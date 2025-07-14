Основатель хосписа для кошек: бездомные животные на улице — это вина человека

Более двенадцати лет назад Анна Брылевская создала в Калининграде один из первых в России хоспис для пушистиков. «Новый Калининград» поговорил с Анной о том, как редактор издательства вдруг превратилась в волонтера, почему в нашем регионе появляются беспризорные животные, кто в этом виноват, как сегодня решается эта проблема. И к чему приведут резонансные поправки в закон «Об ответственном отношении к животным», который уже вызвал волну возмущения по всей стране.

Недавно стало известно, что власти Калининградской области поддержали законопроект о безвозвратном отлове бездомных животных. Это выразилось в том, что в нашем правительстве изучили предложенные законодателями поправки в статьи 16 и 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными...» и предложили установить для всех регионов минимальный единый срок — 30 дней — для содержания животных в государственных центрах. Максимальный срок, после которого муниципалитетам разрешат усыплять невостребованных животных, пока не определен. Поправки могут привести к тому, что бездомных животных начнут уничтожать, если в какой-то определенный срок их не захотят взять из приютов.

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в частном приюте для кошек, откуда мало кто захочет взять себе питомца домой. Речь идет о «Доме для одиноких кошек», в котором калининградка Анна Брылевская уже более 12 лет с помощью неравнодушных калининградцев содержит безлапых, безглазых, бесхвостых, обездвиженных и других больных животных, которых ей приносят с улиц нашего города и из области. В 2023 году Анна стала победителем международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации для зоозащитников «В ответе за тех...».

Анна с внуками на митинге против поправок в закон «Об ответственном обращении с животными...», март 2025 года



— Анна, как вы вообще пришли к этому занятию? Вы прежде занимались животными?

— В отличие от многих волонтеров мое детство и большая часть жизни прошли без животных дома. Не подбирала, не лечила, домой никого не приносила. На момент начала этой истории, 12 лет назад, жила дома одна кошечка.

По образованию я филолог-лингвист, но много лет проработала на шоколадной фабрике в Калининграде и со сферой помощи животным вообще не пересекалась. Потом мне стало тяжеловато работать ночью, и я все же нашла себе работу по первой специальности — в издательстве. И вот уже много лет редактирую книги. В определенный период в России у состоятельных людей стало актуальным и модным документировать историю своей семьи не просто в формате каких-то самодельных рукописей, а прямо в виде книг, издающихся небольшим тиражом, в которых рассказывается о жизни нескольких поколений. Наше издательство делает эту работу, начиная с поиска информации в архивах и до конечного продукта: хорошей красочной книги в твердой обложке с иллюстрациями и фотографиями.

Вместе с коллегами я работаю над текстами, порой мы даже не редактируем, а практически пишем их с нуля, отталкиваясь от крох доступной информации. Среди наших клиентов есть и калининградцы, имен, конечно, назвать я не смогу, у нас очень жесткое соглашение о конфиденциальности.

После ухода на удаленку у меня появилось множество свободного времени. Сын уже был в старших классах, большой умница, самостоятельный, не требующий большого родительского надзора. В итоге он замечательно закончил школу и поступил на бюджет. Я начала думать, чем мне можно заняться: хотелось какое-то хобби, что ли, какой-то абсолютно иной вид деятельности, нежели рабочий. Огород — не моё, читать больше не могла, видимо, пресытилась чужой информацией. Любовь к чтению так и не вернулась — недавно даже свою огромную библиотеку погрузила в микроавтобус и отвезла в одно благотворительное учреждение города. И вот в то время я случайно зашла на форум вашего сайта «Новый Калининград», и, как говорится, понеслось.

— Выбрали что-то по интересам?

— Попала на «ветку», где общались приюты, помогающие бездомным животным (форум «Бездомные животные» — прим. «Нового Калининграда»). Читала, чисто чтобы убить время. Там как раз несколько волонтеров организовывали фестиваль в помощь бездомным животным в «Рыбной деревне». Я туда пошла просто посмотреть, что это такое. В результате так прониклась, что привезла домой белую кошечку, которой искали дом. А вместе с ней в дом пришел кальцивироз — вирусное заболевание кошек, схожее с человеческой ангиной. Кошка чихала и кашляла, заразила мою кошку. Я никогда раньше не сталкивалась с лечением животных — и моя кошечка, и жившая до неё собака отличались завидным здоровьем. Эта ситуация заставила меня вернуться на форум, чтобы отыскать тех, кто отдал мне кошку, и получить какие-то инструкции — делать-то, собственно, что. Честно говоря, планировала просто получить какие-то рекомендации, возможно, телефон врача, а получила свой ушат негатива. К сожалению, до сих пор у нас есть «перегибы на местах», и человек, обратившийся за помощью, может получить определённый негатив: «А почему вы прошли мимо? На кого вы надеетесь? Вы что, не знаете, что надо делать?» Меня тогда это очень задело, и я на форуме задержалась, отбиваясь от нападок форумчан и получая какие-то практические советы по лечению. И как-то так и осталась в этой тусовке.

Кошка в итоге выздоровела, а я приобрела бесценный опыт как в сфере лечения кошек, так и во взаимодействии с волонтерами. И как-то раз наткнулась на пост, где искали передержку для кошечки, которая жила в кондитерской, снаружи, на подоконнике. Пост был очень грамотно написан, такой жалостливо-манипулятивный — как она плачет, когда все уходят на выходные, так что я прониклась второй раз и согласилась взять её домой на передержку после стерилизации.

— Все верно. Кошка приехала после операции, на которой оказалось, что у нее онкология. Мне ее передали одетой в специальную попону, а из одного физиологического отверстия была выведена трубка дренажа, который нужно было периодически промывать. Те, кто привез кошку, слились в мгновение ока. А я осталась с кошкой на руках и без понимания, что делать с таким животными, без каких либо специальных навыков и знаний. Потратила тогда на лечение две своих зарплаты, но справились, и я, и кошка. Конечно, я писала историю кошки на форуме, спрашивала советов, знакомилась с людьми. В итоге кошка жила у нас еще почти 9 лет. И вот тогда и понеслось.

Найти передержку для животного, тем более больного — всегда большая проблема, потому что, как правило, у всех, кто занимается помощью животным, дома уже не один, не два и не пять «постояльцев». И я стала теми самыми «свободными руками» — мне стали предлагать взять больных кошек, мол, у тебя очень хорошо получается их выхаживать, и за полгода у меня их набралось штук 10.

— Где вы жили все это время?

— Мы жили в двухкомнатной квартире в Балтрайоне. Я работала на дому, так что было удобно: утром встала, убралась, покормила, раздала лекарства и наблюдала в течение дня.

— Вас соседи не прокляли?

— Если за животными ухаживать нормально, никто не поймёт, сколько у тебя кошек — одна или десять. Я знаю квартиры, где сегодня держат по 40 кошек, образно говоря, а соседи даже в душе не догадываются, сколько их там. И знаю квартиры, где наличие двух или пяти кошек создаёт проблемы всему подъезду. У меня в один момент в квартире стали проживать 36 кошек, что не было нормальным для двушки, но так сложилось. При этом ко мне стали нести животных специфических — серьёзно раненых, больных и т. д. Их количество росло, и я стала задумываться, что же делать дальше.

— Уже хочется спросить про сына, как он ко всему этому относился и относится?

— Сын, который тогда уже заканчивал школу, честно мне в тот момент сказал: «Мам, как-то это становится странным, их слишком много». Я была с этим согласна, но не совсем понимала, как из этой ситуации выйти. Сегодня он уже взрослый человек, крепко стоящий на ногах, имеющий свою IT-компанию и троих детей. Но кошек за это время он так и не полюбил. Нет, он как бы лояльно к ним относится, никого не пинает под хвост, но не любит их присутствия в своём пространстве. При этом серьёзно помогает мне и отцу финансово, но только если речь идёт именно о наших расходах. К примеру, я кидаю ему список нужных продуктов, лекарств, и он оплачивает. На кошек денег не даёт принципиально, но это его право. Это его деньги, результат его труда.

Он и сегодня уверен, что кошки испортили мне жизнь. Порой говорит, что, если бы не кошки, я бы уже купила себе дом, летала бы отдыхать в разные страны, вела совершенно другой образ жизни. Я много раз объясняла: понимаешь, я такой человек, который не любит путешествовать, не хочет смотреть на египетские пирамиды. Я не хочу в солярий, в санаторий, не хочу ботокс, шмотки. Это не моё, просто не моё. Если бы помощь кошкам была мне неинтересна, это был бы некий «крест», который надо влачить — всё закончилось бы ещё в 2012-м.

Но я воспринимаю свою деятельность как возможность — возможность что-то изменить на этой планете к лучшему. Кто-то сажает деревья, кто-то спасает людей, сохраняет памятники, чистит реки. Я чиню сломанных кошек по мере сил и возможностей. Возвращаю им надежду, надежду на то, что они нужны, что их маленькие жизни важны. Для меня это скорее лепта — пусть она и незначительная в мировых масштабах, но она есть. Есть этот мой маленький вклад в то, чтобы добро победило. В итоге мы пришли к консенсусу: он отдельно, кошки отдельно, и все довольны.

— Да, десять лет назад я продала квартиру, где мы жили с кошками, и на эти деньги в Багратионовском районе, в отдалении от людей, мы купили уединённый хутор и 5 гектаров земли, перевезли туда кошек и стали обустраиваться. «Мы» — это я и несколько присоединившихся к тому времени единомышленников. Сын тогда уже жил отдельно, учился в вузе. И когда я ему ещё только озвучивала идею о продаже жилья, он сказал: «Мама, за меня не волнуйся. На своё жильё я заработаю сам». Что и сделал со временем. А мы, купив землю, начали приводить её в порядок. Жили тогда в спартанских условиях — иногда в палатках, без электричества, с дизелем и колодцем. Это походило на комсомольскую стройку: всё, что там было, — полуразрушенный дом в два этажа, куда мы поселили кошек и несколько собачек. Конечно, было тяжело, но мы были моложе. Было трудно, но весело. Нам свет туда провели наконец только в этом году, и то мы ещё помещения кошек не подключили, столб стоит, проводка не растянута.

— Как вы работали все это время в издательстве?

— Мне на самом деле нужен только ноутбук с хорошей батареей и интернет. А там в полях он просто летает. В то время как в Калининграде сегодня, бывает, ползает... Мне отсюда иногда в разы тяжелее отправлять файлы, чем из «леса».

Сегодня на той базе живет самый близкий мой соратник — Иван. Там у нас содержится основная часть кошек, их сейчас под 70. Это старички в основной массе, хроники, на доживании. Недавно вот к Ивану приехала раковая кошечка, там нет шансов на выздоровление, но хотя бы последние пару недель она доживет спокойно, безболезненно, с возможностью погреться на солнышке, полежать на травке.

Некоторое время назад мне пришлось вернуться жить в город — так сложилось. В итоге сняли половину частного дома с территорией. Арендодатель разрешил построить небольшой домик, где мы поставили клетки и все необходимое. Также мы арендуем еще строение, на территории которого тоже разместили кошке. Здесь со мной живут около 40 кошек, в каждом помещении по 20, самых тяжелых, требующих постоянного внимания и близости ветклиники. Вот, к примеру, за вами в клетке лежит котик с переломанным позвоночником. Он несколько дней пролежал под кустами в Прибрежном, пока одна из жительниц во время сильного дождя не догадалась к нему подойти. Потому что он так и лежал под ливнем. Оказалось, что у него не двигаются задние лапы — видимо, сбила машина. Хотя кот с ошейником, лежал рядом с частным домом, но его так никто и не хватился. В итоге волонтеры из поселка привезли его ко мне. На ноги он больше никогда не встанет. У нас в приюте таких спинальников немало, у кого рабочие только передние лапы, а задние волочатся...

А вот котик Фарадей. У него нет обоих глаз — «съела» инфекция, хламидиоз. Он из Светлого и интересен тем, что его, слепого, кормила на улице тоже незрячая женщина. Она подкармливала кошек, но в силу того, что сама слабовидящая, не поняла, что у кота просто сгнили глаза и он нуждается в помощи. Это заметила случайно проходившая мимо девушка, у которой тоже есть кошка, и забила тревогу, так он попал к нам. Несмотря на свою слепоту, Фарадей очень ласковый котик — тут же тянется ко всем, кто дотрагивается, и сразу начинает ласкаться. Мы не теряем надежды найти ему дом.

— Да. И мы, частично вновь поселившись в Калининграде, стали думать, что нам здесь нужна все-таки своя постоянная база. За день до повышения ставки рефинансирования успели взять ипотеку и купили на нее отдельно стоящее здание с большой территорией, где мы сможем построить все нормально — небольшие домики, разбросанные по участку, с соблюдением всех нормативов. При этом заемщиком выступила не я — приюту кто даст ипотеку — а моя сестра Женя. Это такой для меня подарок, такая колоссальная поддержка... Вот просто безусловная вера, такое встречается раз в миллион лет. И я всегда буду ей благодарна. Кредит придется выплачивать 20 лет, я понимаю, что даже умереть не могу весь этот срок и такую свинью ей подложить в виде ипотечного наследства и кошек! Значит, будем жить дальше. Но на этом рывке мы финансово кончились. Я свою зарплату выбрала за полгода вперед.

— А живете на что?

— Не всю выбрала — большую часть, так скажем. Ну, и плюс у нас нет недостатка в проектах, просто приходится меньше спать и больше работать. И у нас, слава Богу, нормальная семья, уж за куском хлеба всегда смогу к близким обратиться. Как я уже говорила, сын очень помогает. И с невесткой прекрасные отношения. Я стараюсь максимально помогать с внуками; и ей легче, и мне это в радость. Нам мало надо, по сути, в таком возрасте.

А вот расходы на содержание кошек — это, конечно, космос. У нас сейчас критическая ситуация — на базе в Багратионовском районе закончились корма, долг по ветклинике, строительство требует очень больших вложений. Мы просто на пределе выкручиваемся уже.

— То есть сегодня приюту особенно нужна помощь?

— Она нужна была всегда, и все эти годы мы выживали благодаря неравнодушным людям, калининградцам и жителям «большой» России. Но сегодня помощь нужна особенно. Лечение кошек отнимает огромную часть ресурсов, мы все-таки специфический приют, ориентированный на помощь самым больным и тяжёлым! Мы постоянно в долгах. На данный момент я должна клинике 160 тысяч и сотню — поставщику корма. Он и так терпит уже полгода. Мне стыдно ему в глаза смотреть. Конечно, поставщики и ветеринарная клиника идут нам навстречу. Но мы не можем бесконечно пользоваться их добротой. Особенно неудобно перед нашей ветеринарной клиникой.

— Почему?

— Тут вообще интересная история. Мы своих кошек всегда обслуживали в одной и той же ветеринарной клинике, где нам делали 50-процентную скидку. Это единственное место, где вот так шли навстречу владельцы, и мы очень это ценили. И вдруг владелец клиники объявляет, что собирается её продавать и хочет вообще закончить ветеринарную деятельность. Для нас это означало, что своих кошек мы теперь будем лечить на коленке, потому что финансово не потянем обслуживаться без скидки. И в одном из постов в соцсетях я написала: мол, ребят, не знаю, что делать и как дальше существовать, не вытянем другую клинику по деньгам с таким потоком травмированных животных. Оказалось, что наш блог читает Марина Борисовна Набиева. Она является руководителем «Калининградского Кеннел Клуба». Это человек, который очень много сделал для местной кинологии — вывел её на международный уровень, добился того, чтобы к нам приезжали эксперты мирового уровня. Также она очень сердобольный и сочувствующий человек, который искренне любит животных.

Узнав о нашей проблеме, Марина Борисовна, с которой мы раньше никогда не встречались лично, выкупила ветклинику «39 жизней»! Буквально под нас! Мы продолжаем там обслуживаться и по сей день, также у всех приютов есть скидка в 50% (скидку также дают бывшим приютским кошкам, которых потом взяли в семьи — прим. «Нового Калининграда). В клинике работают замечательные врачи, настоящие профессионалы своего дела. Среди них — Наталья Владимировна Журавлева, которую я считаю лучшим хирургом в городе. Она спасла огромное количество наших кошек и даже тех, которые поступали в клинику в состоянии «фарша».

— Какую помощь вы ждете сегодня?

— Мы ищем неравнодушных спонсоров, в том числе представителей строительного бизнеса, которые могли бы пожертвовать стройматериалы или помочь с рабочими на день — два. Например, чтобы забетонировать площадку. Мы максимально все делаем сами, вместе с нашими соратниками, но не все вещи нам по силам. Также нам всегда актуальна помощь руками, кормами, ветпрепаратами, средствами для уборки, вещами для кошечек. Будем рады также и финансовой помощи, конечно.

— Сегодня частным приютам государство помогает?

— К сожалению, государство никак не помогает частным приютам. И мы, и другие приюты отправляли письма с просьбами о помощи и к депутатам, и в наше Законодательное собрание, но практически безрезультатно... Поэтому выходит, что такой важной проблемой, как бездомные животные в городе, сегодня в основном занимаются общественники, выполняя и подменяя собой функции государства. Мы занимаемся кошками, которые принадлежат городу, а его администрация просто закрывает глаза на эту проблему.

Фактически частные приюты, без помощи государства, выполняют его же функцию, но так быть не должно. Только кошачьих приютов в регионе я навскидку назову ещё восемь. Правда, у них немного другая специфика: там подобранное на улице животное стараются привести в приемлемый вид, подлечить и пристроить в добрые руки. За счёт, так сказать, текучки они могут брать больше животных в год. И это очень здорово. Нам же, в «Дом для одиноких кошек», приносят в основном тех, кто, скорее всего, другой дом не найдет. Мы, что называется, точка невозврата — хоспис для животных. Ну вот кот, который никогда уже не будет ходить: кому он, кроме нас, нужен? Это нужно быть очень неравнодушным и сострадательным человеком, чтобы взять домой ползающего кота, понимая, какие проблемы это принесет.

Нам иногда пытаются сдать просто ставшего ненужным питомца; мы таким людям отказываем — у нас нет лишних мест. Вот недавно звонила пара: мол, жена забеременела, и кот стал не нужен. Боятся, что он чем-то навредит. Хотя от кошек человеку передается всего несколько зоонозных заболеваний, с которыми среднестатистический обыватель в жизни не столкнется, нужно лишь соблюдать элементарную гигиену и нормально следить за питомцем. Мне, к примеру, привозят постоянно трёх маленьких внуков. Они тесно общаются с нашими кошками. И нет никаких проблем: мы разные биологические виды, у нас нет перекрестных вирусов, по сути.

— Мы с вами познакомилось на митинге против законопроекта о безвозвратном отлове бездомных животных. Наши власти, судя по всему, проект поддержали. Принесет ли он пользу, станет ли беспризорных животных меньше, если их просто начать уничтожать, как предлагают поправки?

— В регионе сегодня всего один государственный «Центр защиты животных», все остальные приюты — это частные инициативы. И мы сегодня уже не справляемся с количеством бездомных животных. Я считаю, что государству надо бороться не с животными, а с безответственным отношением к ним людей. В 90% случаев, к примеру, кошки и собаки на улице — это вина человека, ведь эти животные не явились к нам с Марса.

У нас сейчас пытаются взять за основу опыт запада. Но и там не все так гладко в этом вопросе, как нам кажется. К примеру, если брать опыт той же Чехии, где они разово истребили всех городских собак, то он не привел ни к чему хорошему. В итоге все равно получили огромную популяцию беспризорных собак.

Могу рассказать об опыте США, о котором знаю не понаслышке. Там сейчас живёт дочь, и она тоже занимается бездомными животными. Они там есть, несмотря на то что в некоторых штатах закон предусматривает всего лишь 30-дневный срок содержания в приюте, а затем — эвтаназию. При этом число животных не уменьшается. Проблема стала решаться в тех штатах, где ввели обязательную стерилизацию, а также драконовские штрафы: если у тебя ветеринарный врач обнаружит нестерилизованное животное, а ты не имеешь статуса питомника, то уже через час к тебе приедет эко-полиция и выпишет такой штраф, что ты будешь расплачиваться по нему год. В Штатах также есть много частных приютов, которые занимаются животными. Именно они стараются забрать максимально возможное количество животных из госприютов, чтобы по истечении определённого срока тех не усыпили.

— Я, как бабушка троих внуков, кровно заинтересована в том, чтобы они росли в условиях гуманности, учились взаимодействовать со всеми биологическими видами так, чтобы не истреблять кого-то и не порождать тем самым в людях бессмысленную жестокость. Поэтому я категорически против принятия этого закона. Ведь можно законодательно ужесточить ответственность владельцев и за то, чтобы кошки и собаки не плодились, и за то, чтобы нельзя было взять питомца и просто выкинуть на улицу, когда тот стал неудобен, болен, стар... И снизить популяцию бездомных животных гуманными мерами, в первую очередь за счёт прекращения притока на улицы выбрасываемых питомцев. У нас же законотворцы хотят решить проблему с другой стороны, просто путём геноцида бездомных животных. Это в корне неправильно и просто бесчеловечно.

В своё время власти Калининградской области анонсировали постройку нового государственного приюта для бездомных собак в Полесском районе. Но дело так и заглохло. В итоге что получается? Кто в итоге изымает с улиц основную массу кошек и собак? Опять общественники.

Вот мы — обычная российская многодетная семья, которая сегодня просто вырвала из своего бюджета три миллиона на ипотеку, чтобы сделать все правильно и грамотно для содержания бездомных животных. А ведь не мы должны это делать, это должно делать наше государство, являющееся социальным. Мы, к примеру, свой ресурс исчерпали и толком ничего не можем сделать, при огромном желании делать все правильно и массе приложенных усилий. То есть без системной государственной поддержки ничего с места не тронется.





А сейчас новая «фишка» — помимо травмированных кошек, нам стали приносить еще и ... черепах! Новая проблема в Калининграде. Их продают прямо на улице. Полиция бездействует. Люди покупают детям маленьких черепашат, те быстро растут и становятся не так интересны. Да и в содержании они сложны и дороги. И что делает наш народ? Выкидывает их в местные озера! Нам уже привезли 8 черепах. Пришлось купить большие аквариумы. Вот такие дела...

Беседовала Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Где можно найти информацию о «Доме для одиноких кошек»:

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