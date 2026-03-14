МЧС уточнило, когда в Калининградской области начнется пожароопасный сезон

Калининградская область является регионом, который одним из первых в стране объявляет пожароопасный сезон. Это связано с особенностями местного климата. Об этом в ходе пресс-конференции трансляции в Региональном информационном центре ТАСС Калининград рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Андрей Власов.

«Традиционно весна для Калининградской области — сезон действительно пожароопасный. Мы одни из первых субъектов Российской Федерации, которые вступает в этот режим ввиду особенностей нашего региона, а именно — обычно малоснежными зимами. В этом году немножко по-другому, но обычно у нас не так много снега, соответственно, трава начинает гореть раньше», — пояснил он.

Как уточнил Власов начало пожароопасного сезона будет объявлено уже к концу следующей недели. «Пожароопасный сезон в лесах устанавливается Минприроды Калининградской области. В этом году он официально начинается с 20 марта. То бишь буквально вот-вот официально вступит пожароопасный сезон в лесах. В этот период, активно, особенно вот сейчас: март, апрель и начало мая, будут активно гореть сухая трава, соответственно, что во многом сильно отвлекает противопожарную службу на горение именно сухой травянистой растительности», — пояснил он.

По словам Власова, в этом году благодаря снежной зиме обстановка с палами травы складывается лучше, чем в 2025-м: на данный момент зарегистрировано 8 таких инцидентов, в то время как годом ранее «это уже была цифра за 300». «Поэтому пока идём гораздо лучше, чем в прошлом году. Но я думаю, что всё сейчас будет только активно развиваться в этом плане», — резюмировал представитель МЧС.