Ситуация стабильная: что происходит на АЗС Калининграда

0 0

В понедельник, 23 февраля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на заправках города. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с прошлыми показателями — от 8 февраля. За это время на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован умеренный рост стоимости бензина. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» изменений за отчётный период не зафиксировано. АИ-95 продаётся по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.

На «Лукойле» отмечен рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,55 руб. — до 71,65 руб., АИ-92 — также на 0,55 руб., до 67,74 руб. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,20 руб. — до 79,78 руб. за литр (или 74,58 руб. по акции).

На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,25 руб. — до 71,26 руб., АИ-92 — на 0,25 руб., до 67,43 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 76,35 руб. за литр.

На заправках Teboil цены на бензин также выросли. АИ-95 подорожал на 0,40 руб. — до 70,59 руб. (АИ-95+ — до 73,06 руб.), АИ-92 — на 0,40 руб., до 67,35 руб. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 77,64 руб. за литр.

Таким образом, максимальный разрыв между минимальными и максимальными значениями по АИ-95 находится на уровне 5,39 руб., по АИ-92 — 4,49 руб. Разрыв по дизтопливу при этом достиг почти десяти рублей и составил 9,78 руб. В целом за две недели существенных изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, у отдельных операторов отмечен точечный рост цен на бензин и дизельное топливо.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 23 февраля, ниже — 8 февраля.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (-) 70,00 66,00 (-) 66,00 70,00 (-) 70,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,49 (-) 74,49 69,99 (-) 69,99 75,99 (-) 75,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 69,10 (-) 69,10 65,50 (-) 65,50 72,00 (-) 72,00 «Лукойл» Московский проспект, 6А 71,65 (+0,55 руб.) 71,10 67,74 (+0,55 руб.) 67,19 79,78/74,78* (+0,20 руб.) 79,58/74,58* «Балтнефть» Московский проспект, 180 69,79 (-) 69,79 65,99 (-) 65,99 75,39 (-) 75,39 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 71,26 (+0,25 руб.) 71,01 67,43 (+0,25 руб.) 67,18 76,35 (-) 76,35 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,59/73,06** (+0,40 руб.) 70,19/72,66** 67,35 (+0,40 руб.) 66,95 77,64 (-) 77,64

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград