Дни строителя с танцами: как прошло очередное заседание по делу Фонда капремонта

0 0

В суде Ленинградского района продолжается слушание по уголовному делу в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Олега Туркина и его подчиненных, обвиняемых в растрате. Корреспондент «Нового Калининграда» наблюдал за тем, как прокуратура пыталась выяснить у организаторов праздников, где заканчивается сплочение коллектива и начинаются «песни и пляски», а судья пригрозила свидетелям «принудительным приводом».

На прошедшее 25 марта заседание бывший глава Фонда капремонта Олег Туркин пришел в бейсболке с номером «1». Возможно, это связано с тем, что именно в этот день его младшей дочке, которая родилась, пока он был под домашним арестом, исполнился уже 1 год, а судебная история все продолжается. У прокуратуры в этот день были свои новости — произошла замена гособвинителя. Но сторона обвинения, как и прежде, продолжила вызывать свидетелей и допрашивать их о мероприятиях, которые проводил Фонд с 2020 по 2024 гг., и выискивать в них признаки незаконного присвоения средств. Правда, как и в прошлый раз , не все вызванные люди явились в суд. А кто-то даже убежал из здания суда, пока шли допросы других. «Не дождался», — сказала выглянувшая для этого в коридор прокурор.

На сей раз обвинение вызвало руководителя и работников компании по проведению мероприятий.

«Что вам известно об обстоятельствах настоящего уголовного дела? — спросила новый прокурор первого свидетеля. Тот не очень вник в суть вопроса и начал издалека: «Как я понял — речь идет о нецелевом расходовании средств...» — заговорил он неуверенно. «Свидетелями каких событий были именно вы?» — уточнила судья Елена Зимина. «Мы помогали Фонду в организации мероприятий в разные годы и в разных местах — в „Охоте“, „Альтримо“, „Симпатио“, „Риверсайде“ и в День защиты детей на фестивале ФКР», — ответил тот.

Свидетели вспоминали всё в общих чертах, так как описываемые события произошли несколько лет назад. Кому-то из опрашиваемых то прокурор, то адвокаты показывали документы из дела, мол, вспоминаете? Народ заглядывал в бумаги и припоминал.

«Меня, когда на Генделя (там располагается региональное управление ФСО — прим. „Нового Калининграда“) допрашивали, — высказался один из свидетелей, — то там восстанавливали всю хронологию событий. Есть документы по мероприятиям, планы, тайминги...»

Кому-то в той же «конторе» на Генделя восстанавливали в памяти события на основании переписки в телефонах. «Это были развлекательные мероприятия? — всякий раз спрашивала прокурор. — Приурочены к каким-то праздникам?» «В августе традиционно отмечается День строителя, и все строительные компании проводят торжественные мероприятия», — пояснил один из приглашенных к трибуне.

Многие свидетели уже не могли вспомнить точные факты о тех или иных событиях, адвокаты и прокурор показывали им материлы дела

Исключением стало разве что детское мероприятие — фестиваль «ФКР кидс». «Это было в сквере около музея изобразительных искусств, — рассказал один из свидетелей. — Сквер был разбит на 4 зоны с шатрами, сценой. Приезжали официальные лица, произносили речи, Алиханов был заявлен среди гостей, кто-то от министерства (другая свидетельница вспомнила, что точно приезжал региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, а сам список приглашенных официальных гостей был достаточно обширен, но их лиц она не знала). Было много детишек, так как мероприятие — открытое. Приглашали всех желающих. Я сам с дочкой приехал. Детей, к примеру, учили реставрировать двери. Было классно. Праздник длился целый день».

Свидетеля спросили: «В накладных были услуги дизайнера. Что это могло быть?» Тот ответил, что сегодня без наглядности — никуда. Потому название события, логотипы компании и партеров, другая информация — все это оформляется на стендах. «Целью мероприятия была популяризация работы Фонда через детей. Моей дочке очень понравилось», — заключил свидетель.

На заседании продолжали прокручивать каждое мероприятие, проведенное Фондом капремонта. Внимание прокурора привлек документ о событии на Куршской косе в августе 2020 г. «Согласно предъявленному обвинению в документации указано, что это было проведение семинара в пос. Рыбачий на сумму 97 тыс. Можете пояснить, это было служебное мероприятие или корпоратив?» — спросила представитель обвинения. «Оно было приурочено к Дню строителя, торжественное мероприятие!» — послышалось в ответ.

Встречи в «Риверсайде» и «Симпатии» также оказались, по словам свидетелей, ежегодными мероприятиями к Дню строителя.

«Скажите, — спросил адвокат — а везде были ведущие, колонки, диджеи?» «Да. Это минимум, — ответил глава компании по организации мероприятий. — Есть и допуслуги, но они всегда от них отказывались». «А что за допы?» — заинтересовался защитник. «Зачем вам это нужно знать? — спросила в ответ судья. — Фантазии людей могут быть безграничны!» «Хочу подчеркнуть, что Фонд всегда заказывал минимальный набор», — пояснил позицию адвокат.

«Ничего лишнего не брали, — подтвердил свидетель. — Всегда минимум — ведущий, колонка, фотограф и наша работа». «А диджеи?» «Это не в клубном понимании, когда на сцене ставят, — пояснил свидетель. — Это программный звукорежиссер, который привозит свою аппаратуру для проведения мероприятия, управляет звуком».

Судья Елена Зимина углубилась в изучение дела. «Вот ваша переписка с сотрудницей Фонда: „Что решили по оплате? Нал, безнал? Что пишем в основаниях?“ — начала зачитывать она смс от свидетеля. — И ответ специалиста фонда — „Пять минут, финансисты придумывают фразу“. Вы отвечаете: „У меня в ОКВЭДах (классификатор кодов экономической деятельности) нет ничего про стройку. Маркетинг, реклама, дизайн легко, про стройку точно нет“ — „Я тогда дам номер телефон финотдела, и вы договоритесь, что возможно для вас, а что уместно для нас“... О чем идет речь?» «Скорее всего, согласование той самой формулировки для выставления счета. Для меня очень важно», — ответил мужчина.

«То есть у вас в ОКВЭДах некоторые услуги не указаны? — уточняете судья. — Почему это вам важно было? Налоговая не примет такие счета или что?» «Я слежу за этим, — пояснил руководитель компании. — Для меня важно, чтобы указывалась именно организация мероприятий, консультации, дизайн и так далее».

«Ничего со стройкой не связанное, — продолжила судья. — Понятно. А вот запись от 15 июля 2021 г.: „14 августа нас нужно повеселить. Минимум официоза, какие-то конкурсы, чтобы не все время сидеть и есть“. Это о „Риверсайде“ идет речь?» «Да», — последовал ответ.

Одно из похожих мероприятий в ресторане отеля «Меркьюри» хорошо помнил вызванный в суд ведущий. «Еще на этапе согласования в Фонде было обозначено, что это будет вечернее мероприятие, посвященное Дню строителя, — рассказал он. — Что будут подведены промежуточные итоги деятельности, будет официальная часть с Туркиным, а потом — легкая программа, направленная на сплочение коллектива. Это и происходило. Было человек 40-50. Мероприятие с накрытыми столами».

«Напитки были?» — уточнила прокурор. «Что-то стояло, не помню, не хочу оговаривать», — отметил тот. «Песни, пляски, другие мероприятия?» — продолжала обвинитель. «Любое такое мероприятия в первую очередь призвано еще больше сплотить коллектив и еще сильнее замотивировать на дальнейшую работу. Конечно, с моей стороны проводились командообразующие легкие игры, чтобы немного всех повеселить. Конкретику с Фондом мы не обсуждали, но ведущий не может стоять столбом, — ответил свидетель. — Так же и сами сотрудники фонда подготовили какую-то сценку, в ходе которой говорили о достижениях компании, хвалили каждый из отделов, что вызвало радость в зале».

Прокурор все же уточнила, мол, ну а танцы-то были? Что танцевали? Под какие музыкальные композиции? «Была в конце какая-то музыка, что-то танцевали, но в 23 часа все точно закончилось, потому что в отелях можно шуметь только до 11 вечера», — сдержанно отметил свидетель обвинения.

Экс-глава Фонда Олег Туркин попросил вспомнить, не было ли в тот вечер награждений работников: «Не припоминаете, там был монитор, и объявляли достижения, вызывались сотрудники Фонда, которым вручались благодарности, грамоты, дипломы от Правительства РФ, Госдумы, Заксобрания?» «Да, вы бы не напомнили, я бы не сказал, — вновь встрепенулся свидетель. — Да, это было после официальной части. Награждали несколько человек, но сколько по времени это заняло, не вспомню!»

Уже выходя из зала, ведущий громко произнес возле сектора, где сидели подсудимые и их адвокаты: «Всем помощи божьей!».

Больше свидетелей для допроса в это день опять не оказалось. Последний исчез, видимо, не дождавшись очереди. А кто-то, несмотря на неоднократные приглашения, все равно так и не явился.

«Их обзванивали не в первый раз. Что, прокурор, скажете? — спросила судья. «Прошу вынести постановление об их принудительном проводе», — сказала гособвинитель.

Судья согласилась на привод пока одного свидетеля по фамилии Алферов. «Если к следующему заседанию 7 апреля у обвинения больше ничего не будет, то приступаем к защите», — пояснила, скорее всего, стороне обвинения судья. А затем предупредила адвокатов, мол, во второй месяц весны заседания будут проходит еще напряженней, почти весь день.

И тут же защитники запросили о некоторых поблажках. Мол, нужно вылетать в Москву по делам других клиентов и заседать ведь день невозможно. «Мы сейчас стали вводить такую практику по большим делам, — ответила на это судья, — что если защитник не является на судебное заседание, то мы сами назначаем защитника по участку. А вы можете летать сколько хотите».

Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Кроме Туркина, которого обвиняют по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также ч. 3 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») по делу проходят его подчиненные. Как утверждает следствие, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. В частности, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.

Текст: Ольга Саяпина, фото: автора и из архива редакции