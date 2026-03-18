Тень «Алых парусов» и узница «Грольмана»: о чём писали газеты 35 лет назад

В традиционном дайджесте прессы, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад. На очереди — третья неделя марта.

«Проспект Мира» посвятил передовицу теме, которая освещалась в одном из предыдущих номеров. Речь о масштабный раскопках в кирхе Тарау, что в поселке Владимирово Багратионовского района. Что искали, из той, первой статьи совершенно непонятно. Звучали только предположения. В частности, о том, что в кирхе якобы спрятана Янтарная комната.

В новой публикации под названием «Клад для Совмина» журналист Валерий Бирюков, опираясь на добытую им информацию, взялся объяснить, что это, собственно, было. «То, что финансы у нас поют, как говорится, романсы, — сегодня уже ни для кого не секрет. Но, вероятно, мы не очень хорошо себе представляем, насколько плачевно положение в нашем Российском государстве, коль скоро правительство решило, что спасти его может только такое „радикальное“, хотя и весьма сомнительное средство, как поиск... кладов, якобы зарытых гитлеровцами в годы войны на территории бывшей Восточной Пруссии», — начал свой материал автор.

Далее Бирюков сообщает, что в область с кратким и «по понятным причинам не очень афишируемым» визитом прибыли заместитель премьера Совмина России Игорь Гаврилов и народный депутат РСФСР, заместитель министра внутренних дел республики Андрей Дунаев. «Не посвящая в детали предстоящей операции даже местных руководителей, Игорь Трифонович составил распоряжение правительства о создании специальной комиссии во главе с председателем Калининградского облисполкома Ю.А. Малинкиным, которая занялась раскопками», — сообщил журналист.

В итоге гора родила мышь. Раскопки ничего, кроме скандала, не дали. По мнению Бирюкова, результат был предсказуем, поскольку в кирхе Тарау и ее окрестностях все давно копано-перекопано.





Каморка Анны Король в бастионе «Грольман». Автор В. Маначин. Фото из газеты «Калининградская правда».



«Калининградская правда» рассказала о другой исторической достопримечательности — бастионе «Грольман» на Литовском валу, где на момент публикации уже 38 лет жила 82-летняя женщина.

«Конечно, Анна Гальяновна занимает не весь бастион, где разместились стройдворы, овощехранилище и бог весть еще какие хозяйства, — пишет корреспондент Ирма Бирюкова. — Ей принадлежит полуподвальный закуток под насыпной крышей, обладающий, как и все сооружение, историческим адресом, но не имеющий почтового. В официальных справках он называется то „укрытием“, то есть „бомбоубежищем“, а то и вовсе незатейливо — „подвалом возле овощехранилища“. Легче всего здесь представить бряцающих доспехами каких-нибудь средневековых караульных, забежавших погреться после очередного сторожевого обхода». У Анны Гальяновны же с «погреться» было очень сложно. Печки в её «хоромах» не было, а старенький калорифер — сломался. Поэтому как зеницу ока берегла она электрический чайник. Только благодаря ему она могла выживать.

«Дневной же свет проникает сюда сквозь узкие и глубокие зарешеченные бойницы, — продолжила описывать быт пенсионерки автор статьи. — Полумрак скрадывает убогость отсыревших стен, прогнившего пола и скудной обстановки, самый примечательный предмет которой — шкаф с подпертой стулом отвалившейся дверцей. Весь этот спрессованный малым пространством тлен явственно пропитан запахом заброшенной бесприютной старости, никому ненужной жизни и безнадежности».

В статье подробно описывается жизненный путь Анны Гальяновны. Он был полон невзгод и тяжелой работы. Сиротство, батрацкая доля в белорусской деревне, ссылка в Пермский край — непонятно за что, переезд в Калининград, где приютом ей стал закуток в бастионе «Грольман».





Бастион «Грольман» сегодня. Фото Юлии Власовой.



Что касается перспектив получить нормальное жилье, то в статье они выглядят туманными. Официально женщина была прописана у сына, но в реальности места в его квартире для нее не находилось. А раз так, то...

Впрочем, публикация заканчивается на оптимистичной ноте: «Об Анне Гальяновне рассказало российское радио. Люди откликнулись немедленно, и по чудовищному адресу: Калининград, Литовский вал, овощехранилище Nº 2 потоком хлынули письма, открытки, переводы. Деньги ей не нужны: уже третий месяц она получает приличную по сравнению с прежней и смехотворную в сопоставлении с рабочим стажем пенсию, да и козочки выручают, она их давно держит. За добрые же слова попросила поблагодарить через газету, потому что самой ей это сделать очень трудно».

Борису Ельцину, который посетил Калининград в начале февраля, тоже было нелегко увидеть все достопримечательности. Читатель газеты «Маяк» О. Нетудыхатко прислал в редакцию фельетон под названием «Гиды и Борис Николаевич», в котором попытался рассказать высокому московскому гостю о наиболее ярких из них. Например, о кафе-корабле «Алые паруса», что стоял на Преголе.

«Но пообедать там ему (Ельцину — прим. „Нового Калининграда“), увы, не удалось бы, — сразу предупредил автор. — Кафе похоже сейчас на корабль-призрак с исчезнувшей командой, который забросило сюда из Бермудского треугольника. В качестве гида Борису Николаевичу можно было бы предложить одного из руководителей славного калининградского общепита. Он рассказал бы, что некогда это уютное кафе принадлежало городскому тресту ресторанов. Потом (может быть, не захотелось ремонтировать?) его уступили кооператорам. Но и эту команду вскоре как волной смыло. С тех пор вокруг шхуны много утекло воды и времени. И теперь в горисполкоме, видимо, ждут, когда же она созреет до кондиции, чтобы её можно было сдать в металлолом. Убытки? Подумаешь! Страна у нас богатая — еще и не такие деньги на ветер бросали. Горожане, правда считают, что кафе у нас слишком мало, а в горисполкоме, возможно, думают, что слишком много. Во всяком случае, виноватых и тут нет. А если что, всё можно свалить на злодеев-кооператоров».





Вид на Центральный остров (ныне остров Канта) с Дома Советов. Кафе «Алые паруса» — с северной стороны Кафедрального собора. Примерно 1985 год. Из архива А.Бахтина. ГАКО



Кафе «Алые паруса» представляло собой баржу с наваренными бортами и бутафорскими мачтами. Судно это швартовалось на Преголе у острова «Центральный» (ныне — остров Канта — прим. «Нового Калининграда»). Какого-то определенного, раз и навсегда данного места стоянки у него не было. Как и положено кораблю, кафе время от времени меняло дислокацию.



Когда эти «Алые паруса» открылись, толком неясно. На страничке государственного архива Калининградской области (ГАКО) «ВКонтакте» сообщается, что точной даты установить пока не удалось. Первое упоминание относится к 1972 году. В 1990-х популярное некогда заведение пришло в упадок и к середине десятилетия исчезло совсем. Куда делась баржа, тоже до конца непонятно. Скорее всего, как и предсказывал О. Нетудыхатко, она была разрезана на металлолом.

И если звезда популярного ресторана в 1991-м закатывалась, то звезда получившего впоследствии широкую известность детского музыкального коллектива «Поющие горошины» в том году, наоборот, ярко зажглась. «„Поющие горошины“ — так мило и забавно называется джазовый оркестр, недавно созданный в детской музыкальной школе Центрального района Калининграда», — сообщала газета «Маяк» в заметке под названием «В джазе только малыши». Газета разместила большую фотографию оркестра, подпись под которой гласила, что дети дали первый концерт, «в котором все было как в настоящем джазе, за исключением возраста и роста джазменов».

«Калининградская правда» тоже не прошла мимо необычного дебюта. Корреспондент И. Викторов в довольно большой публикации похвалил создателя «Поющих горошин» Ольгу Гринькову, назвал юных артистов, которым всего от трех до пяти лет, будущими звездами эстрады XXI века и заверил, что все они — неповторимые творческие личности.

«Каждый номер из небольшого пока репертуара „Горошин“ был ярко и изобретательно костюмирован, тщательно отрежиссирован и насыщен движением (пластикой и хореографией с юными артистами занимается Ирина Писаревская), — продолжил автор. — Да и сам репертуар необычен: основу его составляют песни и композиции, написанные „нашими“ композиторами и поэтами, среди которых — Е. Пономарев, А. Лоскутов, А. Фельдман, А. Горячев, В. Соловьева, В. Сухов и другие. В ансамбле, кроме „виртуозов“-инструменталистов, есть и уже вполне сложившиеся солисты. Счастливой находкой для „Поющих горошин“ руководитель студии считает Ксению Качурову, которая исправно ездит на репетиции аж из Советска. Здоровую конкуренцию ей готовы составить очаровательная Анечка Горячева, а также Владик Цветков (ему нет и четырех лет) и Артем Поликарпов».





Джазовый оркестр «Поющие горошины». Автор — В. Макеенко. Фото из газеты «Маяк»



А вот конкуренцию калининградке Валентине Платоновой на популярной передаче «Поле чудес» составить было некому. Она, как сообщила газета «Проспект Мира», установила «сногсшибательный рекорд» — отгадала восемь букв подряд, став победителем капитал-шоу. Что досталось ей в качестве приза, в статье не сообщается. Зато корреспондент Елена Нагорных не без гордости написала, что Валентина — постоянный автор «ПМ», «публикующий на страницах газеты отличные трудные и красивые кроссворды, за которые любители их разгадывать автору очень благодарны».

В небольшом интервью Наталья рассказала, что всего за свою жить составила более полутора тысяч кроссвордов, которые публиковались многими местными газетами.

Передача «Поле чудес» тогда еще только начинала свой долгий путь. Вел ее поначалу Влад Листьев. «Это очень остроумный и обаятельный человек, — поделилась впечатлениями Наталья. — Рассказывает аудитории анекдоты, чтобы поддержать у зрителей настроение и зарядить их своей энергией».

В середине 1991 года Влад Листьев ушёл из передачи, чтобы сосредоточиться на других проектах. Его место занял Леонид Якубович, который за долгие годы стал просто неотделим от «Поля чудес».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова, Государственный архив Калининградской области, http://wiki-kenig.ru/index.php?curid=978