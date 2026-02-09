В Росавиации рассказали, сколько субсидированных билетов продал «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме, сообщили «Новому Калининграду» в Росавиации. Компания получила 13,3% от суммы, предусмотренной на субсидирование перевозок.

«Авиакомпании „Аэрофлот“ на осуществление перевозок по калининградским направлениям в 2026 году выделено 59,4 млн рублей, в рамках указанной суммы билеты реализованы в полном объеме (11 984 билета). Реализация авиабилетов по специальному тарифу другими перевозчиками продолжается», — сообщили в Росавиации.

Вопрос выделения дополнительных средств на субсидирование перевозок на калининградском направлении будет рассматриваться в рамках комиссии Минтранса России, которая состоится 23 февраля 2026 года.

Отметим, в настоящее время субсидированные билеты есть в продаже у авиакомпаний «Сибирь», «Смартавиа», «Северный Ветер» и «Уральские авиалинии». Однако купить билеты можно не на все дни.

Напомним, в декабре в Росавиации сообщили, что в рамках социальной программы, финансирующей авиабилеты по социальным тарифам, на перевозки по калининградским направлениям в 2026 году предусмотрено 445,3 млн рублей. Таким образом, «Аэрофлот» получил 13,3% от этой суммы.

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год 15 декабря. Однако менее чем через месяц билеты у компании закончились. «По калининградской программе на весь 2026 год квота уже исчерпана», — заявили в «Аэрофлоте» в середине января. В конце января пресс-служба компании сообщила, что выделение и распределение субсидий находится в ведении соответствующих органов государственной власти, переадресовав вопрос о возможном возобновлении продаж по льготным тарифам в Министерство транспорта РФ или в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).