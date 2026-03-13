Суд грозит свидетелям приводом: как прошли слушания по растрате в Фонде капремонта

0 0

В суде Ленинградского района продолжается слушание уголовного дела, возбужденного в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Олега Туркина и шести его подчиненных. За их ходом наблюдает корреспондент «Нового Калининграда».



На этой неделе два запланированных заседания в итоге вылились в одно. Второе пришлось отложить из-за неявки участника процесса. И судье Елене Зиминой даже пришлось извиниться перед единственным приглашенным свидетелем и перенести его визит на 25 марта.

Судя по всему, сторона обвинения на этой неделе должна была закончить допрашивать своих свидетелей. Но часть из них — прозвучало более 10 фамилий — так и не явились в суд, хотя была извещена.

«Мама одного из свидетелей просто посылает матом! — пожаловалась судье гособвинитель, а затем, обернувшись к группе подсудимых и их защитников, продолжила: — И вам, кстати, тоже матами передает приветы».

И все же даже без отсутствующих свидетелей первое заседание на этой неделе проходило насыщенно. Одного за другим сторона обвинения, а затем адвокаты подсудимых допросили восьмерых свидетелей. Здесь были и фотограф, что снимал корпоратив Фонда в «Домике в деревне» и на общегородском празднике, и менеджер «Ривер-сайза», и сотрудница «Грек паласа», ну и, как в прошлые заседания, не обошлось без упоминания сувенирной продукции в виде марципанов и услуг такси.





Гособвинитель, как и прежде, продолжала «рисовать» картину, на что Фонд тратил деньги. Например, на праздник детей сотрудников 17 декабря 2022 г. в ресторане «Грек Палас». Как было озвучено из материалов дела, на это ушло около 230 тыс. руб.

«Было утренние мероприятие, больше для детей, — вспоминала сотрудник ресторана „Грек Палас“. — Были наши штатные аниматоры... Питание стандартное, никаких излишков. Детям сотрудник Фонда дарил подарки. Счет за мероприятие выставлялся на юрлицо».

Затем о мероприятии уже в «Закхаймских воротах» рассказывал владетелей сети кофеен. По его словам, работники фонда не раз собирались в «Воротах» на семинары.

«Мы обеспечивали им кофе-брейки», — продолжил свидетель. А на вопрос защитника, можно ли назвать встречи увеселительными, ответил: «Это были однозначно рабочие совещания. У нас стоят видеокамеры, и было видно, что решались рабочие моменты. Очень многие организации арендуют в „Воротах“ помещения и проводят свои мероприятия. Даже Сбербанк».

«Еда у вас была? Она у вас была указана в счетах», — спросил один из адвокатов.

«Да, печенье, — ответил тот. — Это же еда?»





В этот раз дошло и до оплаченных занятий спортом. Напомним, руководителя Фонда обвиняют в том числе в том, что он с командой тратил деньги, например, на занятия йогой.

«Я снимала помещение недалеко от Фонда, — рассказала приглашенная тренер по йоготерапии, — ко мне обратились за занятиями, и мы составили договор на услугу. Тренировки проходили в вечернее время или днем, в обеденный перерыв. Занятия длились меньше года. Счета оплачивал Фонд. Общая сумма, как мне потом подсказали в Следственном комитете, составила около 600 тысяч рублей. Сама я не считала. Мне было важно, чтобы люди занимались. Олег Туркин занятия не посещал. Ходили только женщины дважды в неделю. Записалось около 60 человек, а приходила только половина, но это обычная практика. В счетах мы указывали „Оздоровительные практики“. Они и проводились. Работали с силой мышц, над подвижностью суставов и плечевого пояса, с мышечным корсетом, осанкой... Все это нужно каждому человеку, тем более при сидячей работе. Я еще подумала, какой у этих людей хороший начальник. В моей жизни такой случай был единственным».

Самым долгим в этот раз оказался, пожалуй, допрос бывшего сотрудника, который с 2016-го по 2018-й годы работал в Фонде начальником финансово-экономического отдела, еще до назначения Ольга Туркина на пост директора ФКР.

«Как экономист ответьте, — задала вопрос гособвинитель, — какие расходы может осуществлять Фонд. Йога?»

«В мое время таких расходов не было», — ответил свидетель.

«Но это возможно? Это входит в уставную деятельность?» — продолжала прокурор.

«Не готов ответить. В мое время таких расходов не было», — повторил свидетель.

«Как вы считаете, как эксперт, такие расходы противоречат деятельности Фонда?» — настаивала представитель прокуратуры.

«На тот момент таких целей и задач не было!» — опять ответил экономист.

А вот оплату пассажирских перевозок свидетель-экономист одобрил. «В Фонде было один автомобиль, и его было недостаточно, — рассказал он. — Был договор на оказание транспортных услуг». По словам свидетеля, это было экономически выгодно.

«Когда Фонд только создавался, средств на закупку большого автопарка не выделялось. К тому же работа у Фонда по большому счету сезонная. И нецелесообразно зимой иметь пять водителей, платить им зарплату. Оплата транспортных услуг оправдана экономически. У нас 22 муниципалитета. И если инженера приглашали на осмотр скрытых работ, то он должен приехать оперативно».





В ходе допроса экономист провел небольшой ликбез для присутствующих в зале суда, за счет каких средств существует сам ФКР:

«У Фонда два источника финансирования. Первый — это целевая субсидия от правительства области, когда нами формировалась заявка учредителю — минстрою. Эти средства шли на зарплаты сотрудникам, налоговые отчисления, печать квитанций для тех, кто платит в „общий котел“ (для жителей они тогда бесплатны). На средства субсидии закупалось и программное обеспечение, проводилась модернизация оборудования».

Второй источник, по словам свидетеля, — это собственные доходы фонда. Например, за свет печати квитанций для домов со спецсчетом и штрафов, пени, начисленных нерадивым подрядчикам.

При этом свидетель уточнил, что субсидия запрашивалась на все ключевые направления деятельности Фонда. Потому что нельзя спрогнозировать, сколько организация получит собственных доходов, например, от тех же штрафов в следующем году.

«Возможно ли расходование средств, поступающих от граждан в виде взносов на капремонт, на хозяйственную деятельность Фонда?» — спросили экономиста. «Нет, — ответил он. — Это запрещено законом. Эти средства содержатся обособленно, на отдельных счетах. На один счет идут средства взносов, на второй — целевая субсидия от правительства области на хозяйственную деятельность Фонда, на третий — доходы Фонда».

«Перемещение средств с одного счета на другой возможно?» — продолжали адвокаты.

«Нет. Это запрещено», — ответил свидетель.

«А можно ли оставшиеся на счету средства от коммерческой деятельности Фонда, например штрафы от подрядчиков, перечислять в бюджет? — спросил свидетеля Олег Туркин.

«Нет, это снова не предусмотрено законом, — разъяснил тот. — Эти средства становятся имуществом Фонда».

Судья также задала вопросы. Она поинтересовалась, организовал ли Фонд до 2019 г. из своих доходов бесплатное питание сотрудникам, занятия спортом, посещение психолога, корпоративы новогодние и ко Дню строителя, цветы, представительские подарки?

«Нет, ни о чем таком не знаю», — ответил свидетель.

«А могли после вашего ухода меняться, дополняться направления расходования средств как целевой субсидии, так и доходов Фонда от коммерческой деятельности?» — был задан вопрос.

«Конечно!» — прозвучал ответ.

«Мог ли фонд расходовать средства на цели, не имеющие отношение к его уставной деятельности?» — вновь спросила судья Елена Зимина.

«Нет, не мог», — уверенно ответил свидетель. Правда, какой-либо нормативный документ, который бы это регулировал, он не вспомнил. Хотя адвокаты очень просили.

В конце заседания опять встал вопрос о неявке свидетелей. Потому судья посоветовала представителю прокуратуры уже принимать более жесткие решения. «Решайте тогда вопрос о принудительном приводе свидетелей в суд», — сказала Елена Зимина. Следующее заседание суда состоится 25 марта.

Напомним, что экс-руководителя областного Фонда капремонта Олега Туркина арестовали и отправили под домашний арест 26 июня 2024 года. С июня 2025-го эту меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и из архива «Нового Калининграда»