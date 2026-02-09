В Росавиации рассказали, сколько субсидированных билетов продал «Аэрофлот»

Все новости по теме: Авиаперевозки
В Росавиации рассказали, сколько субсидированных билетов продал «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме, сообщили «Новому Калининграду» в Росавиации. Компания получила 13,3% от суммы, предусмотренной на субсидирование перевозок.

«Авиакомпании „Аэрофлот“ на осуществление перевозок по калининградским направлениям в 2026 году выделено 59,4 млн рублей, в рамках указанной суммы билеты реализованы в полном объеме (11 984 билета). Реализация авиабилетов по специальному тарифу другими перевозчиками продолжается», — сообщили в Росавиации.

Вопрос выделения дополнительных средств на субсидирование перевозок на калининградском направлении будет рассматриваться в рамках комиссии Минтранса России, которая состоится 23 февраля 2026 года.

Отметим, в настоящее время субсидированные билеты есть в продаже у авиакомпаний «Сибирь», «Смартавиа», «Северный Ветер» и «Уральские авиалинии». Однако купить билеты можно не на все дни.

Напомним, в декабре в Росавиации сообщили, что в рамках социальной программы, финансирующей авиабилеты по социальным тарифам, на перевозки по калининградским направлениям в 2026 году предусмотрено 445,3 млн рублей. Таким образом, «Аэрофлот» получил 13,3% от этой суммы.

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год 15 декабря. Однако менее чем через месяц билеты у компании закончились. «По калининградской программе на весь 2026 год квота уже исчерпана», — заявили в «Аэрофлоте» в середине января. В конце января пресс-служба компании сообщила, что выделение и распределение субсидий находится в ведении соответствующих органов государственной власти, переадресовав вопрос о возможном возобновлении продаж по льготным тарифам в Министерство транспорта РФ или в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

2 февраля стало известно, что с 29 марта стоимость билета по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом у «Аэрофлота» вырастет и составит 7,9 тыс. руб. в одну сторону и 13 тыс. руб. — туда и обратно (ранее цена была — 6,8 тыс. руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11,3 тыс. руб. — при покупке билета в оба конца — прим. ред.).
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter