Алексея Малюгина назначили руководителем регионального Фонда капремонта

Фото: пресс-служба ФКР КО
Алексея Малюгина назначили генеральным директором Фонда капитального ремонта Калининградской области. Соответствующий приказ регионального минстроя был подписан 13 мая, сообщает пресс-служба фонда.

«Для такого назначения необходимо было пройти три этапа отбора: региональное тестирование, квалификационный экзамен в Минстрое России и собеседование в областном правительстве», — добавили в ФКР.

Малюгин имеет 10-летний опыт работы в сфере строительства и ЖКХ. С 2016 по 2022 годы он работал в фонде и прошёл путь от инженера до заместителя генерального директора по производственным вопросам. Далее три года он занимался восстановлением Мариуполя в ДНР. В конце 2025 года возглавил фонд капремонта в качестве исполняющего обязанности генерального директора.

Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле 2024 года. В июне 2025-го суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему гендиректору регионального ФКР.

Кроме Олега Туркина, которого обвиняют по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также ч. 3 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») по делу проходят его подчиненные. Это Татьяна Иванова (бывший руководитель секретариата), Юлия Ипатова (работала в финансово-экономическом отделе), Елена Миколайчук (тот же отдел), Сергей Сызин (замгенерального директора), Светлана Титова (главный бухгалтер), Виктория Чубатько (помощник и руководитель аппарата).

По данным следствия, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. В частности, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.


