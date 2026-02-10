Один конверт или два: в деле бывшего ректора БФУ возникли интересные подробности

Во вторник, 10 февраля, в суде Ленинградского района состоялось очередное заседание по рассмотрению дела бывшего ректора БФУ Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. Обоих обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Обвинение настаивает, что обвиняемые начисляли большие премии части работников, а затем заставляли возвращать деньги ректору. В итоге, по версии следствия, университету был причинен ущерб на сумму в 35 млн рублей.



На этот раз свои доказательства представляла сторона защиты. Вызванные адвокатами подсудимых сотрудники университета давали тем характеристики. Так, первым вызвали Дениса Воронина, директора Высшей школы физической культуры и спорта БФУ. Вместе с Фёдоровым они работали ещё в Нижегородском университете. И в 2021-м ректор БФУ пригласил Воронина в Калининград. Обвиняемого сегодня по статье «Хищение или растрата» Александра Федорова свидетель охарактеризовал как сильного управленца, при котором в БФУ начали реализовываться многие федеральные проекты. Когда Воронина спросили о выплате возможных премий, то директор ответил, что Фёдоров никогда не обижал, выписывал премии, потому что работы в вузе было много. Всего судья опросила троих свидетелей и ещё от троих, проживающих сегодня в других городах, зачитала письменные характеристики.

Важной частью заседания стало перечисление из зарплатных ведомостей за 2024 г. заработков сотрудников. Этим сторона защиты хотела показать, что премии выписывались многим работникам, причем в приличных размерах.

Защитник Фёдорова сразу предупредил, что даже не будет перечислять тех, у кого суммы не превышают 200 тысяч рублей. В итоге в течение получаса звучали фамилии сотрудников и суммы их зарплат в разные месяцы 2024-го: 250 тыс., 419 тыс., 828 тыс., 318 тыс. и так далее. «Это данные из зарплатных ведомостей, — ещё раз уточнил адвокат Фёдорова Олег Полленский. — Этим мы хотим показать примерные размеры начислений. И что это не из ряда вон выходящие цифры. Причем мы называем зарплату как свидетелей по делу, так и тех, кто по нему вообще не проходит».

На этом же заседании возникла интрига. Адвокат Сергей Кузьмин указал судье на интересный факт. При обыске 8 июля 2024 г. у ректора Фёдорова был изъят коричневый бумажный конверт с деньгами. Как он выглядит, было четко описано в протоколе. На нем нет никаких надписей. А в протоколе экспертизы позже уже фигурирует конверт с надписью 1044.

«Очень интересно и ничего не понятно», — проговорила на это судья Елена Зимина. В связи с чем адвокаты Фёдорова запросили пригласить на следующее заседание понятых, при которых проходил обыск в кабинете Фёдорова.

