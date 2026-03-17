Представители калининградских ОМВД указали на нехватку трети штата сотрудников

В Калининграде не хватает примерно трети полицейских до полного укомплектования штата. Об этом в своих отчётах сообщили начальники ОМВД Ленинградского и Центрального районов.

Первым проблему обозначил подполковник полиции Игорь Козак, с октября прошлого года возглавляющий отдел внутренних дел Ленинградского района города, выступив с отчетом на заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 17 марта.

«Острой проблемой остаётся проблема комплектования личного состава. По состоянию на 31.12.2025 штатная численность ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда составляет 343 единицы аттестованного состава. Некомплект личного состава составляет 120 единиц. Это 35% от штатной численности. Это влияет на проблему реагирования на заявления и сообщения граждан», — сообщил Козак.

Он также сообщил, что в течение всего прошлого года «предпринимался значительный комплекс мер по комплектованию вакантных должностей и сохранению имеющегося профессионального ядра служб и подразделений». В итоге сейчас на различной стадии оформления находятся всего пять кандидатов.

Коллега Козака, начальник ОМВД Московского района Калининграда подполковник полиции Иван Щербаков о проблеме некомплекта в своем докладе не сказал и лишь отметил, что «поставленные перед ОМВД задачи выполнены», а «оперативная обстановка стабильная и контролируемая».

Начальник ОМВД Центрального района на заседание комиссии и вовсе не пришел, однако в распоряжении редакции «Нового Калининграда» оказался его доклад. В нем, в частности, говорится, что некомплект «на сегодняшний день остается актуальным вопросом» и составляет 29% или 102 единицы (при 327 единиц аттестованного личного состава). Это, по мнению руководства ОМВД, «негативно отражается на работе всего отдела».