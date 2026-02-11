За 3800 до Москвы: как и где калининградцам купить субсидированные авиабилеты

0 0

В 2026 году субсидированные билеты по так называемым социальным тарифам могут купить жители Калининградской области (имеющие регистрацию на территории региона) и студенты калининградских вузов без местной прописки. «Новый Калининград» рассказывает, как приобрести льготный билет. Или хотя бы попытаться это сделать.



В программе льготных перевозок участвуют авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» (S7), «Северный ветер» (Nordwind), «Уральские авиалинии» и Smatravia. У «Аэрофлота» билеты закончились еще в начале года — по данным Росавиации, компания использовала в полном объеме выделенную ей субсидию в сумме 59,4 млн рублей, реализовав 11 984 билета. У остальных компаний найти их можно на некоторые даты. Однако, как сообщает Росавиация, в конце февраля состоится заседание комиссии Минтранса по выделению дополнительных средств на субсидирование перевозок, поэтому билеты у «Аэрофлота» могут появиться в продаже вновь.

Стоимость субсидированных билетов в один конец:

в Москву — 3800 руб.

в Санкт-Петербург — 3500 руб.

в Архангельск (летает только Smatravia) — 5500 руб.

в Екатеринбург (летают «Уральские авиалинии») — 8500 руб.

Обратите внимание: до настоящего времени действует ограничение на число полетов по субсидированным билетам, их возможно всего четыре в год в один конец (два раза в оба конца и т.п.). Если пассажир превысит лимит, ему обещают санкции — взимание разницы между субсидированным тарифом и тем, которые установлен на момент полёта. Информации о том, попадал ли кто-либо под подобные санкции, пока не поступало.

Авиакассы

Самый простой способ найти субсидированный билет — позвонить в городские авиакассы или туристические агентства. Там вам оперативно подберут билет на нужную дату. Есть одно но — в городских авиакассах (сегодня, напомним, это коммерческая организация) возьмут комиссию, которая может достигать 700 руб.

В рамках эксперимента мы позвонили в авиакассы и попросили найти билеты на 27 апреля по маршруту «Калининград-Москва». Нам сообщили, что на эту дату есть билеты у S7, Smartavia и Nordwind, стоимость — 4500 руб. с учетом комиссии. «Вы можете их забронировать по телефону на сутки, в течение суток их можно выкупить в отделении авиакасс с оригиналом паспорта и свидетельства о рождении, либо удалённо. Удалённо это происходит оперативно — вы отправляете скан-копию паспорта с пропиской, либо фотографию, без посторонних предметов, вам формируются данные на проверку. Вы их оперативно проверяете, удалённо оплачиваете, билет выписывается дистанционно», — сообщили в авиакассах.





«Аэрофлот»

Направления: Санкт-Петербург, Москва (Шереметьево). Включен багаж до 23 кг

В настоящее время, как мы уже отмечали, билетов в продаже нет. Но не исключено, что они появятся после февральского заседания комиссии Минтранса.

Как купить билет

Раздел «Субсидии и льготы» на сайте «Аэрофлота» (ссылка здесь), в мобильном приложении раздел «Субсидированные перевозки». Чтобы найти билет, нужно выбрать программу субсидирования «Жители и учащиеся вузов Калининградской области».

Билеты продаются минимум за семь дней до вылета. Необходимо загрузить в систему сканы или фотографии паспорта — разворота с фотографией и страницы с пропиской, свидетельство о рождении ребенка с штампом о гражданстве.

От студентов требуют данные из справки (в БФУ им. И. Канта такую справку можно получить в МФЦ, заказ возможен в личном кабинете), но какие именно — не указывают.

Проверка документов может идти несколько дней, после чего приходит подтверждение и предложение оплатить билеты либо отказ.

Возврат

Обменять субсидированные билеты нельзя, вернуть можно, но с вас возьмут штраф в 3500 руб. за одну транзакцию (если, к примеру, вы покупали только один билет в один конец в Москву за 3800, вам вернется 300 руб.).

Как рассказали студенты «Новому Калининграду», в конце декабря при покупке билетов на 2026 год они смогли воспользоваться другой льготной программой — для молодёжи до 23 лет. «По цене билет вышел точно таким же, зато мороки оказалось меньше. Для его покупки ничего не нужно, данные паспорта, который вводишь в форму, когда покупаешь. Нужно просто быть младше 23 лет», — рассказали собеседники «Нового Калининграда». Как эта история сочетается с тем, что билеты в Калининград теперь якобы субсидируются не для всей молодежи, а только для местных студентов, пока непонятно. Мы направили запрос в авиакомпанию.

Проще всего прийти в офис «Аэрофлота» и купить билет там, но придётся стоять в огромной очереди, отмечают пассажиры: «Зато будешь уверен, что все данные введут правильно, сразу оплатишь билет и сможешь быть спокоен».





«Уральские авиалинии»

Направления: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва (Домодедово, Жуковский). Включен багаж до 23 кг

Официально компания в программе льготных перевозок на сайте Росавиации пока не значится, но билеты на сайте купить можно, глубина — до конца апреля (предпраздничных дней), есть билеты на некоторые даты в начале мая. Как сообщили в Росавиации, в конце 2026 года заявка от данной авиакомпании в ведомство не поступала, но «по итогам текущего отбора заявка авиакомпании рассмотрена». «„Уральские авиалинии“ продолжают выполнение полетов в 2026 году в рамках программы субсидирования перевозок калининградцев и студентов региона. Несмотря на отсутствие в программе, компания фактически реализовывала билеты по стоимости субсидируемых. По состоянию на 3 февраля было продано более 2600 билетов», — рассказали в Росавиации.

Как купить билет

В мобильном приложении специальный раздел не обнаружили, поэтому воспользовались сайтом компании. Раздел «Субсидии» (ссылка здесь), выбрать программу «Жители и учащиеся ВУЗов Калининградской области». Купить билет можно даже накануне даты вылета. В форму на сайте необходимо загрузить фото или сканы паспорта (желательно в формате jpg). Студентов просят предоставить студенческий билет, паспорт и справку из ВУЗа. Для покупки достаточно просто скана справки.

Проверка проходит довольно оперативно — в течение нескольких часов или даже минут, после чего поступает звонок от оператора с предложением оплатить билет по ссылке, которая приходит по почте.

Возврат

Билет можно вернуть через раздел «Управление бронированием» на сайте. По состоянию на 2025 год возвращалась полная стоимость билетов без штрафов и сборов.





«Сибирь» (S7)

Направление: Москва (Домодедово). В тариф «стандартный» включен багаж до 23 кг, есть облегченный тариф — чуть дешевле, но только с ручной кладью.

По состоянию на 10 февраля удалось найти субсидированные билеты даже на конец августа. Они есть не на каждый день, и найти их не так просто, как у других авиакомпаний.

Как купить билет

На сайте (ссылка тут) или в мобильном приложении. Нужно выбрать направление полета, кнопку «найти». Высветятся стандартные тарифы. Выбирайте кнопку «Льготные тарифы S7 и субсидии» и ставьте галочку в программе «Для жителей Калининградской области». Здесь не без нюансов — например, на 26 августа на сайте субсидированные билеты в Москву имелись, а в приложении почему-то нет. Поэтому есть смысл искать их и на сайте, и в приложении.

Загружать сканы и фото паспорта и свидетельства о рождении не требуется. Но ваши документы в обязательном порядке проверят на стойке регистрации (для пассажиров с субсидированными билетами онлайн-регистрация не предусмотрена).

Студентам калининградских ВУЗов купить билеты онлайн не удастся, для них предусмотрена другая схема:

в офисах S7 (в Калининградской области — в аэропорту Храброво и в офисе ООО «Янтарный круиз» на Житомирской).

В чате или через Контактный центр S7 по телефону 8 800 700-07-077

Какие документы понадобятся:

Свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ

Документ, подтверждающий статус учащегося очной формы обучения в высшем учебном заведении, расположенном на территории Калининградской области

В пресс-службе компании рекомендуют заранее уточнить в конкретном офисе или агентстве, можно ли купить там билеты по льготным и субсидированным тарифам.

Любопытный момент: также компания продает субсидированные билеты в Калининград для молодежи и пенсионеров. Но, как заверили «Новый Калининград» в пресс-службе S7, это собственная программа авиакомпании.

Возврат

Можно докупить опцию «возврат билета» (на нашу дату стоимость составляла 540 руб.). Опция позволяет вернуть билет без сбора, если до вылета больше 24 часов. Стоимость самой услуги не возвращается. При этом без опции можно вернуть полную стоимость на сертификат S7 и использовать эти деньги на покупку билетов и услуг авиакомпании в течение года.





«Северный ветер» (Nordwind)

Направления: Санкт-Петербург, Москва (Шереметьево). Для детей от 2 до 12 лет и детей до 2 лет с предоставлением места предоставляется скидка 25%. Включен багаж до 20 кг.

Узнать о наличии субсидированных авиабилетов и купить их можно только в ходе общения с оператором через форму обратной связи (ссылка тут).

Для этого необходимо полностью заполнить форму, указав в ней ФИО, данные паспорта, дату и номер рейса. Также требуется загрузить скан паспорта с пропиской в Калининградской области и разворот с фото, а также заполненный шаблон заявления (расписки) о том, что пассажир проинформирован об ограничении количества полетов по субсидированным тарифам. Шаблон надо распечатать, заполнить, подписать, отсканировать (или сфотографировать) и загрузить в форму. Разрешаются файлы в формате jpg, png, pdf, doc, docx максимум 3 мб.

На детей от 2 до 14 лет просят предъявить свидетельство о рождении с подтверждением гражданства РФ, а также «свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка по форме 8». Студентам прикладывать сканы паспорты не нужно — помимо заявления, они должны загрузить скан студенческого билета либо военного билета для курсантов высших учебных военных учреждений Калининградской области. «Если нет формы обучения в студенческом, то предоставьте справку из учебного учреждения, в которой указана ОЧНАЯ форма обучения», — отмечается на сайте.

Возврат

Обмен/возврат до вылета рейса разрешён (со сбором) до окончания регистрации на рейс (не позднее, чем за 40 мин. до вылета). Размер сбора на сайте не указан.

Smartavia

Направления: Архангельск, Санкт-Петербург, Москва (Шереметьево). Включен багаж до 10 кг.

Как утверждается на сайте авиакомпании, купить субсидированные билеты по льготному тарифу могут также молодежь и пенсионеры по тарифу Smart Social прямо на сайте Smartavia. Найти соответствующий раздел не удалось. При этом в службе поддержки компании информацию о льготах молодежи опровергли: «Субсидированные тарифы из/в Калининград в 2026 году предоставляются только жителям Калининградской области. Оформление возможно только в офисах, так как необходимо предоставить оригинал документа с регистрацией в Калининградской области».

Судя по информации на сайте, в Калининграде офис только один: «Балтика Тур» по ул. Чайковского, 3. Однако, как мы уже рассказывали выше, купить билеты можно и в городских авиакассах. Продаются они с комиссией.

Возврат

Штраф за возврат — от 2500 рублей.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», иллюстрации: скриншоты с сайтов авиакомпаний