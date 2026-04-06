Макароны с котлетами и волейбольная подача: как губернатор осматривал школу № 4

В конце прошлой недели губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил отремонтированную школу № 4, что на улице Карла Маркса, 65, в областном центре. Он прошелся по кабинетам, оценил приготовленную руками школьниц выпечку, сделал волейбольную подачу в спортзале и попытался выяснить, знают ли первоклашки, что означает знак «кирпич».



Здание школы № 4 в Калининграде было построено по типовому проекту в 1956 году. В начале 2025 года его закрыли на капитальный ремонт. Работы, как сообщили в пресс-службе мэрии, обошлись в 211,2 млн руб. Из них 110,3 млн выделил федеральный бюджет, 60,5 млн — областной, и 40, 9 млн — муниципальный. Кроме того, из областного и местного бюджетов были направлены еще чуть более 160 млн руб. (ОБ — 58,9 млн руб., МБ — 101,1 млн руб.), которые пошли на благоустройство территории. Правда, ремонт несколько подзатянулся — планировалось открыть школу в конце 2025 года, потом сроки переносились. Последний — к годовщине штурма Кёнигсберга 9 апреля, но приуроченный к 80-летию Калининградской области. Впрочем, судя по тому, что увидели журналисты в здании школы уже в минувшую пятницу, к перерезанию красной ленточки там всё уже готово, осталось лишь дождаться нужной даты, чтобы сделать это торжественно и перед телекамерами.

Первым делом губернатор заглянул в школьную библиотеку. Правда, ненадолго. Однако педагог-библиотекарь Татьяна Лапушкина успела ему сказать, «что книг хватает, но хочется побольше». Когда глава региона продолжил свой путь, она посетовала корреспонденту «Нового Калининграда», что зрение у школьников из-за бесконечного «сидения в гаджетах» падает, поэтому повышенным спросом у них стали пользоваться издания с большим шрифтом. И такие сейчас как раз и стали поступать в библиотеку — с крупный буквами на ярко-белой бумаге.

В «Центре детских инициатив» Беспрозванных, как несложно догадаться, рассказали об инициативах. Одна из них заключается в том, чтобы привозить корм для животных в приют, который находится в Советске.

В следующем кабинете, куда привели Беспрозванных, первоклашки, сидя за большим столом, изучали правила дорожного движения. Тема эта, как показалось, губернатору близка.

«Знаки выучили уже? — с ходу поинтересовался он у детей. — Какие знаете?»

«Кирпич!» — нашелся какой-то малыш.

«И что же он обозначает?» — продолжил интересоваться Беспрозванных.

«То, что туда нельзя ехать, — уверенно отрапортовал школьник. — Поедешь — сразу штраф».

«Молодец», — похвалил его губернатор.

Дело, между тем, шло к обеду. По коридорам школы распространился запах выпечки. Но шел он не из столовой, как можно было предположить, а из кабинета труда для девочек, где школьницы, как они заверили, совершенно самостоятельно испекли шарлотку. Попробовал её губернатор или нет — непонятно. Но школьниц он похвалил и с ними сфотографировался.

Фотосессия состоялась и в спортзале. Но перед этим Беспрозванных, сняв пиджак, сделал волейбольную подачу. По ходу дела выяснилось, что в школе не хватает мячей. Но проблема эта, как заверил глава области, решаема.

«У нас в этом году 80-летие Калининградской области, — напомнил он. — Сделаем вам мячи с соответствующим логотипом».

«Зал хоть и не увеличился в размерах, полностью преобразился, — сказала учитель физкультуры и тренер по волейболу Елизавета Николаевна. — Раньше старый дощатый пол проваливался, заниматься было невозможно, приходилось летом ездить на море — там тренироваться. Сейчас же, сами видите, зал как в новой школе».

«Мы называем всё, что вы видите, капремонтом, но на самом деле это фактически совершенно новая школа», — подтвердила сопровождающая губернатора представительница комитета по образованию мэрии Калининграда. «Хорошо, что это здание было построено как типовое, — отреагировал Беспрозванных. — Но у нас же есть школы, где коридоры узкие. Мы их, конечно, поддерживаем в нормальном состоянии, ремонт делаем. Но надо все-таки строить новые школы».

В столовой, где через некоторое время оказался губернатор, у него ничего не просили. Сказали — всего хватает и показали меню. Губернатор его внимательно изучил и поинтересовался: «Какое блюдо самое популярное?»

«Макароны с котлетами», — ответил руководитель занимающегося организацией питания в школе ООО «Эсперанто» Олег Шапошников.

«А на втором месте что?» — уточнил глава региона.

Шапошников задумался. «Сосиски, наверное, — после некоторой паузы сказал он. — Выпечка еще».

«Во всех школах говорят примерно то же самое, — покачал головой губернатор.. — Котлеты или сосиски с макаронами». Его, впрочем, тут же заверили, что выбор блюд в столовой большой и каждый может выбрать еду на свой вкус.

Следующие пункты назначения — кабинеты химии и истории. И, если в первом на губернатора впечатление произвело новое оборудование, то во втором — молодая учительница Александра Старикова, в ходе беседы с которой выяснилось, что она задавала президенту вопрос на Прямой линии. «Ничего себе учителя у вас, президенту вопросы задают!» — с восхищением произнес он, обращаясь к кому-то из руководства школы.



Напомним, что Александра Старикова задавала вопрос Путину в январе 2024 года, когда училась на третьем курсе истфака БФУ им. И. Канта. Тогда во время своего последнего визита в область президент встречался со студентами калининградских вузов. «Я задавала вопрос, касающийся того, что у нас в институте ( нет базы для реставраторов , отсутствуют такие специалисты, — напомнила Александра корреспонденту «Нового Калининграда. — В области много объектов культурного наследия, а реставрировать их некому. Приезжают специалисты из других регионов, которые не всегда знакомы с местной спецификой». В итоге в 2025 году в университете начали подготовку реставраторов с высшим образованием.

Экскурсия по школе губернатору, насколько можно судить по посту в его Telegram-канале понравилась. «Школа заметно преобразилась, — написал он. — Теперь здесь светлые, просторные классы, современная лаборатория для естественно-научных экспериментов, обновлённые спортивный и актовый залы, центр детских инициатив. Закупили новые учебники и благоустроили территорию. Сделали всё, чтобы детям было комфортно учиться».

В 2026 году, как отметил губернатор, в Калининградской области начнётся капитальный ремонт ещё в пяти школах, а текущий — в 54.

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора