Калининградская область вошла в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Все новости по теме: Безопасность
Калининградская область вошла в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам России, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Среди них оказалась Калининградская область. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, вся территория Калининградской области эндемична по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ).

Сезон открыт: как защититься от клещей и что нужно знать о вакцинации

«Самая эффективная мера защиты от КВЭ — вакцинация. Она рекомендуется жителям этих эндемичных районов/регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории, — указали в пресс-службе Роспотребнадзора. — Не забывайте об индивидуальной защите: используйте репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носите специальную защитную одежду».

Напомним, что пик обращений жителей в медицинские учреждения традиционно приходится на май-июнь, а второй подъем активности наблюдается в конце августа — начале сентября.

Ежегодно за медицинской помощью после присасывания клещей обращаются более пяти тысяч человек, при этом каждый третий пострадавший — ребенок до 14 лет.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter