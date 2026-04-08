Гостиница из Дома Советов и фестиваль конокрадов: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991-й год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя апреля.



Как и сегодня, газеты тогда много писали о заполонивших города и веси области туристах. Правда, поток этот был из других стран. «С тех пор, как Калининград и область, хотя и с ограничениями, стали открытыми для Запада, прошло совсем немного времени, — говорится в статье „Калининградской правды“ за 13 апреля под названием „Дом Советов — под гостиницу“. — Но на улицах наших городов уже звучит не только польская, но и немецкая, английская, шведская речь. Первыми, кто воспользовался благами нашей свободы, стали иностранные туристы. Как грибы после дождя растут малые предприятия и кооперативы, спеша не упустить свой шанс в сфере туристического бизнеса. Заинтересованный взгляд на новый туристский регион обратил и Госкоминтурист СССР, представительство которого было создано в Калининграде в прошлом году. На днях в области побывали заместитель председателя этого комитета А. В. Скрипников и начальник управления гостиничного хозяйства Л. Ф. Ходорков».

В беседе с корреспондентом А. Гуторовым они рассказали, что готовы, выражаясь современным языком, заняться развитием туристической инфраструктуры региона. В частности, планировалось серьезно взяться за самый известный калининградский долгострой.

Строительство Дома Советов. 1981 год. Автор — Е.И. Чепинога. ГАКО

«Вот уже почти двадцать лет в Калининграде строится Дом Советов, — справедливо отметили столичные гости. — Конца этой стройки и сегодня не видно. Мы готовы взяться за переоборудование этого здания под гостиницу (класс — минимум четыре звезды), с конгресс-и бизнес-центрами. Институт, проектировавший его, подтверждает в принципе возможность такого переоборудования».

Стоит отметить, что подобного рода идей за долгое годы озвучивалось немало, но ни одной из них не суждено было сбыться. В Дом Советов так и не удалось вдохнуть жизнь. В 2024 году он был полностью разобран.

В этом же номере «Калининградки» опубликован статья Н. Николаевой под названием «Куда исчез камень». Речь о камне, который лежал у Дома Советов, как бы охраняя место, на которое планировалось поставить памятник Ленину. «Лет десять назад его закладывали здесь торжественно, с помпой, — вспоминала автор. — Исчез же он тихо и незаметно. След этого камня, правда, отыскался. Нынче лежит он по другому адресу и в честь другого человека. Из неофициальных источников выяснилось, что его позаимствовало Гофмановское культурное общество, чтобы обозначить место дома в Кёнигсберге, где жил некогда сказочник Гофман».

Памятный знак в честь Гофмана. 1990 год. Автор — А.Бахтин. ГАКО

Действительно, еще в сентябре 1990 года «Калининградский комсомолец» опубликовал статью краеведа Алексея Губина под названием «Возвращение к Гофману», в которой рассказывается об установке памятного знака в честь всемирно известного уроженца Кенигсберга. «Сей знак представляет из себя розовый валун средних размеров, — писал Губин. — К валуну прикреплена табличка, извещающая, что здесь стоял дом, в котором в 1776 году родился знаменитый земляк». Речь идет о камне, который стоит у Нижнего озера рядом с городскими часами «Древо времени», больше известными как просто Мировые часы на улице Шевченко.

«А что же Ленин? — задалась вопросом Н. Николаева. — Странное дело, но к кому бы мы ни обращались: к архитекторам, в отдел культуры горисполкома и в управление культуры облисполкома, в общество охраны памятников и в научно-производственный центр по их охране — никто не смог доподлинно вспомнить, что же там было с идеей памятника вождю. Получалось, будто действительно „вас здесь не стояло“».

В качестве палочки-выручалочки выступил бывший мэр Калининграда Виктор Денисов (1926–2004), который вспомнил, что в начале 70-х годов, когда задумывался ансамбль Центральной площади, возникла идея установить на ней памятник Ленину. Работа была поручена москвичам — скульптору Никите Лавинскому и архитектору Михаилу Марковскому, но предложенный ими проект не понравился заказчикам.

«А камень как ни в чем не бывало продолжал лежать все это время, — писала Н. Николаева. — Может, техники не нашлось, чтобы убрать его за ненадобностью? Теперь он послужит для Гофмана. Может, оно и лучше: лучше уж камень убрать, чем воздвигать памятники, а потом варварски сокрушать их. Пристойнее».

Постамент для памятника Ленину на Центральной площади.

Остается добавить, что это была не единственная попытка установить памятники Ленину на Центральной площади. В 2004 году началась приуроченная к празднованию 750-летия Кёнигсберга-Калининграда реконструкция площади Победы, и скульптуру работы народного художника Грузинской ССР Валентина Топуридзе отвезли в «Кузницу на Печатной». Разумеется, на время — чтобы подлатать. Но потом выяснилось, что бронзовый Ильич не очень сочетается с новым образом площади Победы, и для него стали искать новое место. Поначалу «вождя мирового пролетариата» предполагалось установить рядом с Домом Советов, даже постамент для него там подготовили, но потом «наверху» всё переиграли, отправив Ленина к Дому искусств (ныне — Калининградский театр эстрады — прим. «Нового Калининграда»), рядом с которым он сейчас и стоит. Как и пустой постамент на Центральной площади.

А в Калининградской области тем временем широко обсуждалась идея создания Зоны свободного предпринимательства. Газета «Проспект Мира» в рамках своей традиционной рубрики «Барометр» поспрашивала калининградцев о том, что они думают по поводу ЗСП. Материал получился не очень веселым, поэтому, наверное, и был назван «По законам зоны?» «Это очередное заигрывание с богатым Западом. — высказала мысль продавец в киоске „Союзпечать “. — Мы — российская земля, а Россия может и должна обеспечивать себя сама. Эти западные предприниматели просто купят всех нас. Я не готова работать в условиях зоны свободного предпринимательства. Мне невыгодно. Свой киоск не купить, да и, чтобы начать свое дело, нет ни средств, ни знаний».

Пожилая женщина в меховой шапке тоже никаких выгод от этой затеи для себя не нашла. «Боюсь, вместе с изобилием в магазинах неизбежно столкновение с валютной проституцией, — развела руками она. — А это скажется на здоровье населения». А вот опрошенный сотрудник Калининградского торгового порта никаких минусов в ЗСП не увидел. «Конечно я „за“! — сходу ответил он. — Хоть что-то сдвинется с места, а то — полный застой. Наша служба полностью готова».

Перемен ему долго ждать не пришлось. Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Янтарь» в Калининградской области была создана 25 сентября 1991 года постановлением правительства РСФСР. В 1996 году был принят федеральный закон об «Об Особой экономической зоне в Калининградской области».

Карикатура из газеты «Калининградская правда». Рисунок — В. Милейко.

Ну, а пока СМИ пытались подвести итог тотальному повышению цен, которое случилось 2 апреля. Довольно обстоятельный обзор был сделан корреспондентом «Калининградки» С. Глебовым в статье «Фига в магазинном интерьере».

«Ну что, приплыли? — с иронией поинтересовался он у читателей в начале публикации. — То, чего сначала боялись, а потом уже стали ждать — ибо лучше ужасный конец, чем ужас без конца — свершилось. Пережив день смеха, приправленный доброй дозой горького сарказма, второго апреля мы направились в магазины, чтобы убедиться: обещанное не дурной сон, а самая настоящая реальность, с которой нам теперь придется свыкаться, не надеясь, что настанет однажды счастливый день, когда все эти проценты, коэффициенты, индексация и инфляция развеются как дым».

По словам автора, реформа цен оглушила не только рядовых покупателей, но и немало изумила работников областного управления статистики, которые второго апреля провели экспресс-обследование ряда магазинов Калининграда.

«Потребительский рынок в день повышения цен был скуден до неприличия, — продолжил С. Глебов. — Хотя накануне нам повсюду — на радио, телевидении, в газетах — намекали, что базы ломятся от прибереженных товаров. И вот что засвидетельствовал официальный документ статистиков: «Установлено, что в обследованных магазинах Калининграда в продаже не было мяса, колбасных изделии, сыра, растительного масла, чая, кофе, рыбных консервов. Только в одном были в наличии масло животное, яйца... Макаронные изделия представлены в магазинах только одним видом. Лишь в универсаме „Московский“ были крупы (пшено, овес). Плодоовощная продукция, соки, компоты представлены в продаже в основном по договорным ценам, ассортимент их невелик. В значительном количестве обследованных магазинов не было в продаже бараночных, сдобных изделий».

Универсам «Московский». Из архивного дела «Технический отчёт о работе института «Калининградгражданпроект» в ХI пятилетке (1981-1985 гг.). ГАКО

Может, с промтоварной продукцией стало получше? «Как показало экспресс-обследование, повышение цен не способствовало появлению на потребительском рынке и непродовольственных товаров. Не было в свободной продаже, скажем, обуви. Правда, в магазине «Башмачок» (Ленинский проспект, 68–74 — прим. «Нового Калининграда) имелось три вида женских туфель производства кооперативов и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью... Абсолютно пустыми (если не считать опять же продукции кооперативов и индивидуалов) выглядели отделы магазина „Березка“ (Ленинский проспект, 92 — прим. „Нового Калининграда“), где „выброшенные“ пальто из искусственного меха были с ходу раскуплены. Нет в свободной продаже мебели. Предлагаемые магазином „Уют“ (Ленинский проспект, 87-91. — прим „Нового Калининграда“) несколько видов уголков продаются по записи, и цены на них, что называется — о-го-го!»

Довольно необычной оказалась криминальная хроника за эти дни. С начала апреля в городах и весях области кто-то увел в совокупности целый табун лошадей. Просто какой-то фестиваль конокрадов состоялся! Вот что писала «Калининградка» в рубрике «Происшествия»: «Из незакрытого сарая учебного хозяйства Гусевского сельхозтехникума в пос. Юдино украдены две лошади. Сорвав запоры на двери конюшни, расположенной в пос. Тургенево Полесского района, преступники украли трех лошадей, принадлежащих колхозу им. Кирова. Ночью совершена кража двух лошадей со скотных дворов в пос. Рощино и Зеленополье Гурьевского района, принадлежащих совхозу „Рощино“, и двух лошадей с животноводческого комплекса, принадлежащего колхозу „Заливенский“. Две лошади угнаны из загона в пос. Приозерном Славского района. Пока задержаны два конокрада — жители Светлого. Один, 1972 года рождения, нигде не работающий, и второй, на два года моложе, учащийся СПТУ. Они украли двух лошадей в совхозе „Кутузовский“. Первый из этих конокрадов, как установлено, умыкнул лошадь и в пос. Поддубное еще 22 февраля и другую — в пос. Владимирово 25 марта».

Почему лошади стали пользоваться такой популярностью у криминалитета, в заметке не сообщается.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: автора, Государственный архив Калининградской области