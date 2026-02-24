Сохранение стабильности: как изменились цены на АЗС Калининграда

В воскресенье, 22 марта, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели сравнили с данными двухнедельной давности — от 9 марта. За отчетный период рынок топлива сохранил стабильность: часть сетей оставила цены без изменений, у отдельных операторов зафиксирован умеренный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.



На «Народной заправке» («РостОйл») ценовая политика осталась прежней. Стоимость АИ-95 составляет 69,00 руб. за литр, АИ-92 — 65,00 руб., дизельное топливо — 69,00 руб.

Без изменений цены сохранились и на АЗС «Р&Н»: АИ-95 реализуется по 74,49 руб., АИ-92 — по 69,99 руб., дизельное топливо — по 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» отмечен рост стоимости топлива по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,80 рубля — до 69,90 руб. за литр, АИ-92 вырос на 0,60 рубля — до 66,10 руб., дизельное топливо прибавило 0,90 рубля и достигло 72,90 руб. за литр.

На заправках «Лукойл» зафиксировано умеренное повышение цен. АИ-95 подорожал на 0,25 рубля — до 71,90 руб., АИ-92 также вырос на 0,25 рубля — до 67,99 руб. Дизельное топливо увеличилось в цене на 0,30 рубля — до 80,08 руб. за литр (75,08 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

На АЗС «Балтнефть» стоимость топлива осталась без изменений: АИ-95 продается по 70,29 руб., АИ-92 — по 66,69 руб., дизельное топливо — по 75,39 руб. за литр.

В сети «Сургутнефтегаз» отмечен рост по всем видам топлива. АИ-95 подорожал на 0,30 рубля — до 71,86 руб., АИ-92 вырос на 0,25 рубля — до 67,98 руб., дизельное топливо прибавило 0,50 рубля и теперь стоит 77,05 руб. за литр.

На заправках Teboil изменения цен не зафиксировано: АИ-95 реализуется по 70,99 руб. (АИ-95+ — 73,46 руб.), АИ-92 — по 67,65 руб., дизельное топливо — по 78,04 руб. за литр.

Таким образом, максимальный разрыв между минимальной и максимальной стоимостью АИ-95 составляет 5,49 руб., по АИ-92 — 4,99 руб. Разница в цене дизельного топлива достигла 11,08 руб. В целом за две недели рынок топлива демонстрирует спокойную динамику.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 22 марта, ниже — 9 марта.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 69,00 (-) 69,00 65,00 (-) 65,00 69,00 (-) 69,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,49 (-) 74,49 69,99 (-) 69,99 75,99 (-) 75,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 69,90 (+0,80 руб.) 69,10 66,10 (+0,60 руб.) 65,50 72,90 (+0,90 руб.) 72,00 «Лукойл» Московский проспект, 6А 71,90 (+0,25 руб.) 71,65 67,99 (+0,25 руб.) 67,74 80,08/75,08* (+0,30 руб.) 79,78/74,78* «Балтнефть» Московский проспект, 180 70,29 (-) 70,29 66,69 (-) 66,69 75,39 (-) 75,39 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 71,86 (+0,30 руб.) 71,56 67,98 (+0,25 руб.) 67,73 77,05 (+0,50 руб.) 76,55 «Teboil» Московский проспект, 242А 70,99/73,46** (-) 70,99/73,46** 67,65 (-) 67,65 78,04 (-) 78,04

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»