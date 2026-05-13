Калининградская область вошла в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам России, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Среди них оказалась Калининградская область. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, вся территория Калининградской области эндемична по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ).

Сезон открыт: как защититься от клещей и что нужно знать о вакцинации

«Самая эффективная мера защиты от КВЭ — вакцинация. Она рекомендуется жителям этих эндемичных районов/регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории, — указали в пресс-службе Роспотребнадзора. — Не забывайте об индивидуальной защите: используйте репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носите специальную защитную одежду».

Напомним, что пик обращений жителей в медицинские учреждения традиционно приходится на май-июнь, а второй подъем активности наблюдается в конце августа — начале сентября.

Ежегодно за медицинской помощью после присасывания клещей обращаются более пяти тысяч человек, при этом каждый третий пострадавший — ребенок до 14 лет.