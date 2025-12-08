Пробки и ноль инфраструктуры: почему жители Арсенальной пожаловались губернатору

0 0

Несколько лет назад в конце улицы Арсенальной (в районе ул. Невского и Краснокаменной) в Калининграде начал расти современный жилой комплекс из многоквартирных домов. Здания — с определенными архитектурными изысками, дворы с интересными игровыми площадками без доступа машин. В шаговой доступности — большой супермаркет. Однако жители нового микрорайона бьют тревогу и даже написали открытое письмо губернатору, под которым уже поставили подписи 370 человек. Почему они решили пожаловаться властям, выяснял «Новый Калининград».



Встречу нам назначили как раз у супермаркета, рядом с которым все как полагается — тротуары, парковки... «На этом же месте, собственно, тротуар на Арсенальной и заканчивается», — говорит местный активист и житель Ксения Бессонова. Она переехала в наш регион из Красноярска из-за экологии, когда у дочери начались аллергические реакции на промышленные выхлопы. В Калининграде у ребенка все быстро прошло.

«Тротуар сам супермаркет под свои нужны и строил, — продолжает Ксения. — У нас здесь все так делают — частная школа выложила подходы к себе бетонными монолитными плитами, частный медцентр — кусочек тротуара рядом с собой... А дальше в обе стороны у нас бездорожье, по которому мы все ходим к остановкам общественного транспорта. Причем, чтобы попасть на одну из остановок по направлению в центр, приходится дважды пересекать дорогу, чтобы хоть как-то безопасно пройти по имеющимся на Арсенальной тротуарам».

По словам Ксении, сейчас в комплексе построено восемь девятиэтажных домов, а в проекте у застройщика — расширить комплекс до 30 многоэтажек, которые заполнят собой пустующее пространство между ул. Арсенальной и Невского. Есть в проекте и 17-этажные дома.

«Согласно имеющейся у нас информации, в нашем микрорайоне планируется построить более 4500 квартир, — говорит Ксения. — Сегодня в введенных в строй семи домах заселены еще не все квартиры, а мы уже сталкиваемся с системными проблемами, требующими безотлагательного решения. В микрорайоне катастрофическая ситуация как с дорожной, так и с социальной инфраструктурой».

Улица Арсенальная раньше была райончиком для малоэтажной застройки. Здесь еще немецкие особнячки делят место с новыми, но такими же небольшими домами. И даже приютившаяся между ними гостиница не особенно стремится вверх. Но с недавних пор Арсенальная получила «мощный импульс развития», правда, пока только в виде жилищного строительства.

«Если посмотреть на карту города, — берет слово Дмитрий Прокопенко, — то наши дома расположены очень близко к улице Невского и 4-й Окружной. На машине выезд в город, что в одну сторону, что во вторую — пять минут. При этом рядом в основном — частная застройка, много зелени, воздух чище, чем в центре города, а вокруг тишина и спокойствие. Но сегодня все упирается в отсутствие инфраструктуры. Власти выдают разрешение на строительство жилых домов, а о том, как люди будут в них жить, не думают. В результате у нас весь микрорайон стоит в пробках. Их нет, пожалуй, часа два до обеда и столько же после. А все остальное время и Арсенальная, и Краснокаменная, по которой мы выезжаем на Невского, колом встают. То же самое и в сторону 4-й Большой Окружной. Там за железнодорожный переездом большое скопление предприятий, фур, грузовиков, микроавтобусов. И туда не выехать. Можно попытаться выбраться по Пехотной, но она опять же упирается в Артиллерийскую и Гагарина. И там, и там сегодня также проблемы с пробками. Особенно на Артиллерийской».

Дмитрий честно признается, что, когда семьей выбирали, где жить, думали, что раз власти разрешили поставить здесь такой огромный комплекс, то и инфраструктуру какую-то со временем построят, подведут. «А когда начали глубже в теме разбираться, то выяснили, что никакой здесь новой инфраструктуры и не предполагается, — говорит он. — Никаких садиков, больниц, почты — ничего. Просто построят еще тридцать домов — и пусть люди там живут».

К нашему разговору постепенно присоединяются другие жители, в основном, конечно, молодые мамы. «В следующем году собираемся в детский сад, но возить сына придется к Южному вокзалу! Единственный для меня возможный вариант, — говорит Екатерина Лукашина, переехавшая сюда из Москвы (квартиру она купила в 2023 году). — Мне очень понравился и город, и жилой комплекс. На Артиллерийской есть садик № 125, но до него так просто не добраться. Либо шлепай пешком по грязи мимо военной части, либо на транспорте потрать час. Рядом к тому же начали строить школу на ул. Мариенко и дорогу перекрыли. Так что сын большую часть времени в течение недели будет находиться у мамы, чтобы ходить в детский сад. А я буду наезжать туда вечерами. По-другому у меня не будет возможности работать».

В школу детей также возят кто как. «У меня старшую дочь отправили учиться на ул. Благовещенскую. Это недалеко от комплекса „Русская Европа“, — рассказывает Дмитрий. — Причём нормальной дороги там нет. Я довожу на машине ребенка до определенного места, и она идет через „Русскую Европу“, потому что так удобнее и быстрее. И это ребенок, считайте, живет почти на Невского. А у кого машины нет?»

Семья Екатерины Стасовской выбрала иной вариант. «В ноябре будет три года, как мы живём здесь, — делится она. — У нас четверо детей — девять, семь лет, и двойняшкам почти пять будет. Кого в школу надо, кого в детсад. Супруг служит, так что в основном дети на мне. Рядом из социальных учреждений ничего нет, только частная школа, но там очень дорого, говорили о 60 тысячах в месяц! Мы с мужем искали место в городе, где рядом были бы и школа, и садик. И чтобы мне удобно было автобусом возить. В итоге ездим к областной больнице — в 24-ю школу и 98-й садик».

«Во сколько же вы встаете?» — спрашиваю. «А мы и не ложимся, — горько смеется Екатерина. — Я сейчас на работу вышла, так как выплаты детских пособий закончились, пошла в садик работать. Так что приходится выходить очень рано — в семь утра уже на остановке стоим. Потому что ездим на 21-м автобусе, а он, по нашим наблюдениям, когда хочет, тогда и ходит. Может в 7.05 прийти, а может в 7.03. Опоздаешь, следующий придёт в 7.25. И тогда я опоздаю на работу либо дети — в школу. Так что нам лучше в семь утра уже на остановке ждать. Зимой в холода сейчас, конечно, страдать будем в ожидании автобуса. Понимаем, что от него не всегда все зависит — транспорт так же в пробках стоит. Ну и бывает, что на линию выпускают не 7, а 5 или даже 4 автобуса. Интервал движения, соответственно, вырастает. Однажды мы 40 минут ждали автобус. Меня же ни одно такси не берет с таким количеством детей».

Екатерина говорит, что сейчас мужа по службе переводят и он не сможет вечером забирать детей, как было раньше. «Мне придется увольняться из детского сада, чтобы разрешить эту ситуацию», — говорит она.

Жители ЖК на Арсенальной ездят в другие концы города не только в школы и садики, но и в поликлинику. Как оказалось, их приписали к новому медучреждению на Сельме, где принимают и детей, и взрослых.

Участники движения «Народный фронт» как-то проводили с Екатериной и ее детьми эксперимент — засекали время, за сколько мама доберется до Сельмы за справкой в детсад и обратно. «Мы с детьми в одну сторону с пересадками ехали больше часа и в обратную — больше двух часов, — говорит Екатерина. — Считай, половина рабочего дня в дороге».

Конечно, можно задавать людям вопросы на тему «вы же знали, куда переезжали». «А кто в новостройках чаще всего покупает квартиры? — отвечает на это Ксения Бессонова. — Конечно, молодые семьи. Сейчас у нас в стране семьям с детьми дают ипотеку под 6%. Максимальная сумма составляет 6 млн руб. То есть в любом случае мы не купим себе квартиру в районе, где уже есть развитая инфраструктура, рядом школа и садик. Такое жилье стоит значительно дороже. В другие суммы мы не укладывались. Да и банки хорошо дают ипотеку под новостройки».

«Мы перед покупкой перерыли все, — говорит многодетная мама Екатерина. — Даже Гурьевск смотрели. У них там и школа, и садик, но школа уже переполненная».

По словам Ксении, в чате ЖК они провели опрос среди тысячи жителей, сколько у них детей и кто еще планирует рожать. «Хотели понять, о каком примерно количество детей сегодня идет речь, — поясняет она. — В голосовании участвовали 201 человек, и на них пришлось 237 детей. Также среди голосовавших больше или в ближайшем будущем детей не планируют только 16%. Получается, что остальные 84% планируют либо уже ждут. А квартир в комплексе, напомню, будет больше 4 тысяч. Власти нам сейчас говорят, что вот на Мариенко строится школа и она решит наши проблемы. Но у нас есть опасение, что она станет третьим корпусом школы № 58, которая уже переполнена, и часть детей оттуда пришлось переводить в недавно построенную школу на Благовещенской. Она же стала вторым корпусом 58-й. И школа на Мариенко никоим образом не решит нашу проблему отсутствия инфраструктуры».

А с детским садом на Арсенальной вообще вышла интересная история. «Застройщик „Невского парка“ выкупил напротив наших домов земельный участок специально под строительство детского сада, — говорит Ксения Бессонова. — И передал его городу. А в сентябре мы узнали, что администрация не будет здесь строить детский сад, так как параметры участка... не соответствуют нормативу, который бы подходил под типовой проект сада. Делать нетиповой — значит, тратить деньги на новый проект, ждать прохождения госэкспертизы т.д. Это долго и дорого. Возникает вопрос, каким образом город принимал данный участок, если в администрации прекрасно знали, что его не хватит для детского сада? Зачем брали? Ведь с ином случае у застройщика были бы обязательства, к примеру, часть помещений на первых этажах ЖК отдать под группы для детей. Так в других городах делают».

Не случилось пока на Арсенальной и нормальных тротуаров в районе нового ЖК. Хотя, как рассказали жители, областная прокуратура даже вносила представление администрации города по этой части еще летом 2023 г. Но и два года спустя местные жители, включая детей и пожилых людей, вынуждены рисковать своей безопасностью, передвигаясь по проезжей части.

Редакция «Нового Калининграда» обратилась с информационным запросом по сложившейся на Арсенальной ситуации и к застройщику и в администрацию Калининграда. В строительной компании рассказали, что в тот период, когда редакции готовился ответ, состоялось сразу две встречи застройщика с инициативной группой:

— «КалининградСтройИнвест» работает на строительном рынке региона почти 80 лет, являясь фактически ровесником Калининградской области. Такая продолжительная история возможна только при высокой ответственности — и за качество строительства, и за дальнейшую жизнь построенных нами объектов. Прямого обращения от инициативной группы в наш адрес не поступало. Поэтому мы сами вышли с предложением о встрече, учитывая, что среди участников инициативной группы есть собственники квартир в нашем ЖК «Невский парк». Беспокойство жителей микрорайона нами было услышано и принято в работу. Сейчас мы можем говорить о промежуточных итогах той деятельности, которую ведём совместно с представителями инициативной группы и органами власти.

На первой встрече был озвучен весь перечень острых вопросов, которые волнуют жителей. Значительная их часть относится к компетенции городских и региональных властей — это дороги, государственные социальные объекты и инфраструктура. В своё время, проходя градостроительные этапы согласований, мы в полном объёме выполнили условия, установленные администрацией. Более того, чтобы ускорить решение вопроса строительства детского сада, мы выкупили и безвозмездно передали в муниципальную собственность земельный участок под его размещение. На недавнем круглом столе в администрации города власти подтвердили инициативной группе, что все ранее заявленные планы по строительству детских садов, школы и дорожной сети будут реализованы в горизонте ближайших 2–5 лет.

Администрация также обозначила срок строительства двухсторонних тротуаров на ул. Арсенальной — 2026 год. Что касается внутренней инфраструктуры ЖК, мы реализуем её строго в соответствии с проектными этапами. Невозможно открыть спортивный зал, частный детский сад, фитнес, медцентр или ресторан до того, как будут введены в эксплуатацию предусмотренные проектом здания. Тем не менее мы уже ведём переговоры с социально ориентированным бизнесом, чтобы обеспечить ранний заход арендаторов, и рассматриваем варианты временного предоставления площадей. Эти вопросы требуют времени. Инициативная группа также обращалась с просьбой помочь в вопросах размещения банкоматов, открытия отделения «Почты России». Эти переговоры мы ведём, работа по этим пунктам уже начата.

Важно корректно понимать пропорции: инициативная группа, оперируя численностью будущего населения, использует показатели 2036 года, тогда как строительство комплекса рассчитано именно до этого срока. На сегодняшний день построено 8 домов — это около 10% от планируемой мощности проекта. Соответственно, у нас есть достаточно времени, чтобы реализовать всю заявленную инфраструктуру и даже опередить ожидания жителей. Мы рассчитываем, что и город выполнит свои обязательства в обозначенные сроки.

Вопросы в мэрию редакции помогли составить сами жители. Вот какие ответы на них мы получили:

Запланировано ли строительство сквозного проезда с ул. Арсенальной на Невского?

«Строительство сквозного проезда с ул. Арсенальной на ул. А. Невского и создание развязки под путепроводом невозможно, так как не отвечает требованиям безопасности организации проезда с железнодорожным транспортом в одном уровне», — сообщили в комитете дорожного развития.

2. Запланировано ли строительство развязки с ул. Арсенальная на ул. А. Невского? Если да, то в какие сроки?

В настоящее время МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» разрабатывает планировочные решения по устройству дополнительной полосы движения для поворота на ул. Краснокаменную (из центра и в центр) на перекрёстке ул. А. Невского с целью разгрузки трафика и улучшения проходимости автомобильного потока в данный микрорайон и из него. По результатам подготовленных документов будут определены сроки реализации мероприятий.

3. В какие сроки будут выполнены работы по устройству тротуаров на улице Арсенальной?

Обустройство тротуаров в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса г. Калининград» запланированы в 2026 году — от ул. Краснокаменной до остановки транспорта «Автошкола». Также в рамках Программы в том году запланированы мероприятия по частичному ремонту тротуаров с обустройством заездных карманов по ул. Краснокаменной — от ул. Арсенальной до ул. А. Невского.

4. Когда запланирована реконструкция части ул. Лучинского от проектируемой ул. Закатной (пересечение с ул. Лучинского в районе ЖК Нахимовский квартал) до поворота на ул. Краснокаменную и соединение с ул. Арсенальной?

В целях реализации проектного решения по объекту «Строительство улицы Генерала Лучинского 2-й этап строительства (от ул. Героя России Мариенко до ул. Закатной)» в настоящее время между заказчиком — МКУ «ГДСР» и подрядной организацией ООО «ДСП» заключен контракт. Срок окончания работ — январь 2026-го.

Также МКУ «ГДСР» дано поручение разработать планировочные решения по капремонту участка ул. Ген. Лучинского — от ул. Закатной до ул. Краснокаменной с целью реализации в 2026-2027 году после завершения мероприятий по строительству 2-го этапа ул. Ген, Лучинского.

5. Как учтены интересы жителей нового микрорайона в плане наличия социальных и образовательных учреждений?

«Согласно ФЗ „Об образовании в РФ“ закрепление общеобразовательных организаций за территорией осуществляется на основании данных предварительного учета детей, проживающих на конкретной территории, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, количества учебных кабинетов, путей эвакуации, безопасных условий учебно-воспитательного процесса, посадочных мест в столовой и мест в раздевалках в общеобразовательной организации, а также ее пешеходной доступности, — ответили нам в комитете по образованию. — Акт о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями округа издается ежегодно, не позднее 15 марта. Постановлением администрации городского округа „Город Калининград“ от 03.03.2025 № 162 за ул. Арсенальной закреплена школа № 8. Решение о закреплении школы по ул. Героя России Мариенко за конкретными территориями будет принято в период введения объекта строительства в эксплуатацию».

От редакции: если взглянуть на карту, то школа № 8 находится в микрорайоне Северная гора, на ул. Барклая де Толли.

6. Что с планами на детский сад?

«В настоящее время в администрации Калининграда прорабатывается вопрос строительства детского сада на 350 мест по ул. Ген. Лучинского. В районе этой улицы в муниципальной собственности имеется земельный участок с КН 39:15:131908:250 площадью 6 802 м2, что недостаточно для размещения детсада указанной вместимости. Левее указанного участка расположен земельный участок с КН 39:15:131908:15 площадью 14 592 м2 с разрешенным использованием под стационарное медицинское обслуживание. Участок находится в государственной собственности.

Администрацией 13.11.2025 направлено обращение в Правительство Калининградской области о рассмотрении вопроса передачи в собственность округа участка с кадастровым номером 39:15:131908:15 для строительства детского дошкольного учреждения. МБУ „УКС“ подготовлено предложение об осуществлении капитальных вложений по объекту „Строительство дошкольного учреждения по ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде“ вместимостью 350 мест. Годы реализации объекта 2027-2029 гг.» — сообщил редакции заместитель главы администрации Максим Федосеев.

Пока в администрации готовили ответ «Новому Калининграду», власти города также провели встречу с активистами нового микрорайона на ул. Арсенальной. В просьбе присутствовать на встрече корреспонденту нашей редакции было отказано.

Текст — Ольга Саяпина, фото автора / «Новый Калининград»