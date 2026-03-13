Сезон открыт: как защититься от клещей и что нужно знать о вакцинации

0 0

С наступлением тепла в Калининградской области начинается сезон активности клещей, причем встретиться с ними можно практически в любом муниципалитете региона. Об этом 11 марта эксперты рассказали на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС. Как защититься от насекомых и что делать, если нашел на себе клеща, выслушал корреспондент «Нового Калининграда».

Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура напомнила, что регион полностью относится к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту.

«Вся территория Калининградской области, все муниципальные образования являются природными очагами по заболеванию клещевого энцефалита», — сказала она.

По ее словам, сезон начинается, когда температура воздуха достигает примерно +5 градусов. Именно в этот период клещи становятся наиболее опасными, поскольку «очень активные, очень голодные и начинают искать свою жертву».

Основной пик обращений жителей после присасывания клещей приходится на май-июнь, второй — на конец августа и начало сентября. Ежегодно за медицинской помощью обращаются более пяти тыс. человек, причем каждый третий пострадавший — ребенок до 14 лет.

В регионе регистрируются два основных заболевания, переносимых клещами: клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). По данным Роспотребнадзора, в прошлом году выявили 16 случаев энцефалита и 65 случаев боррелиоза.

При этом заражены далеко не все клещи. «Зараженность вирусом клещевого энцефалита — не более одного, в какие-то годы до 2%», — отметила Бабура. В то же время доля клещей, инфицированных боррелиями, в последние годы выросла до 18-19% (против 10-12% ранее).

Как пояснила врач-инфекционист областной инфекционной больницы Анна Широкова, на ранней стадии клещевой энцефалит часто сложно распознать: «На первых этапах он очень похож на ОРВИ. <...> Возникают головная боль, слабость, ломота в мышцах, иногда насморк. В редких случаях один-два дня может наблюдаться даже разжижение стула. Поэтому изначально человек может заподозрить у себя обычную простуду, ОРВИ или даже кишечную инфекцию».

Инкубационный период заболевания в среднем составляет 7-12 дней. «Если дело дошло до менингоэнцефалита, могут развиться стойкие утраты здоровья, приводящие к инвалидности, парезы, параличи, эпилепсия, нарушения когнитивных функций, нарушения интеллекта», — рассказала врач.

Специалисты также напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только через укус. По словам Елены Бабуры, в регионе ежегодно фиксируются случаи заражения после употребления сырого козьего молока.

Основной мерой специфической профилактики остается вакцинация. При этом речь идет именно о защите от клещевого энцефалита, а не от самих клещей.

На вопрос об экстренной профилактике специалисты сообщили что она «проводится в период, когда мы готовимся к эпидсезону, и это вакцинопрофилактика». «Существует также возможности и медикаментозной профилактики, они менее эффективны, но существуют. И существуют способы введения иммуноглобулина при выходе в зону, где подразумевается возможное присасывание клеща, а временно прививки нет, — пояснили эксперты. — Если речь идет уже о заболевании, то это лечение. И здесь выбор лечения будет зависеть от формы заболевания, от того, какая стадия заболевания. И это иммунобиологические препараты, прежде всего, и сопутствующие».

По словам специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, ежегодно в области первично прививаются около 10 тыс. человек и примерно столько же проходят ревакцинацию. Иммунитет формируется после базового курса из трех прививок с последующим обновлением каждые три года.

Вакцинация переносится, как правило, легко. «Наиболее частые реакции — небольшая болезненность и покраснение в месте вакцинации. Если это покраснение меньше 8 см, это даже не аллергическая реакция, тут беспокоиться не о чем, она пройдёт через несколько дней. Так же, как и болезненность. В большинстве случаев введение вакцины люди практически не замечают. Прививаться можно по системе ОМС, в своей поликлинике, если там присутствует вакцина, если нет, могут перенаправить в частные центры, которые имеют лицензию как на приобретение вакцин, так и на введение их», — отметила Анна Широкова.





Эксперты подчеркивают, что клещ не кусает сразу. Он цепляется за одежду и может долго искать место для присасывания. «Клещи ждут свою жертву и цепляются за одежду или шерсть животного. И потом какое-то время они ищут удобное место для присасывания и только тогда сосут кровь. Присасывание происходит безболезненно и незаметно. Почему? Потому что в слюне есть анестезирующее вещество, и еще и там есть цементирующее вещество, то есть если уж присосались, то убрать клеща будет очень трудно», — объяснила Бабура.

Чаще всего паразиты выбирают участки с тонкой кожей — за ушами, в подмышках и паховой области.

При этом даже обработка парков и скверов не дает полной защиты. Акарицидные обработки лишь снижают численность клещей. «Это снижение риска, но это не 100%, что на этой территории вы не встретитесь с клещами», — подчеркнула она.

Специалисты рекомендуют носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты строго по инструкции и проводить самоосмотр после прогулок. При обнаружении клеща его следует удалить как можно быстрее и обратиться к врачу.

«В идеале использовать специальные средства — например, есть выкручиватели для клещей. Ни в коем случае не смазывать их маслом, что очень любят. Ради бога, не делайте это, потому что это вызывает стресс у клеща, и вся инфекция, которая у него есть, только быстрее в организм передаётся. Удалять их шприцом, вытягивать тоже не следует. Это дополнительная травматизация и кожи, и клеща, и тоже дополнительные риски по инфицированию. Оптимальнее всего самостоятельно — это выкручиватель. Если вы сами удалили клеща, то лучший способ — отправить его на исследование. <...> Самый лучший способ, конечно же, — это сразу обратиться в медицинское учреждение, обычно в травмпункт, где клеща профессионально удалят. Обработают ранку и отправят клеща на исследование. Еще важно место удаления клеща сразу же обработать антисептиком. Дело в том, что вирус клещевого энцефалита очень чувствителен ко многим антисептикам, в том числе к спиртосодержащим и йодосодержащим», — рассказала Широкова.

Результат анализа клеща обычно можно получить в течение суток, однако даже отрицательный результат не исключает необходимости наблюдать за состоянием здоровья в течение месяца.

Отдельную опасность клещи представляют для домашних животных. По словам ветеринарного врача Софьи Задорожной, у собак укусы могут приводить к пироплазмозу — тяжелому заболеванию крови, которое без лечения может закончиться гибелью животного.

«Симптомы в первую очередь — это вялость и отказ от еды. Это основные два симптома, с которыми приезжают владельцы, и мы на приёме понимаем, что, например, у животного уже температура 40, а норма до 39. Также может быть тёмная моча. И слабость мышц задних лап, то есть они приезжают с тем, что собака не может встать на лапки», — отметила она.

Вакцины для животных против таких инфекций не существует, поэтому ветеринары рекомендуют круглогодичную профилактику с помощью таблеток, капель или ошейников.





Подводя итог, специалисты подчеркнули, что полностью избежать встречи с клещами в регионе невозможно. «Любой житель Калининградской области может столкнуться с клещом и должен знать, как вести себя в природе для того, чтобы снизить риски такой встречи», — заключила Бабура.

Текст: Карина Захарийчук, фото из архива «Нового Калининграда»