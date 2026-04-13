Под вниманием пожнадзора: какие СНТ проверят в первую очередь (список)

В этом году, как и раньше, инспекторы госпожнадзора будут проверять садоводческие товарищества региона на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Об этом 9 апреля в ходе ежегодной конференции «Союза садоводов Калининградской области» рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому округу Алексей Даценко. В первую очередь проверят 49 СНТ.



«В СНТ начался период, когда люди активно приводят свои участки в порядок, повсеместно сжигают мусор. Пока у нас не введен общий противопожарный режим, сжигать никто вам не запрещает, — рассказал Даценко. — Но место на участке нужно оборудовать — у вас должна быть металлическая бочка на отведённом расстоянии, либо это должен быть полностью очищенный участок, какая-то яма выкопана для того, чтобы не допустить распространения пламени ветром и огонь не перекинулся на соседние строения».

По словам Даценко, госпожнадзор не сможет проверить все СНТ региона, на это не хватит ни сил, ни времени.

«У нас есть и другие важные объекты с массовым пребыванием людей и которым тоже надо будет уделить особое внимания, — сказал Даценко. — Но уже составлен перечень товариществ, которые точно будут проверены в этом году. Это те СНТ, которые подвержены угрозе лесных и других ландшафтных пожаров. В список 2026 года вошли 49 товариществ. В них точно в этом году придут инспекторы госпожнадзора и проверят соответствие требованиям пожарной безопасности».

По словам специалиста, в первую очередь проверяющие будут обращать внимание на то, чтобы были в свободном доступе проезды и подъезды ко всем домам и другим строениям, расположенным в СНТ, а также на наличие там источников наружного водоснабжения.





«Ходит миф, — рассказал Даценко, — что пожарные приехали без воды или не могут потушить, потому что вода у них быстро закончилась, уехали куда-то заправляться. На самом деле все это неправда, потому что автоцистерна, которая приезжает заполненная с водой, рассчитана на 3–4 минуты. Через 3–4 минуты работы, естественно, вода уже заканчивается. И для того, чтобы бесперебойно тушить, пожарным необходимо заправиться в ближайшем месте — от естественного или искусственного водоёма либо пожарного гидранта, если тот имеется в СНТ».

В список проверок на этот год в первую очередь попадут следующие СНТ:

«Приморское», «Локомотив», «Строитель», «Пламя», «Олимпиада- 80», «Россиянка», «Электрон», «Авиатор», «Дорожник», «Малиновка», «Отважное», «Полянка», «Природа», «Рябиновка», «Рябинушка», земельный участок «Океан», «Солярис», «Стимул», «Резерв», «Балтийский прибой», «Вишенка-2», «Друг природы», «Здоровье 2», «Весна» Светлый, «Дары природы», «Лесная Поляна», «Рыбак», «Рябинушка», «Труд 1,2,3», «Черёмушки», «Энергетик», «Балтика 1», «Дивное», «Дивное 1», «Лесное», «Мечта», «Нива», «Сад 3», «Пчёлка», «Тюльпан», «Шторм», «Весна», «Сад № 1», «Сад № 2», «Осень», «Балтиец», «Солнечное» и «Радуга» в Светлогорске.

По словам Даценко, своеобразным триггером для пожнадзора являются СНТ, где произошли пожары. В этом году, к примеру, в феврале ЧП случилось в СНТ «Ветерок-2» Гурьевского района, где огонь унес жизни женщины и ребенка. При этом основными причинами пожаров в садовых товариществах, согласно статистике пожнадзора, Даценко назвал сжигание мусора и травы в запрещённых местах, неисправность или неправильную эксплуатацию электрооборудования, неполадки в электропроводке или её некачественный монтаж. А также оставление без присмотра открытого огня.

«Новый Калининград» уже писал, что с 20 марта в регионе уже начал действие противопожарный сезон на землях лесного фонда. Вскоре, по словам Даценко, настанет очередь остальных территорий. «На следующей неделе, с 15 апреля, в Калининградской области будет введен особый противопожарный режим. Проект постановления уже готов. В этот период ужесточаются требования и меры наказания», — сказал он.

Штрафы будут такими: если будет установлено, что гражданин нарушил требования пожарной безопасности — от 5 000 до 15 000 руб., для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц — от 300 000 до 400 000 руб. Когда будет действовать особый противопожарный режим, то штрафы вырастут вдвое: с граждан от 10 000 до 20 000 руб., должностные лица — 30 000 — 60 000, юрлица — 400 000 — 800 000 руб.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и с сайта МЧС