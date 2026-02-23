Вольеров больше, а собак меньше: что происходит в калининградском ЦБЖ (фото)

Калининградские зоозащитники неоднократно жаловались на Центр для безнадзорных животных, который находится в районе улицы Дзержинского. «Новый Калининград» ранее запрашивал возможность допуска в ЦБЖ, чтобы получить информацию из первых рук и оценить условия, в которых содержатся собаки и кошки, отловленные на территории Калининградской области. В четверг, 23 апреля, выезд все-таки состоялся. О том, как происходит отлов животных, почему некоторые из них остаются на территории Центра навсегда и снизилось ли число безнадзорных животных в регионе, рассказали министр сельского хозяйства Артем Иванов и директор ЦБЖ Виктор Новаковский.

В ходе выезда как Иванов, так и Новаковский несколько раз вспоминали общественного инспектора Олега Кузнецова, который ранее предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ (ул. Дзержинского, 205А) 4 февраля. Тогда же общественники заявляли, что у собак нет тёплых помещений, часть окон забиты профлистом, а часть — выбиты. Так как в помещениях, где содержались животные, была минусовая температура, в их поилках находилась замерзшая вода. Были зафиксированы и другие нарушения, которые власти, в свою очередь, опровергали.

23 апреля минусовой температуры уже не было, однако и сотрудники Центра за несколько месяцев провели большую работу над ошибками. Сам Виктор Новаковский в начале встречи выглядел оскорбленным. Не дожидаясь вопросов по теме, он рассказал журналистам, что в интернете распространяются слухи о чрезмерно раздутом штате ЦБЖ. Особенно Новаковского возмутила информация о трех его заместителях.

«Один у меня заместитель, Попов Алексей, — сообщил он. — Никогда не было ни два, ни три. Штат у нас 40 сотрудников. На Московском проспекте офисное помещение, где также бухгалтер и юрист. На Дзержинского у нас ветеринарные врачи, ловцы, рабочие по уходу и подсобные рабочие».

Отловом животных на территории региона занимаются три бригады ловцов (в каждой по два человека). Заявки на отлов, по словам Новаковского, оставляют как физические, так и юридические лица.

«Работают бригады с понедельника по пятницу в рабочее время, но заявки мы принимаем и в выходные. Диспетчер принимает их по телефону 52-00-72. Есть также прием заявок через Госуслуги, но это пилотный проект, который пока на стадии начального этапа. При этом заявки через Госуслуги уже поступают. Там есть функционал „Мой питомец“, через него любой человек может скинуть свою заявку.

Методы отлова гуманные. В первую очередь это сачки, ловушки и приманки. Если они не помогают, применяется метод иммобилизации при помощи летающего шприца с транквилизатором. С его помощью животное усыпляется и доставляется к нам сюда», — пояснил директор ЦБЖ.

Новаковский напомнил, что с 2020 года даже агрессивных животных усыплять запрещено, если на это нет ветеринарных показаний.

«Только если у животного непереносимые страдания, это можно сделать, — продолжил он. — Во всех других случаях запрещено. Даже если животное напало на человека, оно доставляется к нам и содержится тут до своей естественной смерти».

Вопрос о смертности собак и кошек в ЦБЖ смутил Новаковского. Он пояснил, что сейчас это закрытая информация.

«Да, животные умирают. Но информация о том, сколько животных умерло, — внутренняя, она разглашению не подлежит», — сообщил он.

Как только на место прибыл Артем Иванов, начался подробный осмотр территории. Первым журналистам показали утепленный бокс, в котором содержатся отловленные и стерилизованные кошки. На текущий момент бокс рассчитан на 87 отдельных клеток, но 23 апреля свободные места имелись.

«С господином Кузнецовым мы здесь были, — рассказал Иванов. — Во всех письмах в различные органы сообщалось, что кошки „содержатся в клетках пачками“. К вашему визиту мы тут, конечно, ничего не рассортировывали. Тут, как видите, и свободные клетки есть. Мы видим, что клетки чистые, что у всех есть корм. Всегда обращаем внимание на температурный режим. Были замечания от активистов, что тут нет дневного света. В процессе мы все сделали».

Иванов также объяснил, почему кошек держат именно в клетках. По его словам, при таком содержании сотрудникам намного проще чистить вольеры, а для кошек «никакого дискомфорта нет».

«После операции мы кошек помещаем в отдельное помещение, — добавил Новаковский. — Там они в попонах и воротниках».

Директор ЦБЖ пояснил, что на постоянном содержании кошек в Центре нет. Он добавил, что после того, как животных стерилизуют, они на некоторое время остаются в вольерах до полного заживления шва, а потом выпускаются туда, где и были отловлены.

Следующим пунктом стали операционная, склад медикаментов и помещение, где собаки отходят от наркоза.

«Наши ветеринары проводят до 15 операций в день. Стерилизуют и сук, и кобелей, и котов, и кошек», — мимоходом заметил Новаковский, после чего решил рассказать, из каких муниципалитетов животных привозят больше всего. Лидером, конечно, оказался Калининград.

«В первую очередь Калининград, конечно. Но можно также отметить Балтийск, Советск, Зеленоградск и Гурьевск. Большая часть оттуда. В Балтийске это напрямую связано с воинскими частями. А вот Зеленоградск — источник кошек», — уточнил он.

Наконец, делегация добралась до самых шумных вольеров, где содержатся собаки.

Значительная их часть по-прежнему содержится в будках, однако в ближайшее время животных переведут в новые вольеры с выгульной площадкой. На площадке все собаки будут гулять по очереди, примерно по 30-40 минут в день.

Выделенные ЦБЖ средства, как уточнил министр Иванов, потратят также на ограду, которой всю территорию обнесут по периметру. Сделано это будет по предписанию прокуратуры.

«Два метра высота у забора будет, заглубление в землю 40 см, — рассказал Новаковский. — Площадь нашей территории около двух гектаров, а забор будет километровым. Дело в том, что у нас бывали единичные случаи побегов животных. Но ограждение предусмотрено законодательством. На месте, где содержатся именно собаки, как вы видите, мы это требование ранее выполнили. А теперь мы хотим огородить всю территорию».

В ЦБЖ сегодня содержатся около 300 собак. Более 250 из них на постоянном содержании, а остальные — так называемые «оборотные собаки». Их после операции выпускают в город.

«Агрессивное животное забрать можно, — неожиданно сообщил Новаковский, — и это происходит довольно часто. Забирают их люди, которые изъявляют желание взять на себя ответственность по содержанию таких животных. Это оформляется документально. Через заявление, акт приёма-передачи. Такие собаки забираются в охранные предприятия и в частный сектор для охраны, как правило. В среднем 15–20% пристроя у нас от общего количества».

На пристрой в ЦБЖ идут не только собаки, которые находятся на постоянном содержании, но и «оборотные».

«Фотография каждого животного выставляется на нашем сайте, и люди, видя это, приезжают к нам и забирают животных», — продолжил Новаковский.

«За 5 лет работы центра удалось пристроить порядка 2 200 голов», — добавила и.о. руководителя Службы ветеринарии Калининградской области Ольга Матвеева, которая также приняла участие в выезде.

«Порядка около 14 000 животных уже прошли через наш Центр. Для них проведены соответствующие ветеринарные мероприятия, — продолжил комментарий Матвеевой Новаковский. — При этом у нас нет платной передержки, как у частных приютов. Взять собак у людей мы можем только при наличии свободных мест. Мы вот это всё объясняем людям. Сейчас свободных мест нет, но периодически они бывают».

Представитель ветслужбы Ольга Матвеева, когда заговорили о цифрах, пришла к выводу, что в Калининградской области фиксируется сокращение числа заявок на отлов животных. По ее словам, за шесть лет число бездомных собак снизилось примерно в два раза.

«Когда наш Центр начинал свою деятельность, это был 2019 год, у нас было где-то 7,5 тысяч заявок на отлов, — сообщила Матвеева. — За время функционирования центра количество заявок у нас с трёх тысяч уменьшилось до полутора тысяч, и количество животных, заявленных к отлову, уменьшилось где-то до 3,5 тысяч на сегодняшний день, то есть ровно в два раза».

В свою очередь, в калининградском правительстве считают, что в публикации статистики смертности собак и кошек в Центре для безнадзорных животных нет необходимости. По мнению министра сельского хозяйства региона Артема Иванова, это будет лишней и довольно трудоемкой работой для сотрудников.

«Есть данные по количеству собак. Мы смотрим на динамику, как она меняется. То есть мы смотрим на те цифры, которые считаем важными, чтобы понимать, что происходит в регионе, — сообщил Иванов. — А сколько здесь проведено операций, какого они вида и типа — это уже внутренняя информация. Собаки приезжают в разном состоянии, с болезнями и так далее. Как только мы с вами начнем очень подробно обсуждать количество умерших собак, нам придется разбираться, от чего они умерли. Представляете, какой это массив работы? Этим нужно будет постоянно и скрупулезно заниматься. Но для чего?»

Министр, как и Ольга Матвеева, отметил, что в Калининградской области наблюдается положительная динамика и бездомных собак становится меньше.

Виктор Новаковский в свою очередь отметил, что другой площадки у ЦБЖ в ближайшее время, скорее всего, не будет, поэтому необходимо более интенсивно осваивать имеющуюся территорию за счет строительства новых вольеров.

«Мы каждый год расширяем количество посадочных мест, — пояснил он. — В будках у нас сегодня порядка сорока животных. А в одном вольере, площадь которого намного меньше, около ста посадочных мест. В дальнейшем мы хотим сделать большее количество одинарных вольеров, потому что есть собаки особенно крупные и агрессивные, которые никак не социализируются и не уживаются с другими собаками. Мы каждый год что-то вносим новое. В процессе работы мы понимаем, что лучше, и пытаемся это внедрить в жизнь».

Ближе к концу встречи Артем Иванов решил напомнить про историю с выделением для нужд ЦБЖ земельного участка в Полесском районе.

«В определённый момент времени обсуждалось создание центра за 200 или более миллионов рублей (это было подсчитано по предварительному проекту), — сообщил Иванов. — Но, к сожалению, желание было, а бюджетных возможностей не было. В бюджет эти предложения не вошли окончательно, и деньги эти не были предусмотрены. Важно вот этот момент понять. Не было такого, что деньги дали и куда-то они исчезли. Деньги в бюджет не зашли. Это можно посмотреть. У нас открытые бюджеты».

К действующему ЦБЖ на улице Дзержинского в ближайшее время будут пригорожены новые территории, которые уже отведены на нужды Центра.

«Мы не будем создавать дополнительные места где-то ещё. Просто будем здесь увеличивать мощность, использовать новые вольеры. Мы считаем, что такого рода вольерами, если их вот компактно здесь разместить, можно будет существенно увеличить мощности для безнадзорных собак. И не нужно никакой ещё дополнительной территории», — заключил Иванов.

На сегодняшний день содержание ЦБЖ в год обходится примерно в 47 млн рублей, и за эти рамки бюджет выходить пока не планирует.

Текст, фото: Иван Марков / «Новый Калининград»