Сохранение стабильности: как изменились цены на АЗС Калининграда

В воскресенье, 22 марта, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели сравнили с данными двухнедельной давности — от 9 марта. За отчетный период рынок топлива сохранил стабильность: часть сетей оставила цены без изменений, у отдельных операторов зафиксирован умеренный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.
На «Народной заправке» («РостОйл») ценовая политика осталась прежней. Стоимость АИ-95 составляет 69,00 руб. за литр, АИ-92 — 65,00 руб., дизельное топливо — 69,00 руб.
Без изменений цены сохранились и на АЗС «Р&Н»: АИ-95 реализуется по 74,49 руб., АИ-92 — по 69,99 руб., дизельное топливо — по 75,99 руб. за литр.
В сети «Идель» отмечен рост стоимости топлива по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,80 рубля — до 69,90 руб. за литр, АИ-92 вырос на 0,60 рубля — до 66,10 руб., дизельное топливо прибавило 0,90 рубля и достигло 72,90 руб. за литр.
На заправках «Лукойл» зафиксировано умеренное повышение цен. АИ-95 подорожал на 0,25 рубля — до 71,90 руб., АИ-92 также вырос на 0,25 рубля — до 67,99 руб. Дизельное топливо увеличилось в цене на 0,30 рубля — до 80,08 руб. за литр (75,08 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).
На АЗС «Балтнефть» стоимость топлива осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.
В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 подорожал на 0,30 рубля — до 71,86 руб., АИ-92 вырос на 0,25 рубля — до 67,98 руб., дизельное топливо прибавило 0,50 рубля и теперь стоит 77,05 руб. за литр.
На заправках Teboil изменения цен не зафиксировано: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.
Таким образом, максимальный разрыв между минимальной и максимальной стоимостью АИ-95 составляет 5,49 руб., по АИ-92 — 4,99 руб. Разница в цене дизельного топлива достигла 11,08 руб. В целом за две недели рынок топлива демонстрирует спокойную динамику.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 22 марта, ниже — 9 марта.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(-)
69,00
|
65,00
(-)
65,00
|
69,00
(-)
69,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,49
(-)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
75,99
(-)
75,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,90
(+0,80 руб.)
69,10
|
66,10
(+0,60 руб.)
65,50
|
72,90
(+0,90 руб.)
72,00
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
71,90
(+0,25 руб.)
71,65
|
67,99
(+0,25 руб.)
67,74
|
80,08/75,08*
(+0,30 руб.)
79,78/74,78*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
70,29
(-)
70,29
|
66,69
(-)
66,69
|
75,39
(-)
75,39
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
71,86
(+0,30 руб.)
71,56
|
67,98
(+0,25 руб.)
67,73
|
77,05
(+0,50 руб.)
76,55
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
70,99/73,46**
(-)
70,99/73,46**
|
67,65
(-)
67,65
|
78,04
(-)
78,04
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»
