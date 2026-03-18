Удар по зубам в центре Калининграда: как депутатам показали избитого пенсионера (фото)

Депутатам калининградского Горсовета, заседавшим во вторник, 17 марта, в комиссии по местному самоуправлению и социальной политике, их коллеги из «левого крыла» внезапно предложили оценить видеоролик с избиением человека, который снял на улице Багратиона депутат Сергей Севостьянов. Формат заседания тут же вышел за привычные рамки, однако возражать никто не стал. За превращением депутата в блогера наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Поводом для демонстрации видеоролика стал годовой отчет начальников районных ОМВД. После их выступлений депутат Сергей Севостьянов, исключенный в 2024 году из КПРФ, но состоящий во фракции коммунистов, заявил, что пытается добиться повышения «недопустимо низких зарплат» для полицейских, провоцирующих недокомплект штата. Однако сразу после этого объявления он перешел к ложке дёгтя и попросил административный персонал Горсовета показать собравшимся ролик, записанный 19 июля прошлого года.

Среди героев ролика оказались депутат регионального Заксобрания Дмитрий Латушкин (также исключенный из КПРФ, но состоящий во фракции коммунистов), военный пенсионер Владимир Журбенко в футболке с гербом СССР на груди и неизвестный на заднем плане, ударивший, по словам Севостьянова, Журбенко по зубам.

«Пострадавший с выбитыми зубами, прошу обратить внимание. А сейчас мы увидим виновника происшествия. Вон там на заднем плане стоит, — прокомментировал видео депутат. — Смотрите, что происходит дальше. Вроде стоят все и ждут полицию, казалось бы. Из нецивилизованного русла все перешло в какое-то цивилизованное, но не тут-то было. Виновник с места происшествия уезжает».

Далее, как рассказал Севостьянов, на место оперативно прибыли сотрудники полиции, однако нападавший в СИЗО доставлен не был. Вскоре, правда, было возбуждено уголовное дело, которое вскоре закрыли. «То есть деду выбили зубы, а уголовное дело закрыто! — возмутился депутат. — У нас, получается, в центре города можно выбивать зубы или что?»

Дальше Севостьянов выдержал паузу и прямо как в ток-шоу объявил: «Пострадавший, кстати, здесь присутствует». На этих словах экс-коммунист достал смартфон и начал снимать происходящее как опытный блогер.

Журбенко поднялся с места и рассказал, что он действительно военный пенсионер и что ему в ходе дорожного инцидента в центре города гражданин неславянской внешности выбил передние зубы, разбил лобовое стекло машины, а потом еще и обматерил. Мужчина сообщил, что удар в челюсть получил, сидя за рулем. Дальше нападавший отошел в сторону и сам предложил вызвать полицию. В следующую минуту он ретировался к своей машине, сел за руль и скрылся.

Глава города Олег Аминов, решивший не прерывать выступлений, поинтересовался, есть ли жалоба в прокуратуру. Получив утвердительный ответ, он выяснил, что уголовное дело было переквалифицировано в административное.

«Иван Валерьевич, если что, я вам бумагу за месяц присылал, — неожиданно обратился Севостьянов к начальнику ОМВД России по Московскому району Калининграда полковнику полиции Ивану Щербакову. — Сразу скажу, что этот вопрос для вас неожиданностью не является».

«Если какие-то вопросы есть, я всегда на месте, — отреагировал Щербаков. — На прием ко мне не надо записываться, приходите в любое удобное время. Хоть сегодня, хоть завтра. Я думаю, законность прокуратура однозначно проверит. Если бы там что-то не так было, наше решение бы уже отменили. Если есть какие-то огрехи моих подчиненных, мы все подкорректируем. Тем более если дело в суде».

«Но оно уже административное, не уголовное», — снова пожаловался Журбенко. Щербаков согласно кивнул и объяснил, что правонарушение квалифицировано как «нанесение побоев», а для уголовного дела, по его словам, потерпевший должен был 21 день пролежать в больнице.

«Нормативно-правовые акты не полиция создает, — добавил начальник ОМВД. — Если это побои, то применяется Административный кодекс. Что тут незаконного?»

Журбенко на этой фразе возмутился и напомнил, что разбитое стекло автомобиля квалифицируется как уголовное преступление, а выбитые зубы, вставить которые куда дороже, чем автомобильное стекло, считают за менее тяжкое правонарушение.

Фото: телеграм-канал Сергея Севостьянова

Щербаков решил не отказываться от личной встречи с потерпевшим и в очередной раз напомнил, что ущерб должен определить суд. На этом обсуждение ДТП на заседании комиссии Горсовета решили закончить. Последним высказался Олег Аминов, который попросил проинформировать депутатов, чем завершился судебный процесс.

Напомним, что о ЧП на улице Багратиона депутат Севостьянов летом прошлого года писал в своем телеграмм-канале. Тогда он заявлял, что пожилого калининградца избили «средь бела дня „цивилизованные“ туристы», после чего полиция не могла их найти два дня.

«Владимир Иванович сделал вежливое замечание лицам, находящимся в машине, после этого они гонялись за ним, выкрикивая оскорбления, заблокировали ему дорогу на ул. Багратиона, метнули ему своим телефоном в лобовое стекло, разбив его, и, будучи в численном превосходстве, избили Владимира Ивановича», — описал тогда дорожный конфликт Севостьянов.

Текст: Иван Марков, фото: телеграм-канал Сергея Севостьянова, пресс-служба Горсовета Калининграда