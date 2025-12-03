Ельцин с «довеском» и колбаса из хека: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая неделя декабря



В начале зимы по области поползли слухи о том, что какие-то злоумышленники сожгли две фуры с остродефицитными мужскими носками — одну у городского кладбища на Балтийском шоссе, другую — на Куршской косе. Официально об этом нигде не сообщалось, поэтому читатель «Калининградского комсомольца» обратился за разъяснениями в рубрику «Дежурный репортер». Журналисты переадресовал вопрос начальнику ОБХСС Федору Сухих, который признал, что сигналы к нему поступали, правда, только анонимные. ОБХСС на такие реагировать не намерен. Если информация будет представлена по всей форме, начнется разбирательство. А так — извините.





Калининградский таксопарк. 1984-1985 гг. Автор: А. Бахтин. ГАКО

Другой читатель «Комсомольца» поинтересовался у дежурного этой же рубрики, можно ли взять в Калининграде машину напрокат. Оказалось — можно. Но только... в хозрасчетном гараже обкома КПСС. Там на часок-другой можно позаимствовать «Волгу» и даже «Чайку»! Оплата — наличными. Шофер прилагается. Цены, правда, кусаются — 10-20 рублей в час. Но иностранцам, как заверили кооператоры, нравится.

Калининградцы же в те времена в большинстве своем могли позволить себя разве что трамвай. При этом поездки редко доставляли удовольствие. О печальном состоянии этого вида транспорта — материал под названием «„Трамвай желания“ испортить», опубликованный в «Калининградской правде» за 4 декабря.





Калининград. Проспект Мира. 1970-е годы. Трамвай «двойка». Фото из архива Ларисы Новиковой.

Написал его не журналист, а замначальника трамвайно-троллейбусного управления Л. Мукасева. Сделала она это, впрочем, изобретательно, с творческим подходом. Потому и жанр публикации был определен как «служебный фельетон». «Если вы по каким-то причинам еще не решили, чем заниматься, к чему приложить свои способности, но непременно желаете открыть „свое дело“, займитесь организацией туризма, — дала весьма неожиданный совет автор. — И приходите в Трамвайно-троллейбусное управление».

Там, уверяет Л. Мукасева, помогут организовать новые маршруты. «Поверьте, только в трамваях и троллейбусах Калининграда вы встретите диковинные надписи на переборках салонов в черно-белом и цветном изображении и различного рода рисунки, похожие на древние наскальные картины, — продолжила она. — Туристы смогут увидеть внутри салонов следы невиданных существ, которым удается „ходить“ по потолкам трамваев, а также вырванные с основанием и изуродованные какими-то волшебными силами сидения, закрученные в форму серпантина поручни и многое другое».

В общем, мессендж, как сейчас принято говорить, ясен. Вандалы (а это главным образом дети и подростки) убивают трамваи. Завершается статья так: «Хочется просить всех: родителей, учителей, слесарей, инженеров, общественность помочь вылечить наших детей от зуда ломать и портить. Помочь нашей с вами безопасности». Стоит отметить, что за прошедшие 35 лет вандализма в трамваях стало заметно меньше. Впрочем, как и самих трамваев...

Несмотря на товарный дефицит и другие проблемы, люди тогда продолжали верить в лучше и активно следили за новостями. «Калининградская правда» обнародовала результаты подписной кампании на 1991 год. Итог впечатляющий — больше 140 тысяч человек изъявили желание получать утром газету. Почти столько же, сколько и в 1990-м. «Откровенно — мы такого не ожидали, отдавая себя отчет в том, перед каким непростым выбором стоят сегодня читатели: с одной стороны — удвоение стоимости подписки, с другой — заметно расширившийся выбор изданий, — говорится в редакционной заметке. — Мы воспринимаем итоги подписки на „Калининградку“ не только как свидетельство доверия, но и главным образом — как читательский аванс своей газете».

Однако не газетами едиными. Охотно народ читал и книги. Причем не только художественные. Нарождающийся бизнес пытался в меру сил пользоваться этой ситуацией. Об этом заметка информагентства «Северо-Запад». «Умению сбывать залежалый товар можно поучиться у руководителей Ленинградского обкома и горисполкома, — говорится в публикации. — Через „Союзпечать“ в некоторых организациях города распространяется книга Б. Ельцина „Исповедь на заданную тему“. Однако купить её можно лишь с весьма интересным приложением — журналами „Вестник“ Ленинградских ОК и ГК КПСС, в том числе и значительно устаревшими. Видимо, на фоне повествования президента России гораздо лучше воспринимаются сведения о деятельности ленинградских коммунистов, подкрепленные сводкой роста их рядов по данным на 1 января 1990 г. Но даже эти 592 с небольшим тысячи не могут или не хотят приобретать в свободной продаже журнал, тираж которого 10 тыс. экземпляров».





Магазин на ул. Киевской в Калининграде. Передано в архив Ю. Прудниченковым. Автор: Н. Прудниченков. ГАКО.

В пищевой промышленности производители тоже искали оригинальные подходы. Корреспондент «Калининградки» Юрий Шебалкин рассказал об интересном опыте Пионерской базы «Океанрыбфлот». Статья называется просто — «Аппетитная колбаса в Пионерском». Начинается она с того, как начальник рыбоперерабатывающего комплекса вышеназванной организации Игорь Макаров угостил журналиста колбасой. Тот попробовал и нашел, что «по вкусу она походит на лучшие сорта изделий мясокомбината». «А мяса-то как раз здесь нет ни грамма, — сообщил Макаров. — Составляющие колбасы следующие: хек обычный — двадцать процентов; ставрида — до сорока пяти; гонады кальмара — двадцать; остальное — кровь животных и специи».

Самый, наверное, интересный компонент — гонады кальмара. Речь, насколько можно судить, идет об икре и молоках, не самых аппетитных частях этих головоногий моллюсков. В целом статья получилась довольно комплиментарной. Сейчас многие могут подумать, что это «джинса» — скрытая реклама. Но, во-первых, 35 лет назад такое слово не было в ходу, а потом — журналисты тогда не стеснялись хвалить то, что им действительно понравилось. Причем делали они это часто совершенно бескорыстно. «Что особенно привлекает в людях, работающих в перерабатывающем комплексе? — задался вопросом журналист. — Молодость, инициативность и уверенность в правоте выбранного пути. Безусловно, все это у них есть. И еще невооруженным глазом видно, что специалисты здесь работают с неподдельным интересом и увлеченностью. Думается, люди заняты своим делом. Нужным не только им самим, но и всем окружающим. А это, согласитесь, в наше непростое время стоит многого».

Примерно в таком же ключе написана статья в «Маяке» под названием «Ассоль вместо „Трюма“». «Дурной славой пользовался не так давно пивной бар в подвалах гостиницы «Калининград, именуемый в народе „трюмом“, — пишет корреспондент И. Южина. — Были здесь пьяные драки и дебоши, хватало работы милиции. Совместными усилиями работников ресторана „Калининград“ и городского треста ресторанов эту „точку“ удалось закрыть, и на месте бывшего „трюма“ недавно открылось молодежное кафе с романтическим названием „Ассоль“. Первые посетители уже становятся его завсегдатаями». Автор очень хвалит интерьер и меню. «Сюда, — пишет она, — приходят, чтобы отведать горячие сэндвичи, фирменные закуски „Ассоль“ и „Пикантная“, сладкие блюда, выпить чашечку крепкого кофе. Посетителям предлагают хороший выбор пирожных, несколько видов мороженого, взбитые сливки и желе».





Гостиница «Калининград» и Ленинский проспект. 1992 год. Автор: А.Бахтин. ГАКО.

Как и сегодня, в прессе в те дни активно обсуждался отопительный сезон. В принципе, с тех пор мало что изменилось. Жители жаловались на то, что в квартирах нет тепла, коммунальщики сетовали на изношенность сетей, на морозы, которые по устоявшейся традиции всегда приходят неожиданно. Озвучивалась тогда еще одна причина, по которой «батареи не греют». Это — необязательность кочегаров. Об этом заметка, написанная заместителем председателя Балтийского райисполкома В. Ювченко. Называется она — «Упрек „Теплосети“».

«Правила безопасности для них (для кочегаров, — прим. „Нового Калининграда“ ) — пустой звук, — утверждается в публикации. — Иные, случается, в рабочее время закрывают свою котельную и уходят неизвестно куда. Поэтому мы нисколько не удивились тому, что один кочегар „Теплосети“, судя по опубликованному в „Калининградской правде“ за 30 ноября сообщению милиции, вечером стал ломиться в одну из квартир на улице Коммунистической, а пытавшегося его урезонить хозяина избил. Дисциплина среди кочегаров оставляет желать лучшего».





Фотография из газеты «Калининградская правда». Автор В. Маначин

«Калининградка» в первые декабрьскиq дни порадовала материалом о человеке с довольно распространенным тогда увлечением — коллекционированием фигурок индейцев и ковбоев.

В магазинах они тогда не продавались — игрушки это были импортные, часто производства ГДР. В общем, неудивительно, что герой материала «Прерии в квартире» — моряк. «Александр Кортиков, матрос Рефтрансфлота, с детства увлекался коллекционированием фигурок индейцев и ковбоев, — рассказывается в заметке. — Кто из нас в свое время не упивался романами Фенимора Купера и Майн Рида! А вот Александр сохранил эту страсть и до зрелого возраста. Собрал солидную библиотеку художественной и документальной литературы о Новом свете. И, разумеется, продолжил собирать фигурки по теме, его увлекшей».

В публикации сообщается, что в коллекции Александра более двухсот фигурок «в различных ситуациях», которые занимают весь книжный шкаф. Думаю, после этой статьи в редакцию поступило много звонков от коллекционеров, которые хотели узнать контакты Александра, чтобы предложить ему взаимовыгодный обмен.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области (ГАКО), из архива Ларисы Новиковой