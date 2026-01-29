Последний бой Андрея Мишина: поисковики нашли родственников погибшего на Бальге лётчика (фото)

Поисковики из калининградского отряда «Совесть» вышли на связь с родственниками стрелка-радиста экипажа Ил-2 гвардии сержанта Андрея Андреевича Мишина, чей самолет был сбит над Бальгой 26 марта 1945 года. Таким образом, история, о которой «Новый Калининград» писал в конце января, получила продолжение.

В ноябре прошлого года калининградский поисковик Владимир Чугунов из отряда «Совесть», обследуя мыс Северный у бывшего немецкого поселка Кальхольц (севернее замка Бальга), обнаружил два советских боевых ордена — Красной звезды и Отечественной войны I степени. Ещё до получения информации о владельце наград поисковики предположили, что они могли быть утеряны бойцом или командиром во время зачистки местности от остатков немецких соединений, попавших в Хайлигенбайльский «котёл» (в районе Бальги в конце зимы 1945 года попала в окружение крупная группировка немцев, и с февраля по март там погибло около 93 тысяч гитлеровцев и примерно 46 тысяч человек было пленено — прим. «Нового Калининграда»). Однако оказалось, что награды принадлежали попавшему в плен пилоту штурмовика Ил-2 из 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии гвардии старшему лейтенанту Парфению Варыгину. Позже из его докладной записки стало известно о судьбе погибшего на Бальге второго члена экипажа Ил-2 — стрелка-радиста Андрея Мишина.

Проживающий в Пятигорске поисковик Геннадий Полубедов (он сотрудничает с калининградцами больше десяти лет, разыскивает потомков героев и выходит с ними на связь), рассказал «Новому Калининграду», что первым родственником Мишина, на которого удалось выйти, оказалась дочь родной сестры погибшего стрелка-радиста Галина Барышникова из Мичуринска Тамбовской области.

До этого Полубедову удалось установить, что мать Андрея Мишина умерла в начале 90-х, а отец еще раньше — в середине 50-х. Однако у них оставались еще как минимум пять детей: Варвара, Александра, Тамара, Константин и Юрий. Галина — дочь Александры.

Благодаря поиску сегодня можно узнать, как выглядел Андрей Мишин — у мичуринских родственников сохранился фотоснимок, где он изображен вместе с сослуживцами.

«Кем-то из родных фото ранее было неудачно обрезано, но основная запись на обороте сохранилась и читается (орфография сохранена): „На долгую память мами и папи от ихнего любящего сына Андрея Андреевича Мишина, и также братьям и сестрам Шури, Коли, Лиди, Томари, Кости, Юри и маленькому большевику Рудольфу“. Галина Николаевна знает, что Андрей прислал ее домой из армии в 1942 году. На снимке он крайний слева», — рассказал Геннадий.

Восстановленное фото 1942 года из семейного архива. Андрей Мишин стоит на коленях слева

Поисковик предполагал, что родня ничего не знала о реальной судьбе Мишина. Так и оказалось. Его считали пропавшим без вести где-то на Кольском полуострове. Вероятно, со временем могли исказиться в памяти дошедшие до родных названия «мыс Кальхольц» и «полуостров Бальга».

О реальной его судьбе стало известно от выжившего пилота, гвардии старшего лейтенанта Парфения Ивановича Варыгина. Родственники летчика дали Геннадию Полубедову ознакомиться с копией его собственноручной докладной записки от 2 июля 1945 года на имя командира 75-го гв. ШАП. В ней Варыгин пояснил, что 26 марта он вылетел в район Бальги на своём Ил-2 в составе четверки штурмовиков для выполнения боевой задачи. В составе экипажа их было двое — сам Варыгин и гвардии сержант стрелок-радист Андрей Мишин.

«Вел группу Герой Советского Союза гв. майор Беда. На втором боевом заходе после вывода самолета из атаки мой самолет получил прямое попадание снаряда в хвост, потерял управление, сделал произвольно крутую горку, потерял скорость и затем перевалился в пикирование, — писал Варыгин. — Я получил от стрелка по переговорному аппарату предупреждение: „Командир, прыгай“. Сам он выбросился, а за ним пришлось тут же прыгнуть мне. Парашюты открылись, но мой купол парашюта был порван зенитными снарядами».

Приземлились оба летчика в расположении артиллерийских позиций немцев и их полевой жандармерии. Из-за проблем с парашютом, порванным зенитным снарядом, Варыгин при приземлении «растянул суставную сумку стопы левой ноги», а «пистолет с кобурой оборвались с ремней во время прыжка».

«Кругом были немцы, — продолжал лётчик. — Стрелок успел мне крикнуть: „Командир, немцы“ — и побежал с пистолетом в руках, но тут же был убит из автомата. Меня схватили немцы и увели в заднюю линию окопов на самом берегу залива, где я просидел 2 дня и 2 ночи. Утром на рассвете меня перевезли на катере в Нойтиф (на Балтийской косе — прим. „Нового Калининграда“) и посадили на гауптвахту при аэродроме Нойтиф, где я просидел до 6 апреля 1945 года».

Стоит оговориться, что место захоронения Андрея Мишина до сих пор неизвестно. «Его могли похоронить немцы на Бальге, — предполагает Геннадий Полубедов. — Но могли и не хоронить, так как им явно было уже не до того, своих убитых и похороненных имели много. Тело могли найти наши похоронные команды уже после окончания здесь боев через два дня, 28 марта. В таком случае захоронение могло произойти либо неподалеку от места гибели, либо в сегодняшнем Пятидорожном, либо в Мамоново. В то время могли делать как одиночные захоронения, так и укрупненные».

Внук пилота Андрей Варыгин с поисковиками и женой Натальей на месте, где были найдены награды

В любом случае у родственников теперь есть точная информация об их героическом предке, а поисковики могут указать им как минимум одну «железную» геопривязку — место, где были найдены награды Парфения Варыгина, вместе с которым был сбит Мишин.

К слову, и с наградами Варыгина история также завершилась благополучно — в 81-ю годовщину штурма Кёнигсберга Калининградскую область посетил его внук Андрей Варыгин с женой Натальей. Награды были переданы им в торжественной обстановке губернатором Алексеем Беспрозванных вместе с сопроводительными документами от поисковиков «Совести».

Текст: Иван Марков, фото предоставлены поисковиками отряда «Совесть»