго ждали заботы о себе старые стены. И вот дождались. Думаю, этот факт приятен для каждого калининградца».

К сожалению, век «Артемиды» оказался недолог. Заведение закрылось через пару лет, и Королевские ворота на долгое время остались без присмотра. Судьба улыбнулась им только во время подготовки к празднованию 750-летия города в 2005 году. Эффектное, но крайне запущенное оборонительное сооружение середины XIX века передали Музею Мирового океана для реставрации, которая была проведена с помощью специалистов из Государственного Эрмитажа под руководством Вячеслава Мозгового. Другие упомянутые в статье исторические достопримечательности, например та же башня «Врангель», все еще ждут своего звездного часа.





Троллейбус на проспекте Мира. 1975 год. Автор — Б. Штерн. «Калининградская правда.



В номере «Калининградки» за 8 ноября была опубликована маленькая заметка под проходным заголовком «Вышли на линию». Рассказывала она о том, что в областном центре появилось пять новых троллейбусов. «Их прислал нам наш традиционный поставщик — троллейбусный завод из города Энгельса, — рассказывал инженер троллейбусного депо Калининградского ТТУ В. Ф. Лисецкий. — Качество своей продукции он не снизил и на этот раз. Комфортабельные салоны. Удобные водительские кабины. Новинка — входные двери. Они открываются и закрываются не с помощью электропривода, которым оснащены машины-предшественники, а посредством пневматического устройства». В заметке подчеркивалось, что с начала года троллейбусный парк пополнился двадцатью новыми машинами. Очень неплохо для кризисного и в известном смысле переломного 1990 года. Еще одна важная деталь: обновление парка «рогатых» было приурочено к круглой дате. Почти 15 лет назад в Калининграде было торжественно открыто движение троллейбусов — от площади Калинина до улицы Маршала Борзова, которая тогда называлась Мастеровая. Репортаж о митинге по поводу этого события можно прочесть в номере «Калининградской правды» за 6 ноября 1975 года. Получается, в этом году местному троллейбусу исполняется полвека. Солидный возраст...

С транспортом в Калининграде 35 лет назад было, как мы видим, более-менее. Чего не скажешь о сфере услуг. Обзор почты в «Калининградскую правду» вышел 11 ноября под заголовком «Неуслужливый сервис». Вот лишь пара примеров «неуслужливости»: «С переходом на хозрасчет значительно ухудшилась работа „Облбыттехники“: различные нововведения доходят до абсурда», — утверждает А. Коновалов, у которого взяли в ремонт настольные часы. Нечего и говорить о том, что срок исполнения не был соблюден. «После четвертого посещения, когда клиенту предложили самому подняться на четвертый этаж, разыскать мастера и „в случае, если заказ готов, спуститься в кассу, потом с квитанцией снова пойти в цех и получить часы“, ветеран махнул рукой и в пятый раз за часами не пошел. Кстати, книгу жалоб ему тоже посоветовали поспрашивать у мастеров», — рассказывает газета.

У калининградки З. Смирновой стряслась другая беда — сломался холодильник. После ремонта ей вернули его настолько грязным и поцарапанным, что она его не узнала. Но это — полбеды. Аппарат после ремонта по-прежнему не работал. Что делать — непонятно. Новый холодильник при тотальном дефиците купить было просто нереально.

Гостиница «Калининград» и Ленинский проспект. Май 1992 года. Автор — А. Бахтин. ГАКО.



В парикмахерских тоже могли «обслужить» так, что на улицу потом не выйдешь. Дабы избежать такого развития событий, читатель «Калининградского комсомольца» позвонил в рубрику «Дежурный репортер» и спросил: «Вы не подскажете, в какой мужской парикмахерской города могут красиво подстричь?»

В редакции отнеслись к просьбе очень серьезно. Газета провела что-то вроде «мозгового штурма» и выдала рекомендации: парикмахерская гостиницы «Калининград», салон на Ленинском проспекте (около универмага «Маяк») и парикмахерская рядом с видеоцентром на ул. Горького (он располагался по адресу Горького, 152 — прим. «Нового Калининграда»). «Конечно, у каждого свои мерки, — оговорился ведущий рубрики И. Сапунов. — Но — попробуйте. Хуже, во всяком случае, не будет!» Хочется надеяться, что советы и впрямь не навредили...

Текст: Кирилл Синьковский, фото Государственный архив Калининградской области и из газеты «Калининградская правда»