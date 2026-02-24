Сохранение стабильности: как изменились цены на АЗС Калининграда

Сохранение стабильности: как изменились цены на АЗС Калининграда

В воскресенье, 22 марта, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели сравнили с данными двухнедельной давности — от 9 марта. За отчетный период рынок топлива сохранил стабильность: часть сетей оставила цены без изменений, у отдельных операторов зафиксирован умеренный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») ценовая политика осталась прежней. Стоимость АИ-95 составляет 69,00 руб. за литр, АИ-92 — 65,00 руб., дизельное топливо — 69,00 руб.

Без изменений цены сохранились и на АЗС «Р&Н»: АИ-95 реализуется по 74,49 руб., АИ-92 — по 69,99 руб., дизельное топливо — по 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» отмечен рост стоимости топлива по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,80 рубля — до 69,90 руб. за литр, АИ-92 вырос на 0,60 рубля — до 66,10 руб., дизельное топливо прибавило 0,90 рубля и достигло 72,90 руб. за литр.

На заправках «Лукойл» зафиксировано умеренное повышение цен. АИ-95 подорожал на 0,25 рубля — до 71,90 руб., АИ-92 также вырос на 0,25 рубля — до 67,99 руб. Дизельное топливо увеличилось в цене на 0,30 рубля — до 80,08 руб. за литр (75,08 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

На АЗС «Балтнефть» стоимость топлива осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 подорожал на 0,30 рубля — до 71,86 руб., АИ-92 вырос на 0,25 рубля — до 67,98 руб., дизельное топливо прибавило 0,50 рубля и теперь стоит 77,05 руб. за литр.

На заправках Teboil изменения цен не зафиксировано: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, максимальный разрыв между минимальной и максимальной стоимостью АИ-95 составляет 5,49 руб., по АИ-92 — 4,99 руб. Разница в цене дизельного топлива достигла 11,08 руб. В целом за две недели рынок топлива демонстрирует спокойную динамику.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 22 марта, ниже — 9 марта.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(-)

69,00

65,00

(-)

65,00

69,00

(-)

69,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,49

(-)

74,49

69,99

(-)

69,99

75,99

(-)

75,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,90

(+0,80 руб.)

69,10

66,10

(+0,60 руб.)

65,50

72,90

(+0,90 руб.)

72,00

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

71,90

(+0,25 руб.)

71,65

67,99

(+0,25 руб.)

67,74

80,08/75,08*

(+0,30 руб.)

79,78/74,78*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

70,29

(-)

70,29

66,69

(-)

66,69

75,39

(-)

75,39

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

71,86

(+0,30 руб.)

71,56

67,98

(+0,25 руб.)

67,73

77,05

(+0,50 руб.)

76,55

«Teboil»

Московский проспект, 242А

70,99/73,46**

(-)

70,99/73,46**

67,65

(-)

67,65

78,04

(-)

78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter