Пес-воин, «Щенячий патруль» и борцы с живодерами: кого наградили на «Лохматом оскаре»

В минувшие выходные под Зеленоградском подвели итоги седьмого сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» и Международного конкурса для русскоязычных СМИ «Пером и сердцем». «Новый Калининград» побывал на этом событии и даже увез награду.



Как и в прежние годы, премия собрала героев из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки, а также людей, наиболее отличившихся в деле защиты животного мира, ну и, конечно, журналистов, которые об этом пишут.

Уже в который раз церемония награждения проводилась в пос. Сосновка под Зеленоградском — на экоплощадке «Зеленой кот». И в первый день чествования победителей и лауреатов «Лохматого оскара» площадка премии была отдана четвероногим питомцам, в том числе и из «группы поддержки». В частности, поприветствовать участников приехала команда волонтеров поискового отряда «Запад» с бельгийской овчаркой Кали, которая уже была победителем премии «Мой ласковый и нужный зверь».

Кали родилась в питомнике при женской колонии в пос. Колосовка и сейчас со своим инструктором-кинологом Елизаветой Мамаевой трудится в ИК № 8. «Кали именно следовая собака, обучена поиску людей, — представляет свою подопечную Елизавета. — И в свободное от работы время мы в составе поискового отряда помогаем искать пропавших. Так, Кали смогла обнаружить двух пожилых людей, к счастью, оба живы. Бабушку в лесу она искала не очень долго, а вот в поисках дедушки нам пришлось побегать часа четыре». Дело было под Новый год — 86-летний мужчина ушел из пос. Каменка Зеленоградского района в сторону моря и пропал. Искали его долго, мужчина к тому же был одет в камуфляжную одежду, но точку в трудных поисках все же поставила Кали со своим инструктором. В полвторого ночи 31 декабря они отыскали пропавшего мужчину. Спустя пять дней скитаний он был в тяжелом состоянии, но жив.

Торжественную атмосферу мероприятия своей пятнистой окраской и веселым характером разбавляли сразу четыре хвостатых еще одной калининградской команды. Среди них Рона — собака без одной ноги, но с протезом.

«Рона — победитель Премии прошлого года, и нас пригласили уже как опытных участников, — рассказывает клинический детский психолог и кинолог Мария Хамзина. — В библиотеке Маяковского она реализует уникальный проект „Дети читают собакам“. Рона — канистерапевт, работает в основном с детьми, у которых есть особенности развития, помогает им адаптироваться в этом мире. За свой каждодневный труд она и получила в прошлом году премию. А в компанию к ней мы привезли еще других терапевтов — Нику, Мику и Дану».

Впрочем, истории четвероногих героев и их хозяев на нынешнем конкурсе были не менее захватывающими. На победу в двух номинациях Премии-2025 претендовали 68 кандидатов из 38 регионов России, Португалии, Великобритании и Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Приднестровья и даже Китая, Таиланда, Танзании и Швейцарии.

В номинации «В ответе за тех...» 1-е место поделили между собой сельский ветеринар из Кемеровской области Татьяна Городкова (за 40 лет работы она спасла тысячи буренок, лошадей, собак и кошек) и волонтеры отряда «Щенячий патруль» из Казани, дающие шанс на вторую жизнь собакам и кошкам из зоны СВО. «Серебро» досталось рыболову-любителю из Новосибирской области Илье Зайцеву, вызволившему из беды табунок обреченных на смерть косуль. А третье место присуждено волонтерам «Mehr va Oqibat» из Узбекистана, спасшим с бойни несколько десятков собак, чье мясо продавали живодеры. Кубком «Во благо других» удостоены сотрудники МЧС Республики Беларусь, спасшие в прошлом году более тысячи животных.

Своих победителей выбирали и посетители сайта Премии. В течение пяти недель больше всех голосов достались лохматому сотруднику МЧС из Беларуси — лабрадору Дарку, на счету которого 9 спасенных жизней в разных уголках планеты, а также монахине Задонского Рождество-Богородицкого монастыря Липецкой области матушке Арсении, ставшей автором благотворительного проекта «Монастырские кошки». Через ее руки прошли тысячи больных мурок.

Во второй номинации — «Братья наши» — победителями стали пес-воин Донбасс, закрывший собой шестерых бойцов во время атаки вражеского дрона, доберман Ренье из Ленинградской области, который погиб, защищая хозяина от вооружённого преступника, а также лайка-полуволк Пуля из Ростова-на-Дону, не раз спасавшая на передовой своего хозяина и российских бойцов.

Калининградские собаки также не остались без наград. Так, приз «Во благо других» достался хаски Ите, служащей психологом и канистерапевтом для людей после инсультов, детей и воинов, вернувшихся с фронта.

А уже упомянутую нами овчарку Кали в этот раз наградили почетным дипломом Премии, как и еще пятерых лохматых героев — бельгийскую овчарку Марту (Тамбовская область), дворняжек Колбаску (Санкт-Петербург) и Бутуза (Белгород), джек-рассел-терьера Жужу (Мурманск) и лабрадора Снежка (Самара).

«За свои по-настоящему человеческие поступки», — пояснили организаторы Премии.

Не забыли и про зоозащитников, в том числе Марину Ким из Казахстана, Алену Кирушеву из Республики Коми, волонтеров «Спасрезерва» из Московской области и «Кошки спас» из Петербурга, ветеринаров центра спасения дельфинов «Дельфа» из Краснодарского края, создателей центра спасения зайцев-беляков «Дом Зайца» из Московской области и других.

Награждали и детей, в том числе учеников пермской экошколы за проект «Елки-иголки». Как рассказали «Новому Калининграду» его участники, дети в школе организовали сбор более 300 кг корма для не самых известных в городе приютов беспризорных животных, у которых нет спонсоров.

И уже седьмой раз подряд Премию сопровождал конкурс работ журналистов, которые пишут на тему животных. В этом году, по словам организаторов, жюри пришлось иметь дело с рекордным числом работ — 442 заявки от 286 журналистов и блогеров из 60 регионов России и их коллег из 11 стран.

Жюри из 22 человек (среди которых есть известные журналисты, общественные деятели и даже космонавт) признали лауреатами Премии две статьи — корреспондента «Комсомольской правды» из Красноярска Татьяны Зыковой и корреспондента ТАСС Дарьи Храмочкиной из Ростовской области. Первая работа посвящена истории вахтовика, который нашел в тундре умирающую собаку и даже специально купил машину, чтобы доставить бедолагу к себе домой. А вторая рассказывает о приюте Екатерины Михайловой, которая спасла более 6 000 животных в зоне СВО. Чтобы написать эту статью, журналист сама поехала в Донецк и поучаствовала в спасении четвероногих.

«Эта история про то, как один человек своей волей меняет мир к лучшему. Там я увидела, насколько люди могут быть сильными и как все может поменяться в одночасье. И я поняла, что надо ценить то, что мы имеем, и отдавать то, что мы можем отдавать», — описала Дарья свою работу.

Кроме призовых мест, жюри отметило почетными дипломами работы еще 14 конкурсантов.

В их числе — интервью портала «Новый Калининград» «Основатель хосписа для кошек: бездомные животные на улице — это вина человека».

Как рассказал приглашенный гость мероприятия — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, калининградская премия «Мой ласковый и нужный зверь» — одна из самых оригинальных не только в России, но и в мире. «В этом году ее авторы получили премию Правительства РФ в области СМИ, — поделился он. — Из 20 членов комиссии очень уважаемых людей, которые решали, какие проекты СМИ наградить в этом году, 18 проголосовали за эту Премию. Это был единственный случай такого единогласия. Настолько интересным оказался и сам конкурс, и его сайт. Конкурс уже стал международным и развивается с каждым годом. И я надеюсь, что он станет очень весомым в череде многих журналистских конкурсов, которые проходят у нас в стране. И „Союз журналистов России“ всегда его будет поддерживать».

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова и автора / «Новый Калининград»