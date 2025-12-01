Технологии против хаоса: как в регионе пытаются навести порядок с самокатами

0 0

Шеринговые самокаты появились в Калининграде в 2020 году, их было немного, и особого влияния на городскую среду они не оказывали. Сейчас СИМ (средства индивидуальной мобильности) являются полноценной частью транспортной системы, в областном центре действуют три основные компании кикшеринга: Whoosh, МТС Юрент и «Яндекс Go». С участием самокатов случается немалое число ДТП, самокатчики вызывают серьезное раздражение у многих пешеходов. «Новый Калининград» разбирался, как в регионе регулируется проблемный вопрос.

Летом новости о наездах водителей электросамокатов на пешеходов, о ДТП с ними на дорогах звучали чуть ли не еженедельно, накапливая раздражение по отношению к СИМ. Самокатчики ездят по тротуарам, мешая пешеходам, по дорогам, создавая опасные ситуации для автомобилистов. Самокаты бросают прямо на тротуарах, около входов в магазины и даже на дороге. В Калининграде пользоваться кикшеринговыми СИМ свободно могут несовершеннолетние, многие «водители» элементарно не знают Правил дорожного движения.

По данным регионального управления Следственного комитета, с начала 2025 года по факту травмирования граждан в результате наезда электросамокатов в регионе было возбуждено 8 уголовных дел, в четырех случаях пострадавшие — несовершеннолетние.

В Благовещенске Амурской области с 14 июля 2025 года арендованные самокаты запретили в принципе. Об этом ранее сообщал мэр города Олег Имамеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Вторым городом, где ввели соответствующий запрет, стала Елабуга в Республике Татарстан, сообщили СМИ. Решение, принятое на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, обосновали тем, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта.

В пресс-службе Whoosh отметили, что «запреты редко решают реальные проблемы — и касается это не только самокатов. Начнем с того, что в Елабуге, где нас „запретили“, нет и никогда не было ни одного сервиса кикшеринга. В Благовещенске электросамокаты „запретили“, но есть нюанс. Прокуратура уже разбирается в этом деле. Прокуратура внесла представление мэру Благовещенска с требованием рассмотреть выявленные нарушения закона, связанные с полным запретом на передвижение электросамокатов и других СИМ в Благовещенске. К подобным новостям нужно относиться очень внимательно. Мы со своей стороны всегда выступаем за продуктивное сотрудничество».

В Калининграде нормативно-правовой акт, регулирующий ситуацию с самокатами, был издан в 2023 году — через три года после появления в городе этого вида транспорта. В соответствии с документом, городские власти на основании мониторинга, обращений граждан и сотрудников ГИБДД УМВД России по Калининградской области определяют участки, где вводится запрет или ограничение движения СИМ, также они согласовывают места их расстановки на территории города. В том числе специализированный оператор при размещении электросамокатов принимает меры, исключающие на территории Калининграда создание препятствий для передвижения пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, для входа и выхода из зданий, подземных и надземных пешеходных переходов, а также общественного транспорта.

В ответе на запрос «Нового Калининграда» Госавтоинспекция отметила, что нарушение правил при управлении электросамокатом влечет за собой административную ответственность в виде штрафа: за несоблюдение ПДД (ч. 2 ст. 12.29 КоАП) — 800 рублей; за управление СИМ в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.29 КоАП) — от 1 000 до 1 500 рублей; за создание помех в движении транспорта (ч. 1 ст. 12.30 КоАП) — 1 000 рублей; за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП) — 1000 рублей, за причинение среднего — от 1000 до 1500 рублей соответственно.





Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Юрента», по итогам первого полугодия 2025 года 91% поездок на электросамокатах в России происходил по так называемому «транспортному сценарию» (когда пользователю необходимо доехать до нужной точки). Эти поездки длятся менее 20 минут. Самокаты используют, например, чтобы избежать пробок и давки в общественном транспорте.



«Новый Калининград» провел опрос об отношении читателей к электросамокатам. 43% из 765 респондентов считают, что СИМы нужно оставить, но ввести строгие правила. В комментариях отмечали, что несовершеннолетние водители самокатов агрессивно пользуется этим видом транспорта. Такое мнение высказал и один из наших собеседников — 23-летний студент магистратуры: «Я использую электросамокат, только чтобы добраться с утра на работу. На дороге пробки ужасные. В людных местах слезаю с самоката. Никаких инцидентов, слава Богу, не было, надеюсь, и не будет. По моему мнению, большинство аварий из-за подростков, для них самокаты — развлечение, а не способ передвижения. Гоняют по два человека на одном самокате, как-то раз видел, что втроем залезли. Правил не знают, с управлением не справляются, как итог ДТП».

Летом на проблему обратили внимание в правительстве Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных провел совещание по повышению безопасности езды на средствах индивидуальной мобильности, в ходе которого сообщил, что в текущем году произошло 96 ДТП с участием СИМ, что на 57% больше, в сравнении с предыдущим годом. Из них в 65 случаях есть пострадавшие. «У нас в регионе уже проделана в этом плане небольшая работа — введены ограничения по скорости до 20 км/ч, но сегодня я вижу, что этого недостаточно», — сообщил губернатор.



Глава управления ГИБДД по Калининградской области Роман Караваев говорил, что происшествия с пострадавшими на август 2025 составили 124% к аналогичному периоду прошлого года. Анализ ДТП за 2024 год и первое полугодие 25-го вывел следующие места концентрации происшествий: площадь Василевского, Горького, Ленинский проспект в районе эстакадного моста, Советский проспект, Киевская, Черняховского, Красная, Фрунзе, Нарвская, 9 Апреля. 52% ДТП произошло на тротуарах и пешеходных переходах, 26% — на нерегулируемых переходах и перекрестках. Зафиксировано лишь одно ДТП на выделенной полосе.

Директор по взаимодействию с органами власти ООО «ВУШ» (г. Москва) Сергей Карлов отметил, что в их компании также «учат» самокаты определять тандем из пассажиров. Такие меры по ужесточению использования прокатных СИМ привели к тому, что только за четыре месяца этого года на площадках маркетплейсов россияне приобрели в личное пользование 180 тысяч самокатов. В отличие от прокатных, они черного цвета, который труднее заметить на тротуаре, не имеют верификации, не облагаются штрафами, у них сегодня нет ограничений по скорости. По официальной статистике, из 23 смертельных случаев в России с участием СИМ 20 произошли с частными. «Мы несем огромные репутационные потери, — говорят операторы проката, — потому что, когда люди слышат про ДТП, то в первую очередь они представляют прокатные СИМ, раз они стоят на улице. А это не так».



Как рассказали в пресс-службе Яндекс Go, «больше 99,9% поездок в самокатах Яндекс Go проходят без происшествий. При этом 60% всех ДТП, по данным операторов, происходят на стыке автомобильных и пеших полос». «Необходимы отдельные дорожки и полосы для разделения потоков. Москва, Нижний Новгород, Калининград и другие города начали их активное создание, однако на полноценную интеграцию велоинфраструктуры в транспортную систему каждого города нужно время», — отметили в кикшеринговой компании.

«Выделенки» для общественного транспорта и СИМ на Ленинском проспекте появились в Калининграде осенью, однако оценить их пока сложно из-за завершения сезона активного использования электросамокатов. К тому же этими полосами продолжают пользоваться автомобилисты, которым нужно остановиться у обочины или совершить поворот направо.





В июле администрация города совместно со специализированными операторами СИМ подписала «Городской план мероприятий по взаимодействию администрации и операторов СИМ по регулированию развития электросамокатов и формированию культуры их использования» на 2025-2026 годы. «В соответствии с „Дорожной картой“ введено ограничение скоростного режима СИМ на территории городского округа до 20 км/ч, — говорится в ответе мэрии на информационный запрос „Нового Калининграда“, касающийся регулирования деятельности электросамокатов. — Также власти Калининграда разработали ряд мер, направленных на повышение безопасности пешеходов на тротуарах: совместные контрольные рейды с ГИББД, проработка возможности нанесения номерных знаков на СИМы, повышение культуры вождения». В том числе, отметили в мэрии, до декабря 2025 года будут рассмотрены технические решения по верификации пользователей, чтобы исключить использование электросамокатов несовершеннолетними. Каким образом планируется проверять возраст, они не уточнили. Мы направили информационный запрос о контроле возраста и предотвращении использования СИМ несовершеннолетними через аккаунты родителей. Зампредседатель комитета городского развития и цифровизации Антон Коновалов конкретной информации не дал, но ответил, что «до декабря 2025 года будут рассмотрены технические решения по внедрению единой системы идентификации и аутентификации в программное обеспечение кикшеринговых организаций». При этом предприниматели Жанна и Роман Романовы, работающие в регионе под брендом ООО «РИК Плюс» («Яндекс»), рассказали на круглом столе Балтийского делового клуба, что ограничить возраст водителей самоката пока невозможно. В Москве это смогли сделать лишь благодаря использованию системы mos.ru: в столице аренда электросамокатов доступна только пользователям старше 18 лет. По словам Жанны Романовой, сейчас обсуждается введение обязательной регистрации через «Госуслуги» при аренде средств индивидуальной мобильности. По ее мнению, региону стоит перенять московский опыт ограничения возраста водителей СИМ. Предприниматели рассчитывают, что в Калининграде аналогичные правила внедрят к 2026 году. «На федеральном уровне готовится проект: кататься на самокатах можно будет с 14 лет, но арендовать — только с 18 через „Госуслуги“. Сейчас в приложении Яндекса стоит маркировка „0+“, но мы ждём изменения и запуск системы к 2026 году», — отметила Романова.

В пресс-службе Яндекс Go сообщили, что в сезоне-2025 в Калининграде у них уже появилось 65 новых парковок для самокатов — на Курортной, Полоцкой, Автомобильной. «Дополнительно с городом определяются и специальные зоны — медленные и запретные, — где движение на полной скорости небезопасно. Сейчас в Калининграде 29 медленных зон, где скорость самокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч, среди них остров Канта, Южный парк, набережная Ветеранов, сквер „Мать-Россия“. Помимо медленных зон, в Калининграде действует и 41 зона запрета — например, парк аттракционов „Юность“, пространства вокруг Дома искусств и бастиона „Грольман“. В таких зонах скорость самоката плавно снизится до нуля», — отметили в кикшеринговой компании. Как рассказала на совещании у губернатора глава администрации Елена Дятлова, за счет операторов СИМ всего в Калининграде нанесено 200 зон парковок. «С каждым оператором подписано соглашение, есть чаты, где мы с ними оперативно делимся информацией, штрафуем за нарушение правил. Только в этом году наложено почти 2000 штрафов, 1344 аккаунтов пользователя заблокированы за различные нарушения, в том числе правил парковки», — уточнила Дятлова. Сегодня на федеральном уровне уже прописано, что в жилых районах нельзя на самокатах двигаться со скоростью более 25 км/ч и т.д. «Но средств для фиксации превышения скорости частных СИМ сегодня нет», — сказал губернатор на том же совещании и поинтересовался у представителя минцифры, можно ли ввести ограничение скорости при продаже. «Это так называемые геозонирование, — пояснил начальник отдела информационной безопасности ведомства Олег Савицкий. — Если компании по продаже самокатов будут заинтересованы, то есть такой цифровый инструмент, который позволит ограничить скорость и в покупных СИМ». Губернатор поручил подготовить в течение двух недель план предложений для производителей. «Новый Калининград» направил в пресс-службу областного правительства информационный запрос относительно результатов совещания. Нам сообщили, что заседание рабочей группы состоялось 19 сентября 2025 года с участием представителей министерства развития инфраструктуры, министерства цифровых технологий и связи, правового управления, Госавтоинспекции, УМВД, администрации городского округа, кикшеринговых компаний. «По данным министерства, в ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день Министерством транспорта Российской Федерации подготовлен проект Федерального закона, предусматривающий обязательную государственную регистрацию всех средств индивидуальной мобильности (далее — СИМ), с присвоением государственных номеров, что значительно повысит уровень ответственности пользователей данного вида транспорта», — говорится в ответе правительства. Как полагают в министерстве, до определения на федеральном уровне порядка регистрации СИМ и других ограничений по их использованию гражданами «урегулировать данные вопросы на территории Калининградской области не представляется возможным», так как создание государственной информационной системы, предназначенной для регистрации и учета СИМ, возможно после издания соответствующих нормативных правовых документов на федеральном уровне, регулирующих правовые отношения в сфере оборота СИМ. На сегодня НПА федерального уровня по данному вопросу нет. В министерстве также отметили, что кикшеринговыми компаниями в настоящее время рассматривается вопрос повышения размеров штрафов в отношении лиц, использующих СИМ с нарушением установленных правил. Текст: Лидия Здоровец, фото: Юлия Власова, Мария Власенкова, Лидия Здоровец / «Новый Калининград»