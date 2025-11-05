Молочно-овощной «взлёт»: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в одной из трёх сетей, участвующих в мониторинге цен. Однако число продуктов, выросших в цене, оказалось больше обычного. Подробности — в нашем обзоре.

В «Спаре» набор продуктов подорожал к началу ноября на 22 рубля, в «Виктории» и «Пятёрочке» подешевел на 38 и 72 рубля соответственно. При этом в каждой сети список выросших в цене наименований включает не менее десяти позиций.

Заметнее всего ростом отметился молочный отдел. Все ритейлеры повысили цены на кефир, творог и сливочное масло. В двух магазинах из трёх также подорожала сметана, в одном — молоко. Рост, судя по всему, продолжится и в ближайшее время, т.к. молоко продаётся в рамках акций, по завершении которых снова стоит ждать новые ценники.

Не обошлось без изменений и на овощных полках. Везде подорожала капуста, в двух сетях — картофель, лук, морковь и помидоры. Кроме того, в двух магазинах повысили цену на гречку.

Перечень временно подешевевших продуктов традиционно намного скромнее. Во всех трёх сетях более доступными стали только яблоки. Разница за килограмм сорта «Голден» составила от 26 до 40 рублей. Два ритейлера снизили цены на апельсины, огурцы, сахар, рис и яйца.

Отдельно мы обращаем внимание на участие магазинов в региональной программе доступных цен. В «Пятёрочке» так называемые «голубые ценники» найти сложно, но мы всё же обнаружили 170-граммовую пачку творога за 50,99 руб. и 300-граммовую за 134,99. В «Спаре» специальные ценники более заметны, к примеру, можно приобрести килограмм свёклы за 39,99 руб., килограмм минтая за 229,99. В «Виктории» по региональной программе в числе прочего продают свинину на кости (269,90 за кг) и тушку цыплёнка (219,90).

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 32,60 (+3,1 руб.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 57,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

53,19 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 72,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)

72,90 «Залесский фермер» (+5 руб.)

72,99 «Залесский фермер» (+3 руб.) Сметана, 15%, 315 г 89,99 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

87,90 «Залесский фермер» (по акции, +2 руб.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 129,99 «Залесский фермер» (+14 руб.)

119,90 «Нежинская» (+20 руб.)



129,99 «Залесский фермер» (+15 руб.) Филе куриное, 1 кг 499,99 (по акции, −30 руб.)

529 (цена не изм.) 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 169,99 «Люблинские продукты», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)



169,90 «Ближние горки», «Фермерский» (по акции) 159,99 «Свиной», «Гвардейский МК», (+10 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 259,99 «Гастроном № 1» (в наличии 500 г, по акции)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (цена не изм.) 64,90 «Селяночка» 89,99 «Макфа» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 89,99 (по акции, −10 руб.)

79,90 (по акции, −20 руб.) 119,99 (+20 руб.) Рис 69,99 (-40 руб.) 82,90 (цена не изм.) 62,49 (-67,5 руб.) Гречка 49,99 (+7 руб.) 43,20 (-0,7 руб.) 45,49 (+5 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (+10 руб.)

79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.) 59,99 (по акции, −30 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.) 259,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(+40 руб.) 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 149,99 «Олейна» (по акции, +10 руб.) 179,90 «Олейна» (-10 руб.) 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) Сахар, 1 кг 76,99 (-3 руб.) 76,90 (цена не изм.) 73,99 (по акции, −2,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 49,99 (+10 руб.) 45,90 (+7 руб.) 38,99 (цена не изм.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (по акции, цена не изм.) 69,90 (по акции, +10 руб.) 79,99 (+20 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 39,99 (+5 руб.) 44,50 (+3,6 руб.) 35,99 (+6 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 59,90 (по акции, +3 руб.) 49,99 (по акции, +10 руб.) Огурцы, 1 кг 159,99 (+20 руб.) 179,90 (по акции, −40 руб.) 159,99 (по акции, −20 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 ( +20 руб.) 219,90 (+70 руб.) 199,99 (-10 руб.) Лимоны, 1 кг 199,99 (по акции. цена не изм.) 229,90 (цена не изм.) 199,99 (-30 руб.)

Апельсины, 1 кг 129,99 (по акции, −20 руб.) 119,90 (по акции, −30 руб.) 149,99 (+5 руб.) Яблоки, 1 кг 119,99 «Голден» (-40 руб.) 159,90 «Голден» (-40 руб.) 149,99 «Голден» (-26 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3377,14 3507,10 3428,44

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 4 ноября 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Куйбышева, 95.