«Башмачок» с присыпкой и созвездие Колбасы: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая половина ноября.

«Что прикажете делать страждущему человеку, идущему, скажем, по Московскому проспекту, проспекту Мира, Ленинскому проспекту и другим улицам города? — задается вопросом неназванный автор публикации. — Бежать с Московского проспекта на Центральный рынок, Южный или Северный вокзал? Или искать подворотню, подъезд, зеленый уголок, где, хоть и озираясь по сторонам, но... Конечно, нужда заставит. А что делать людям, часами стоящим в очередях у „Маяка“, комиссионного магазина на Фрунзе, где подъезд № 21 посетителями известного всему города „Люкса“ превращен в общественный туалет, для этих же целей используется и лифт».



Развалины Дома техники ( Сегодня ТЦ «Эпицентр ), слева — общественный туалет. 1986 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.

Сейчас, через 35 лет после того, как были написаны эти строки, проблема вряд ли стала менее острой. Более того — перечисленные общественный туалеты давно канули в Лету. Сейчас на месте большинства из них — заведения общественного питания. Выручают в случае нужды торговые центры. Правда, в некоторых из них туалеты платные. Как, впрочем, и во многих кафе-ресторанах.

Были у Калининградский горсанэпидемстанциии и другие заботы. 14 ноября в «Калининградской правде» вышла небольшая заметка, которая сообщала о том, что в магазин «Башмачок» (он находился на Ленинском проспект, 68–74 — прим. «Нового Калининграда») поступили в продажу женские сапоги из Красносельского райпо Армянской ССР. Всем они были хороши, кроме одного — привезли их в контейнере с остатками какого-то едкого порошкообразного вещества. «У работников магазина, занимавшихся отгрузкой и продажей сапог, появились жалобы на слезотечение, кашель, раздражение открытых кожных покровов», — писала главврач СЭС Татьяна Груничева. Всем, кому посчастливилось приобрести этот остродефицитный товар, настоятельно рекомендовалось очистить его с помощью пылесоса, а потом положить в плотный пакет. Позже выяснилось, что сапоги были загрязнены слюдяной пылью.

Надо полагать, многие приобрели эти сапоги, отстояв большую очередь. Возможно, горькую пилюлю им подсластил фельетон в «Маяке» под названием «О пользе очередей», в котором обращалось внимание на положительные стороны этого раздражающего всех явления. «Уже не одно поколение получило закалку, возмужало в очередях, — писал Е. Полищук. — У молодежи стояние и толкание в них вырабатывает твердость характера и остроту локтей, а старикам и людям среднего возраст продлевает активную жизнь. Выберешься из очереди — сердце бьется в груди, как у победителя марафонского забега: купил, стоял, досталось!!! Тут, согласитесь, получаешь такой мощный эмоциональный заряд, который может... Ну, словом, всё может. Жить хочется, дышать хочется, вновь в очередь хочется».

В похожем ироничном ключе написана колонка А. Михайлова в «Калининградском комсомольце». Называется она просто — «О колбасе». «Жалко, что среди знаков зодиака нет созвездия Колбасы, — высказал неожиданную мысль автор. — Будет ли счастлив родившейся под знаком Девы, одному Богу известно. А вот знак Колбасы на этот счет отметал бы все сомнения. Вспоминается эпизод предвыборной борьбы в Калининграде. Кандидата спрашивают: „Что бы вы предпочли — демократию или колбасу?“ И тот с пафосом отвечает: „Колбасу!“. Поразил меня не любитель колбасы, собравшийся в Верховный Совет СССР. Меня сразили избиратели, громом аплодисментов наградившие оратора».





Бывшая Кирха Креста — будущий Крестовоздвиженский собор. Вторая половина 1980-х. Автор — А. Губин. ГАКО.



О важном событии сообщила «Калининградка» в рубрике «Духовная жизнь». Называется она «Именем Святой Богородицы» и рассказывает о том, что настоятель Крестовоздвиженского собора отец Петр отслужил первый молебен в церкви Святой Богородицы, которая находится в здании бывшей кирхи предместья Розенау — на ул. Клавы Назаровой.



«На первый субботник по уборке помещения и подготовке его к восстановительным работам собралось более ста верующих, — сообщил автор заметки А. Баптиданов. — Техникой им помогло объединение «Рыбтехцентр». В конце публикации отмечается, что «верующие люди признательны Московскому райисполкому и Калининградскому горисполкому за решение передать это здание под церковь». Примечательно, что новость эта была опубликована 7 ноября — в день празднования 73-й годовщины Октябрьской революции.

В одном из следующих номеров «Калининградская правда» сообщила о том, что ограблена Янтарная комната. Причем информация об этом была размещена не на первой полосе, а «в подвале» последней. Купившихся на броский заголовок читателей это определенно удивило. Надо же! Оказывается, Янтарную комнату не только нашли, но уже и украсть успели! А сообщают нам об этом как бы между прочим! На самом деле речь в заметке идет о краже из Музея янтаря. Но не калининградского, а того, что в литовской Паланге. Но кража была крупной. Исчезли 77 уникальных кусков янтаря весом от нескольких граммов до 3,7 килограмма. Среди них было немало редких экземпляров с инклюзами. То есть с древними насекомыми, которые миллионы лет назад застыли в смоле.





Музея янтаря. 1980 год. Автор — Ю. Махановский. ГАКО



Еще в начале ноября старейшая газета области проинформировала читателей о визите инопланетян. Нет, прилетели они не в Калининград, межпланетный контакт якобы произошел в Башкирии, о чем написала «Советская Россия», а «Калининградка» сочла необходимым перепечатать сенсационный материал под заголовком «Необъявленный визит?» Суть его в том, что школьница Оля стала слышать голоса представителей далекой планета К-3805. «С Олей беседовали два пилота инопланетного корабля — Иго и Иза (имена мужчины и женщины), — сообщается в статье. — Оля так описывает внешний вид жителей иной планеты: рост два метра, худые, в одежде, напоминающей джинсовые костюмы серого, но не блестящего цвета. Их лица напоминают лица людей. Волосы белого цвета с желтым отливом». Эти удивительные существа рассказали девочке о том, что в Солнечной системе, оказывается, есть десятая планета, которую можно увидеть раз в тысячу лет, и предупредили землян о том, что у них могут быть серьезные проблемы из-за загрязнения атмосферы. В конце материала справедливо отмечается, что история эта может вызвать массу вопросов, но при этом звучит призыв с уважения относиться к разным точкам зрения.

В нашей области тоже наблюдался похожий случай, о чем рассказала читательница «Калининградки» из Гурьевского района. В заметке под энергичным заголовком «Контакт! Контакт! Контакт!» не сообщается, на каком языке гуманоиды общались с женщиной и почему выбрали для беседы именно её, зато приводится фактически стенограмма разговора: «Вы кто? Люди? — Нет. — Среди нас есть такие, как вы? — Нет, наш разум выше. — Вы пришли с добром или со злом? — С добром, спасти. — Вы живые существа? — Да. — У меня сильно болит голова, большое давление. — У вас больше не болит голова, нет давления...» Давление у женщины действительно снизилось, самочувствие её улучшилось. Внеземной разум помог не словом, а делом.

А из калининградских кафе, между тем, стали пропадать столовые приборы и посуда. «„Стаканчики граненые“... — любили в давние, еще „доуказные“ времена распевать веселые компании, — так начинается небольшая зарисовка журналиста Александра Хихли в „Калининградской правде“. — Представители же жеманной „прослойки“ недовольно морщились, когда в кафе или столовых им подавали не чашки и тонкие стаканы, а грубый граненый сосуд. Наша действительность уравняла и тех, и других. Ни тонких, ни граненых стаканов в последнее время в городском „общепите“ порой просто не сыскать. Например, в столовой № 66 по этой причине отказываются продавать напитки. А в кафе на площади Победы негордый наш клиент, забыв о том, что он „всегда прав“, безропотно пьет кофе из квасных и пивных кружек и покорно ждет в очереди, пока они освободятся».

Читательница «Калининградки» Н. Семенова написала в газету письмо, которое было опубликовано под заголовком «„Китайская“ сервировка». Рассказывается в ней, что мороженое в одном из кафе на улице Киевской ей пришлось есть деревянной палочкой, потому что, как объяснили сотрудники заведения, «ложки растащили». И всё бы ничего, но деревянные палочки оказались многоразовыми. Причем не очень хорошо помытыми. Н. Семенова возмутилась, на что ей посоветовали больше в кафе не приходить, раз она такая привередливая.





Гусев. Мост через реку Писса. 1987 год. Автор: А. Бахтин. ГАКО.



В таких непростых условиях люди не переставали мечтать и верить. Например, в то, что где-то живется лучше и сытней. Читатель «Калининградского комсомольца» позвонил в рубрику «Дежурный репортер» и спросил: «Скажите, это правда, что в Гусеве водочные талоны можно обменять на шоколад, какао и другие вкусные вещи? Живут же люди! А меняют только местным или приезжим тоже можно?»



Журналист переадресовал этот вопрос председателю Гусевского райисполкома А. П. Матвееву, чем его очень удивил. «Шоколад? Какао? — грустно промолвил он, видимо, освежая в памяти давно забытые понятия. — Откуда это всё у нас? Вот мы слышали — в Калининграде на эти самые талоны чай дают... Тоже, наверное, неправда?» «Неправда», — подтвердил репортер. «Вот видите... — вздохнул Матвеев. — Просто народ до того довели, что любой сплетне поверить рад...»

Действительно, откуда в 1990-м году в Гусеве какао? Это же не планета К-3805...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области