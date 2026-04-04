«Коммунальный Новый год»: как в Калининграде прошёл общегородской субботник

Тысячи жителей Калининграда приняли участие в общегородском субботнике 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Эдакий „коммунальный Новый год“ — убираем зиму в дальний угол и достаём пылившуюся в нём несколько месяцев весну. Разве что игрушки на ёлку не вешаем, вместо этого освобождаем от старой листвы газоны, чтобы новой травке было легче расти, убираем раскиданный штормовыми ветрами мусор, высаживаем молодые деревья», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, администрации удалось «организовать для субботника тысячи человек». К мэрии присоединились губернатор Алексей Беспрозванных, сотрудники правительства области, федеральных органов власти, а также работники подведомственных предприятий. Кроме того, в акции приняли участие общественные организации и жители города. Трудились под аккомпанемент местных артистов и запахи полевой кухни.

Отдельно власти отметили управляющие компании Калининграда, которые «также вывели жителей в свои дворы и на прилегающие территории». Счёт работников, как отметили в мэрии, здесь тоже шёл на тысячи. Точную статистику обещали опубликовать позднее.

«Сегодня, можно сказать, была „репетиция“, привели в порядок полтора десятка городских парков и скверов. А 18 апреля состоится ещё один субботник, во время которого планируем потрудиться не менее ударно», — напомнили в горадминистрации.

Масштаб работ оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.