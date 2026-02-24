Ситуация стабильная: что происходит на АЗС Калининграда

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Ситуация стабильная: что происходит на АЗС Калининграда

В понедельник, 23 февраля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на заправках города. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с прошлыми показателями — от 8 февраля. За это время на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован умеренный рост стоимости бензина. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» изменений за отчётный период не зафиксировано. АИ-95 продаётся по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.

На «Лукойле» отмечен рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,55 руб. — до 71,65 руб., АИ-92 — также на 0,55 руб., до 67,74 руб. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,20 руб. — до 79,78 руб. за литр (или 74,58 руб. по акции).

На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,25 руб. — до 71,26 руб., АИ-92 — на 0,25 руб., до 67,43 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 76,35 руб. за литр.

На заправках Teboil цены на бензин также выросли. АИ-95 подорожал на 0,40 руб. — до 70,59 руб. (АИ-95+ — до 73,06 руб.), АИ-92 — на 0,40 руб., до 67,35 руб. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 77,64 руб. за литр.

Таким образом, максимальный разрыв между минимальными и максимальными значениями по АИ-95 находится на уровне 5,39 руб., по АИ-92 — 4,49 руб. Разрыв по дизтопливу при этом достиг почти десяти рублей и составил 9,78 руб. В целом за две недели существенных изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, у отдельных операторов отмечен точечный рост цен на бензин и дизельное топливо.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 23 февраля, ниже — 8 февраля.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

70,00

(-)

70,00

66,00

(-)

66,00

70,00

(-)

70,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,49

(-)

74,49

69,99

(-)

69,99

75,99

(-)

75,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,10

(-)

69,10

65,50

(-)

65,50

72,00

(-)

72,00

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

71,65

(+0,55 руб.)

71,10

67,74

(+0,55 руб.)

67,19

79,78/74,78*

(+0,20 руб.)

79,58/74,58*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

69,79

(-)

69,79

65,99

(-)

65,99

75,39

(-)

75,39

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

71,26

(+0,25 руб.)

71,01

67,43

(+0,25 руб.)

67,18

76,35

(-)

76,35

«Teboil»

Московский проспект, 242А

70,59/73,06**

(+0,40 руб.)

70,19/72,66**

67,35

(+0,40 руб.)

66,95

77,64

(-)

77,64

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter