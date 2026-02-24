Ситуация стабильная: что происходит на АЗС Калининграда

В понедельник, 23 февраля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на заправках города. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с прошлыми показателями — от 8 февраля. За это время на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован умеренный рост стоимости бензина. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.
На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 руб., АИ-92 — 66,00 руб., дизельное топливо — 70,00 руб. за литр.
На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизельного топлива — 75,99 руб. за литр.
В сети «Идель» изменений за отчётный период не зафиксировано. АИ-95 продаётся по 69,10 руб., АИ-92 — по 65,50 руб., дизельное топливо — по 72,00 руб. за литр.
На «Лукойле» отмечен рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,55 руб. — до 71,65 руб., АИ-92 — также на 0,55 руб., до 67,74 руб. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,20 руб. — до 79,78 руб. за литр (или 74,58 руб. по акции).
На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 руб., АИ-92 — 65,99 руб., дизельное топливо — 75,39 руб. за литр.
В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,25 руб. — до 71,26 руб., АИ-92 — на 0,25 руб., до 67,43 руб. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 76,35 руб. за литр.
На заправках Teboil цены на бензин также выросли. АИ-95 подорожал на 0,40 руб. — до 70,59 руб. (АИ-95+ — до 73,06 руб.), АИ-92 — на 0,40 руб., до 67,35 руб. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 77,64 руб. за литр.
Таким образом, максимальный разрыв между минимальными и максимальными значениями по АИ-95 находится на уровне 5,39 руб., по АИ-92 — 4,49 руб. Разрыв по дизтопливу при этом достиг почти десяти рублей и составил 9,78 руб. В целом за две недели существенных изменений на рынке топлива не произошло. Большинство сетей сохранили прежние расценки, у отдельных операторов отмечен точечный рост цен на бензин и дизельное топливо.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 23 февраля, ниже — 8 февраля.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
70,00
(-)
70,00
|
66,00
(-)
66,00
|
70,00
(-)
70,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,49
(-)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
75,99
(-)
75,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,10
(-)
69,10
|
65,50
(-)
65,50
|
72,00
(-)
72,00
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
71,65
(+0,55 руб.)
71,10
|
67,74
(+0,55 руб.)
67,19
|
79,78/74,78*
(+0,20 руб.)
79,58/74,58*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
69,79
(-)
69,79
|
65,99
(-)
65,99
|
75,39
(-)
75,39
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
71,26
(+0,25 руб.)
71,01
|
67,43
(+0,25 руб.)
67,18
|
76,35
(-)
76,35
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
70,59/73,06**
(+0,40 руб.)
70,19/72,66**
|
67,35
(+0,40 руб.)
66,95
|
77,64
(-)
77,64
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
