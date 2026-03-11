Первые модемы и забастовка уборщиц: о чём писали газеты 35 лет назад

0 0

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. На очереди начало – середина марта.



Любимый народом праздник 8 Марта не остался незамеченным калининградской прессой. «Проспект Мира» посвятил ему передовицу. Правда, тема была освещена под несколько необычным углом. В статье под названием «Что наша жизнь? Борьба!» рассказывается о том, что среди калининградок набирают популярность занятие каратэ. Корреспондент И. Сапунов посетил секцию, где женщины отрабатывают приемы этого восточного единоборства, и побеседовал с некоторыми из наиболее усердных дам.

«В жизни не помешает, — лаконично (они вообще по-мужски немногословны) объясняют юные амазонки. При этом почему-то сразу вспоминаются бурные очереди в магазинах, — пишет автор. — Действительно, в этом высказывании есть логика, у нас ведь вся жизнь — борьба за существование. А кроме того, конечно, и вечерние улицы в последнее время стали достаточно опасными даже для мужчин. Одной из моих собеседниц пришлось как-то „популярно объяснить“ мальчику, что приставать вечером на улице к девушке с половинкой остро заточенных ножниц нехорошо. Мальчик с тех пор сильно ее „зауважал“ и при встречах не забывает теперь вежливо здороваться».





Весенний Калининград. 1990-е годы. Фото из газеты «Калининградская правда». Автор неизвестен. ГАКО.



Долгое время в Советском Союзе были уверены, что забастовки бывают только в жестоком мире капитала. В стране рабочих и крестьян они бессмысленны и просто невозможны. Однако на излете СССР ситуация поменялась. Забастовка как форма протеста трудящихся стала применяться довольно часто. «Маяк» за 5 марта сообщил, например, что еще месяц назад докеры Морского рыбного порта избрали стачечный комитет во главе с бригадиром Николаем Ясковским — человеком в области тогда весьма известным. Убедиться в этом можно, посетив открывшуюся недавно в Калининградском областном историко художественном музее выставку «С чего начинается Родина», где представлен написанный в 1976 году портрет Николая Ясковского работы двух художников — Алексея Грачева и Изольды Сорочкиной. Получается, во время «застоя» он был образцовым советским тружеником, передовиком производства, а в начале 90-х стал борцом за права трудящихся. Что ж, каждое время рождает своих героев. Но иногда один человек может стать символом сразу нескольких эпох.

Впрочем, в статье «Тишина на причалах», которую написал корреспондент В. Опекунов, Ясковский ситуацию не комментирует. Это делают его коллеги — Олег Першин и Алексей Судзиловский. «Еще год назад, — рассказали они, — мы могли мириться с уровнем нашей зарплаты, которая кажется на первый взгляд высокой. Но, во-первых, мы работаем бригадами по шесть человек вместо десяти. По существу, каждый из нас работает за двоих. Во-вторых, наша работа требует большого расхода физических сил, которые можно восстановить только за счет качественного высококалорийного питания. В магазине сейчас купить эти продукты невозможно, а на рынке цены возросли в несколько раз».

Докеры выдвинули несколько требований, главное из которых — повышение зарплаты в два раза. О том, сколько это в рублях, в статье не говорится, зато там утверждается, что таких денег у порта нет. Более того, высказывается убеждение, что если докеры продолжат забастовку, то, скорее всего, и не будет. Ведь из-за стачки предприятие терпит серьезные убытки. «Поэтому всякий раз, прежде чем прибегать к такому исключительному и мощному средству борьбы за свои экономические права, как забастовка, производственный коллектив обязан всесторонне взвесить последствия», — заключил В. Опекунов.





«Портрет бригадира докеров Николая Викторовича Ясковского». Художники — Алексей Грачев и Изольда Сорочкина. 1976 год. КОИХМ



Между тем бастовали не только докеры, но и уборщицы. Об этом небольшая заметка в «Калининградской правде» под динамичным заголовком «Швабры — в ведра». «Второй день не убираются кабинеты служб и отделов Калининградского управления тралового флота, — сообщал корреспондент Ю. Тамбовский. — Причина — забастовка всех семнадцати уборщиц. Что называется, штыки — в землю». Здесь речь тоже шла о повышении зарплат. «Никто не пытался с нами встретиться, прояснить ситуацию, — посетовала член стачкома И. В. Моложавых. — До боли обидно: ведь цены растут не по дням, а по часам. У многих из нас дети. Как жить на восемьдесят рублей? Вот и решили провести забастовку. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования».

Журналисты «Проспекта Мира» в своей традиционной рубрике «Барометр» собрали размышление калининградцев о том, чего они боятся и что их радует. Картина получилась невеселой. «Боюсь повышения цен и голода, — призналась женщина с ребенком пяти лет. — Моя зарплата — 120 рублей. Двое детей. Мужа нет. Сегодня видела в магазине кур по семь рублей. Я купить такую роскошь не могу. Теперь все станет дорогое. Даже ученические тетради. А дети растут. Была счастлива, когда купила дочке зимнее пальто по государственной цене».

Учитель русского языка и литературы Светлана Владимировна тоже озадачена. «Не знаю, куда мы катимся, — вздохнула она. — Жить страшно. Я в школу захожу с содроганием. Дети ужасно распущены. Недавно вижу на улице: идет первоклашка чем-то расстроенный, портфель по земле волочит. Толкнул какую-то женщину. Она ему замечание сделала. А тот с тяжелым вздохом и лицом человека, умудренного жизнью: „Да пошла ты, тетя...“ А про старшие классы и говорить не стоит. Вот вам и будущее поколение. Радость? Когда в школе из-за отсутствия света отменили занятия. Не надо было идти в девятый класс проводить урок» .

Впрочем, были среди опрошенных и люди, у которых все хорошо. «Бояться нечего, — заверил журналистов пожилой мужчина. — Партия и коммунисты нас не оставят. Перестройка продолжается. Её тормозят временные трудности. Настоящая радость? Когда внук вступил в ряды ВЛКСМ».





Ресторан «Орбита» (Позже — «Гранд-холл») 1980-е годы. Автор — А. Бахтин. ГАКО.



Интересно, отмечал ли счастливый дед вместе с внуком это радостное событие? А если отмечал, то где? Уж не в том ли ресторане, о котором шла речь в заметке «Танцуйте медленно и печально», что была опубликована в «Калининградской правде» за 15 марта? Название заведения в заметке не указано, но то, что там творилось, описано довольно живо.

«Оркестр грянул рок, — начал свой репортаж Ю. Тамбовский. — Из-за столиков поднялись пары и сбились на пятачке в плотную подпрыгивающую массу. Ритм убыстрялся. Разгоряченные отдыхающие, увлеченные модным танцем, не заметили, что официанты вдруг исчезли из зала, а музыканты постоянно поглядывают наверх». В какой-то момент официантки как по команде прикрыли головы подносами, и через мгновенье с потолка с рухнула килограммовая известковая плита.

«И вот так работаем постоянно, — сообщила корреспонденту одна из официанток. — Просим музыкантов исполнять что-нибудь медленное и печальное. Но ведь посетители требуют веселое, громкое, ритмичное. Например, „Есаул-есаул“ или „Эскадрон моих мыслей шальных“. Сами понимаете, что происходит в таком случае...» Корреспондент вначале делает вывод, что ресторан нужно срочно ремонтировать, пока никого не убило. Но потом, поразмыслив, приходит к заключению, что, если не играть громких песен, а тихонько петь «Вечерний звон», то можно неплохо сэкономить.

Однако экономить хотели не все. В тренде, как сейчас принято говорить, было зарабатывать. Появились даже новые профессии, с помощью которых делать это можно было наиболее эффективным образом. Например, брокер. Беда в том, что подавляющее большинство советских людей понятия не имело, кто это такой. Пробел в знаниях была призвана заполнить статья Леонида Окуня в «Калининградской правде». Поводом для публикации стало открытие в областном центре брокерской конторы Российской товарно-сырьевой биржи. О специфике её работы рассказал директор «Предприятия Клинчаяна» Радислав Клинчаян. «Брокерские конторы, в том числе и калининградская, являются участниками биржи, которые представляют на биржевые торги товары, ценные бумаги, контракты — словом, практически все, что может продаваться и покупаться. Наша функция — посредничество», — пояснил он.

На реплику журналиста, что посредников в экономике сейчас и так хватает, директор брокерской конторы ответил, что в Калининграде многие посреднические фирмы берут с клиентов слишком большие деньги. Цены возникают «с потолка», и это, можно сказать, разоряет область. Его же фирма — не такая. Она будет брать фиксированный процент.

Отдельный вопрос — кадровый. Откуда в СССР взяться брокерам, если на них нигде не учат? «Пока в штате конторы восемь человек, — поделился Клинчаян. — А будет в скором времени около пятидесяти, что и необходимо для нормального функционирования. Часть штата составят старшекурсники КТИ ( ныне КГТУ — прим. „Нового Калининграда“), еще не испорченные порочной практикой современного производства и способные к быстрому обучению. На ведущих же ролях — специалисты в области экономики, управления, финансов».





Дом офицеров на улице Кирова, где находился телеканал «Премьер». Фото с сайта сайта prussia39.ru.

Знаковым для области событием стал выход в эфир телеканала «Премьер». Об этом материал «Калининградки» под названием «Премьера у „Премьера“. „Главная задача“ — сделать приятнее вечерний отдых земляков, — пояснил директор канала Андрей Шуляк. — Этому, мне кажется, будут способствовать обзоры музыкальных новинок, концерты по заявкам, конкурсы викторины. Кроме того, каждый выход в эфир планируем начинать с мультфильмов для детей, а завершать — остросюжетными и комедийными фильмами для взрослых. Ну и, конечно, самые свежие новости, причем не только местные, криминальная хроника, объявления и реклама».

Ну, а рекламное объявление в «Калининградке» напомнило, с чего здесь начинался Интернет. Некая организация под названием «Вертер» (уж не отсылка ли это к роботу Вертеру из популярного детского фильма 80-х?) предлагала приобрести модем ИСМ-1200. «Если вы располагаете персональными компьютерами типа IBM РС/ХТ/АТ, модем ИСМ-1200 позволит вам осуществлять прием и передачу файлов между компьютерами по коммутируемой телефонной сети, — говорилось в объявлении. — Модем ИСМ-1200 удовлетворяет требованиям телефонной сети СССР. У вас не будет проблем с передачей компьютерной информации в любую точку Советского Союза».

Уверен, что подавляющее большинство читателей старейшей газеты региона практически ничего не поняли из этого текста. Время на тот момент еще не пришло. А сейчас оно, наверное, уже ушло. И только специалисты по раритетной техники четко понимают, что здесь написано. Техника быстро устаревает. И счастлив тот, кто вовремя успевает ей овладеть.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: автора, Государственного архива Калининградской области ( ГАКО) и с сайта prussia39.ru / «Новый Калининград»