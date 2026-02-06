Паром, уголь и «скорая»: как власти обсуждали проблемы жителей Балткосы

0 0

Одной из главных тем прошедшего 9 февраля оперативного совещания регионального правительства стала ситуации на Балтийской косе, которая из-за сильных морозов осталась без регулярного паромного сообщения. Чиновники обсуждали, как обеспечить жителей поселка углём, медпомощью и дополнительными паромами. За ходом обсуждения наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Основной докладчик — заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов — напомнил что в субботу, 31 января, из-за морозов и сильного ветра сообщение с косой полностью прервалось. Парому удалось добраться до неё только во второй половине воскресенья, 1 февраля. Большую помощь, по словам Рольбинова, оказал Балтфлот, предоставив буксиры, которые разбивали лед и расчищали парому путь.





«С четверга (5 февраля — прим. „Нового Калининграда“) погода немножко изменилась, и паром теперь ходит без поддержки буксиров, — отметил зампред правительства. — На выходных завезли порядка 16 тонн угля. К сожалению, до сих пор пока не удаётся подойти к причальной стенке перпендикулярно, поэтому автомобили на паром не берут. Но на сегодняшний день уже увеличено количество „ходок“. Паром делает пять рейсов, начиная движение в 9:00 утра и заканчивая в 17.00. То есть сообщение осуществляется только в светлое время суток, потому что есть угрозы».

«Когда когда машины начнут пускать на паром?» — поинтересовался губернатор

«Трудно сказать. Тогда, когда лёд уйдёт...» — с сомнением сказал Рольбинов, уточнив, что у причальной стенки глубина всего два метра, а осадка у буксиров, которые разбивают лед — пять. Они просто не могут к этой стенке подойти. «Мы завезли в Балтийск катер на воздушной подушке, чтобы можно было оперативным образом попасть на Балтийскую косу и минимизировать форс-мажорные обстоятельства», — добавил вице-премьер.

Стоит отметить, что даже стандартное расписание паромной переправы — то, что действовало еще до пришедших в область холодов, — устраивало далеко не всех жителей этой оторванной от «большой земли» территории. Многие из них в беседе с корреспондентами «Нового Калининграда» жаловались, что не могут съездить в Калининград, потому что боятся не успеть на последний паром, который отходит на косу в 22.00. Просьбы добавить количество паромных рейсов, в том числе и в ночное время, поступали и к губернатору, о чем он сообщил на оперативном совещании.

«Хотел бы сказать о том, что организация паромной переправы на сегодняшний день для регионального бюджета — это достаточно дорогостоящее мероприятие, — веско заметил первый вице-губернатор Калининградской области Валерий Шерин. — Помимо того, что у нас действует субсидия на, по сути, бесплатный проезд тех, кто проживает на территории косы для перевозки пассажиров и грузов (порядка 13,5 млн в год выделяется на эти цели), ещё порядка 160 млн мы в этом году выделяем на капитальный ремонт причальной стенки».

Он добавил, что ремонт причальной стенки должен выполняться силами компании, эксплуатирующей паромную переправу. «Но понятно, что сегодняшний тариф на стоимость переправы не позволяет аккумулировать необходимые денежные средства, поэтому мы софинансируем целевым образом эти мероприятия из регионального бюджета. 160 миллионов. Поэтому ещё раз: с точки зрения организации паромной переправы регион уже вкладывает достаточно серьёзные денежные средства в эти мероприятия», — заявил Шерин.

Дополнительных вопросов у губернатора по этой теме не возникло, в ней поставили точку, Беспрозванных предложил перейти к следующей.





Региональный министр социальной политики Анжелика Майстер рассказала, что на Балтийской косе есть фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер всегда на месте, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь. «Связь обеспечена мобильным телефоном, и мы видим, что фельдшер в групповом чате жителей Балтийской косы. Поэтому и днём, и ночью можно обратиться за медицинской помощью» — заверила она, уточнив, что имеющий 26-летний опыт работы фельдшер «все инъекции может делать, и ЭКГ, и роды может принять, и провести необходимые меры при переломах». Анжелика Майстер также рассказала, что в сложных случаях могут быть применены «телемедицинские консультации».

Кроме того, по ее словам, в Балтийской центральной районной больнице сформированы две врачебно-сестринские бригады, которые в случае чрезвычайной ситуации способны добраться до косы за час и оказать помощь как минимум сотне человек.

«Более того, готовы бригады территориального центра медицины катастроф регионального Центра скорой медицинской помощи, которые тоже могут прибыть в район Балтийской косы в течение часа», — добавила она.

Губернатор, однако, хотел понять, как это всё будет выглядеть на практике и что делать в случае экстренной ситуации. Вызывать скорую? Но она может прибыть только на пароме. А это очень долго. Может, использовать в этом случае упомянутое судно на воздушной подушке? «Паром можно задействовать в любое время практически, — заверил Рольбинов. — Переправить скорую помощь проблем не составит. Просто сейчас сложности из-за погоды».

«Поэтому отработайте все это до автоматизма, — призвал глава региона. — А не так, как у нас бывает: вроде всё работает, ко всему готовы, а когда приходит ситуация, появляются нюансы. Все тонкости, так сказать, мелочи и детали нужно отработать прямо по времени. Особенно когда идёт речь о спасении жизни человека».





Что касается образования, то девять школьников Балтийской косы, как сообщила Майстер, перешли на дистанционное обучение. «Вся необходимая подготовка к ОГЭ и вообще ко всем мероприятиям выпускной аттестации обеспечивается в полном объёме через видеозвонки в МАКСе», — заверила она.

Глава администрации Балтийского городского округа Нина Федорова в свою очередь сообщила, что она лично переправлялась на Балткосу и обнаружила, что с топливом и едой там все нормально, «даже корм для домашних питомцев есть в наличии».

«Мною лично налажен контакт с жителями, — продолжила она. — Где-то мы находим точки соприкосновения, где-то бывают проблемы. Вот как, например, сегодня один из посетителей-туристов, что попал на Балтийскую косу еще 31 января, до сих пор находится там и требует сегодня от нас переправить его автомобиль на „большую землю“. Предлагаем различные варианты хранения машины, но пока точек соприкосновения нет. Он говорит, что не оставит на косе свою машину, потому что она очень дорогая». Губернатор высказал готовность оказать автовладельцу посильную помощь.

В конце совещания Александр Рольбинов, как бы продолжая автомобильную тему, рассказал, что единственная пожарная машина на Балтийской косе стоит на улице и не заводится. «Хорошо бы помочь муниципалитету поставить какой-нибудь гараж», — предложил он. Возможно, эта проблема со временем найдет свое решение. А вот на дополнительные паромы, судя по заявлениям чиновников, рассчитывать местным жителям не стоит — «дорого».

Текст Кирилл Синьковский, фото Юлия Власова / «Новый Калининград»