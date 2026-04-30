«И спорт, и культура, и рекреация»: как губернатор в Советск съездил

На этой неделе губернатор Алексей Беспрозванных побывал с рабочим визитом в Советске и узнал, почему здесь за 6 лет так и не построили стадион, куда ведет подземный ход под старейший гимназией Европы и зачем местному ФОКу пляж. С главой региона по второму по величине городу области прогулялся корреспондент «Нового Калининграда».



Первой точкой выезда стал... тупик улицы Цветочной, где за частными домами и обрывающейся грунтовой дорогой ничего, кроме заросшей местности, больше не было. «Мы точно туда приехали? — глядя на густой бурьян, уточняли чиновники у своих водителей, пока ждали Алексея Беспрозванных, который вскоре подъехал главой администрации Советска Аркадием Даниловым и министром здравоохранения Сергеем Дмитриевым. Как выяснилось, именно на этом пустыре в перспективе должен появиться Межрайонный медико-диагностический центр, которого в округе ждут уже много лет.

«Сейчас занимаемся с проектировщиками. Техническое задание согласовано с Минздравом», — сообщил уже на месте министр Дмитриев.

«Травматологическое отделение здесь будет? — сразу уточнил губернатор. — Так, чтобы мы с Советска пациентов никуда не возили. А, наоборот, к Советску подвозили. Четыре муниципалитета сразу закрываем новым медцентром».

Дмитриев уверил, что центр покроет все нужды по медуслугам жителей востока области — Советска, Неманского, Славского и Краснознаменского округов. «Будет здесь и родильное отделение, детский и взрослый стационары, поликлиника. Все-все подразделения здесь собраны», — сказал он, подчеркнув, что уже сейчас составляется штатное расписание с целью выяснить, каких специалистов, включая целевиков, нужно дополнительно подготовить. Что до проектных работ, то они, по словам министра, должны быть завершены до конца этого года.

«С 2027-го начнем вгрызаемся в землю, — заявил Беспрозванных. — Сколько новый медцентр обещали жителям? Лет пятнадцать! Это как с газом в Балтийске. За 2,5 −3 года надо построить, чтобы в 2029 году запустить».

К 2028-му к объекту должны подвести две новые дороги, и выделить место под паркинг.

Как отметил губернатор, пока будет идти строительство, необходимо поддерживать в «форме» имеющие медучреждения. В каком они состоянии находятся сегодня, было решено проверить на примере центральной райбольницы. Руководство медучреждения пыталось провести губернатора по коридорам, но он все же захотел заглянуть в одну из палат травматологии. Палата оказалась женской: «Как у вас тут?» — участливо поинтересовался глава региона. «Для нашей жизни терпимо, — философски ответила одна из пациенток, Галина Петровна. — Врачи отзывчивые, еда сегодня особенно вкусная». «А почему только сегодня?» — удивился губернатор. «А я только вчера поступила, — пояснила женщина. — Персонал хороший, наш доктор Вербин очень вежливый, отзывчивый».

Беспрозванных оценил состояние помещения. «Ремонт палат у нас предполагается? — поинтересовался он у и.о. главврача Артема Выгузова. «Нет, мы уже готовимся к новому центру», — прямо ответил тот.

«Одно „но“! — остановила уже собравшихся на выход пациентка. — Было бы хорошо сделать кнопочки для вызова персонала. Вот я лежачая. Санитарочки, нянечки у себя. Особенно вечером. Кричать им? Вокруг больные люди. Сделайте что-нибудь». Просьбу поддержали и другие пациентки.

«Сделайте, это же несложно», — обратился губернатор к руководителю.

«Вопрос прорабатываем, получили предложение на прошлой неделе — 100 тысяч за 20 кнопок», — ответил тот.

Заглянула делегация и в отделение хирургии. Ремонт здесь также был давно, рассказали врачи. Но в реанимации все же обновили кровати. Кроме того, в больницу поставили новый рентген-аппарат. Но с ремонтном кабинета под него вышла загвоздка. «Сделали усиление полов, стен, заменили двери, — пояснил главврач. — Но у центра экспертизы было много замечаний, в связи с этим произошла задержка». Губернатор попросил ускориться с работами, потому что на почти 40 тысяч жителей Советска рентген-аппарат сегодня есть только в поликлинике, а в стационаре самой больницы — лишь передвижной комплекс.

«В новом медцентре предполагается и КТ, и МРТ, рентгеновское подразделение, то есть весь комплекс», — опять озвучил ожидания и.о. главврача.

Тем не менее Беспрозванных попросил посчитать все-таки, сколько средств нужно, чтобы заменить в действующей больнице старую мебель, кровати, сделать быструю «косметику». Впереди все же еще три года ожиданий. Эти задачи он уже озвучил на встрече с персоналом.

«Медикаментов хватает?» — спросил губернатор у медиков и, получив утвердительный ответ, поинтересовался, чего в таком случае не хватает больнице и сотрудникам. Медики замялись.«Ну по-честному говорим, не стесняемся, — попытался приободрить их Беспрозванных. — Вот вы молчите, а я вижу, что койки у вас старые, мебель старая, даже обычные стулья — и те старые».

«Ну, мы же понимаем, что не всё можно решить, — дипломатично ответила замглавврача. — Медикаментов и оборудования хватает. Это важно для обслуживания наших жителей. Да, не всё так просто, как хотелось бы, но тем не менее... Мы говорим, заявки подаются. Сказать, что всё легко и просто, конечно, нет. Но то, что вопросы решаемы, да».

В процессе общения выяснилось, что приезжие врачи испытывают проблемы с временной регистрацией. Некуда прописаться. Каждый выкручивается как может. Один врач, к примеру, прописан в калининградском СНТ у сестры. Но никаких справок, например, о числе прописанных, получить, когда это нужно, не может — у родственницы конфликт с председателем товарищества. А на Госуслугах такую не заказать. Ему пообещали помочь. «И до конца недели дайте мне решение не только по врачам из Советска, такие же проблемы с пропиской могут быть и в других муниципалитетах», — дал задание губернатор главам минздрава и минсоца.

Осмелев, собравшиеся продолжили делиться проблемами. «У нас медсестра-инфекционист 15 лет в больнице работает, а все живёт в съёмной квартире, — сообщила молодая девушка. — И никакой компенсацию за ее аренду не получает. Сама на встречу не пришла, но попросила меня при случае губернатора спросить». «Я попросил составить список тех специалистов, кто работает уже долго у нас в любом учреждении — медицинском, социальном, в образовании. И если у них нет жилья, мы в первую очередь должны решить этот вопрос. Потому что, когда люди по 25, 30 или даже 40 лет своей жизни отдают профессии и не имеют жилья, это плохо. И если вы знаете таких специалистов, скажите о них, — обратился ко всем Беспрозванных. — Может, люди сами о себе не расскажут. Разные бывают. Кто-то скромный, кто-то более активный. Ваша задача — дать нам фамилию, и мы вместе с министром вопрос отработаем».

«Под занавес» встречи поговорили с врачами уже как с местными жителями — про плохие дороги и тротуары и отсутствие мест для молодежи. «Им негде собираться, — взяла слово одна из приглашенных. — И подростки обосновались в торговом центре. Из-за этого владельцы там столы и скамейки убрали, туалет закрыли».

Губернатор предложил подумать, где сделать для подрастающей молодежи современное пространство. И отправился искать по городу такие места. Например, посетил ФОК, который назвали «Дружба». Видимо, потому, что здесь неплохо соседствуют ледовая арена, бассейн и единственный кинотеатр.

Ледовая арена в момент визита губернатора пустовала. «Через час начнутся занятия у девочек по фигурному катанию», — пояснило руководство. «А как часто у вас все же используется лед? — спросил глава региона. И услышав, что загрузка составляет 30%, ответил: «Это очень мало. Скорее всего, у вас тут секции фигурного катания и хоккей. И не скорее всего, а точно, проблема в дорогой амуниции для этих видов спорта. На родителей падает серьезная нагрузка. А у нас сейчас есть мера поддержки для детей. Мы и щитки выдаем, и полные комплекты. Сделайте программу в Советске, а мы посмотрим, чем помочь. В следующий раз приеду поиграть в хоккей обязательно — и вы мне будете рассказывать уже о 80-процентной загрузке».

А вот в бассейне с 25-метровыми дорожками было весело и шумно. «Он востребован, работает с 8 утра и до 10 вечера. Ходят все группы населения, занимается спортивная школа, растят чемпионов, есть успехи», — рассказали главе региона.

По словам руководителя администрации Аркадия Данилова, в бассейне есть что ремонтировать, но он еще «терпит».

Чего не скажешь об огромном спортзале. Там проминается под ногами покрытие и ремонта не было с 2012 года.

«Здесь бы и крышу новую сделать, — мечтательно запрокинул голову глава. «А что не так с потолком?» — спросил губернатор. Тот и в самом деле выглядел неплохо.

«Ну, хотелось бы лучше, современней», — пояснил Данилов.

Как оказалось, у администрации есть планы не только на ФОК: уже разработана идея, как выйти за его пределы. Аркадий Данилов раскрыл папку, в которой оказались изображения разных объектов: «Мы хотим со стороны бассейна от здания ФОКа протянуть над территорией навес и соорудить пляж на берегу городского водоема».

Правда, на данный момент ФОК от него загорожен забором («По требованиям антитеррора», — пояснила глава минспорта Наталья Ищенко), а в городском пруду запрещено купаться.

«Зато можно будет из бассейна выходить на пляж и загорать. Входы уже готовы, — указал глава на дверь. — Сделаем, к примеру, абонемент в 1000 рублей на день. Сейчас, чтобы добраться до моря, наши жители тратят не меньше».

Дошли гости и до соседней спортплощадки с искусственным покрытием. «У нас все хорошо, но хотелось бы лучше, — грустно усмехнулся Сергей Люткин, тренер-преподаватель детской спортшколы. — Со стадионом беда, дети уходят. Уходит целое поколение ребят, которые так на нем и не поиграли. Жалко. Пятый год не знаем, куда деваться».

Беспрозванных пообещал поиграть с детьми в футбол уже в следующий свой визит, когда ситуация улучшится, и направился к стадиону «Красная звезда».

Правда, по пути к спортобъекту участники делегации заглянули также в городской парк, чтобы продемонстрировать главе региона еще одну достопримечательность Советска — Зеленый театр, о судьбе которого в последние годы было нем ало споров, особенно когда здесь затеяли реконструкцию.

«Почему Зеленый театр так важен? — поинтересовался Беспрозванных по дороге к объекту. «Здесь в советское время жители собирались, проводили концерты, это всегда было местом притяжения советчан», — пояснил депутат заксобрания и уроженец Советска Аугениюс Абарюс, решив не углубляться особо в историю места.

После стремительного «забега» по парку (местным чиновникам хотелось показать все его уголки, где можно применить бюджетные средства. «Да что ж их крутит так», — в сердцах прокомментировала «марш-бросок» отставшая от группы дама на каблуках), перед глазами предстал трапецевидный купол над сценой и расходящиеся, как в амфитеатре, ряды скамеек.

«Здесь совершенно точно кинотеатр надо делать под открытым небом. Потому что такого нигде нет», — выдохнул впечатленный увиденным губернатор.

«Здесь можно всё, — согласился министр культуры и туризма Андрей Ермак. — Советск может стать точкой культурного притяжения. На востоке региона ничего подобного нет. Здесь, как правило, ничего и не происходит. А сюда можно перенести фестиваль духовых оркестров, „Кантату“ проводить. Не знаю, выдержат ли эти сиденья, и здесь вопрос по сцене вообще. У местной администрации есть идея сделать над сценой конструкцию от дождя».

Аркадий Данилов тут же раскрыл свою папку и продемонстрировал возможный проект: «Есть технологии — как паруса, которые в случае непогоды могут закрывать театр. Как в „Зелёной опере“ в Сопоте», — сказал он.



«Надо считать, — ответил Ермак. — Потому что такое открытое пространство — это же имеет свою ценность».

«Проблема открытых театров в нашей области — это непредсказуемая погода, — продолжил развивать свою мысль Данилов. — Такие бы паруса сделать, которые открывались, когда идет дождь».

«Здесь все основательно надо делать и вот эти бетонные плиты вообще убрать, — указал губернатор на забор мышиного цвета с ромбами — известное детище архитектора Бориса Лахмана, главной целью которого было поглощение шума вокруг промобъектов.

«Этот забор нужен для рекуперации звука. У него хорошая шумопоглощающая история, — Ермак все же знал истинную ценность неприглядного ограждения. — Потому что вот отсюда, где мы с вами стоим, когда здесь идёт концерт, его на 6 км слышно. Но вы правы, надо делать нормальный проект. И это будет уже не 50 млн, а все 200, но зато здесь может появиться „Янтарь-холл“ востока области».

Завершив экспресс-экскурсию по парку, делегация дошла-таки до стадиона «Красная звезд». Точнее, того, что от него осталось. Чиновников встретил огромный котлован с водой, который обжили утки.

По словам Аркадия Данилова, история со строительством тянется уже шесть лет точно. «Это катастрофа какая-то со стадионом, — признался он. — У нас было два или три подрядчика».

Проблемы здесь начались еще в 2022 году, когда в ходе реконструкции были обнаружены мины времен ВОВ. Потом местные выступили против вырубки деревьев вокруг спортобъекта. Затем, судя по словам Данилова, последовали проблемы с закупкой материалов. «У нас здесь запроектировано много опор, — пояснил он. — Они должны были быть импортными, 140 млн только опоры стоили. Хотели поменять на российские, но те дают снижение качества. А снижать качество нельзя. В общем, мы столкнулись с массой проблем», — сообщил он губернатору.

При этом часть работ уже оплачена. В том числе уже выкопанные огромные ямы. «Все юристы говорят, что закапывать их нельзя, — пояснил Данилов. — Ведь на это потрачены деньги. И как только мы их зароем, попадем на нецелевое расходование средств!»

Смотреть на несостоявшемся стадионе было больше нечего. Потому губернатор быстро подытожил: «Делайте проект всего комплекса — и парка, и Зеленого театра, стадиона, многофункциональной площадки, туалетов. С жителями обязательно посоветуйтесь. И с молодежью отдельно. Убирайте этот бетонный забор, надо хороший делать, красивый. В течение двух лет надо здесь все закончить. Полный расчёт мне делайте всего комплекса. Потому что такого места в Калининградской области больше не найти. Чтобы в одном месте было всё: и спорт, и культура, и рекреация. Может быть, здесь же сделать и центр молодёжный?».

В Советске нашелся и другой объект, которого тоже нигде больше не найти. Причем не только в области, но и в «большой» России с Европой тоже. Речь о гимназии № 1 на ул. Школьной. Образовательное учреждение было образовано еще в 1586 году. Здесь готовили абитуриентов для Кёнигсберского университета. Нынешнее здание гимназии было построено в 1900-м и до сих пор сохранило колонны с ионическими капителями, потолки с нервюрами, старинные зеркало и часы, а также великолепную огромную люстру в актовом зале. Ее, кстати, губернатор смог подробно разглядеть, когда поздравлял собравшихся в зале педагогов — в этот день здесь проходил фестиваль педагогических идей «Янтарный пеликан».

Впрочем, обнаружились в школе и «непарадные» части. «Идемте в цокольный этаж», — пригласила участников делегации директор Елена Кобзева и провела гостей по длинным «подвальным» коридорам с низкими потолками, под которыми тянулись трубы отопления. Как выяснилось, именно здесь располагаются гардероб, туалеты и столовая школы.

«Здание старое, нуждается в поддержке, — взяла слово министр образования Светлана Трусенева. — Условия тесные. Но у нас есть опыт по ремонту немецких школ, как сделать эти пространства более комфортными для ребят. И мы понимаем, так как это памятник, что придется согласовать каждый шаг».

Беспрозванных и тут заглянул в различные помещения. «Ну, это не туалеты, у меня такие были еще во времена студенчества, — оценил он. — Давайте, делайте проект, в первую очередь всего, что касается детей».

«А покажите Алексею Сергеевичу катакомбный проход», — предложил Аркадий Данилов.

«А куда он выходит?» — заинтересовался губернатор.

«На улицу, но копать его мы боимся. Проход может быть и заминирован, — ответил Данилов. — А выходит, говорят, к кинотехникуму».

Однако делегация во главе с губернатором направилась совсем в другую сторону — на ул. Победы, где главу региона ознакомили с проектом приспособления объекта культурного наследия «Доходный дом», построенного во второй половине 19-го века, в современный апарт-отель на 20 номеров.

В свое время это здание было передано «Корпорации развития Калининградской области», а та уже в 2023 году отдала его частному инвестору — «Восточной резиденции» — на правах аренды с последующим правом выкупа, если в течение пяти лет тот восстановит полуразваленное здание и введет его в эксплуатацию. Инвестор воспользовался льготным кредитом в 200 млн руб. в рамках региональной программы по вовлечению объектов культурного наследия в оборот, провел масштабные, в том числе противоаварийные, работы, отреставрировал архитектурные элементы исторического фасада и т.д.

«Мы уложились за 3 года, если считать период проектирования, — рассказал „Новому Калининграду“ соучредитель компании Алексей Павликов. — Все делали под строгим контролем Службы по охране памятников, по их техническим заданиям — что нужно обязательно сохранить».

Отель уже принимает постояльцев. Причем это не только туристы. «У нас останавливаются в том числе люди бизнеса и, что интересно, приезжие сотрудники открывшейся недавно в Немане гигафабрики», — уточнил Алексей, ведя гостей по выкрашенным в яркие цвета узковатым коридорам.

«Это же моя общага — Первого профтехучилища — я знаю, как здесь было раньше! — воскликнула, увидев преобразившееся здание, Светлана Трусенева. — А сколько здесь стоит номер?»

«Семь тысяч пятьсот», — ответил представитель инвестора.

«Вот, Светлана Сергеевна, — пошутил губернатор, — а могли бы вы по 7500 в сутки с одного номера зарабатывать!»

В расположенном почти против женском общежитии технологического колледжа, конечно, хотели бы такой же ремонт, как теперь в отеле.

Но пока здесь все гораздо скромнее. Губернатор, быстро пробежав по коридорам, застал врасплох девчонок, которые жарили картошку на общей кухне. Спросил: «А с чем картошка-то?»

«Яйцами забьют, посытнее будет, — продемонстрировала опыт проживания в общежитии министр Трусенева и перешла к делу. — Это здание также памятник исторического наследия, и ему тоже требуется ремонт».

«Давайте хотя бы в первую очередь тумбочки, кровати заменим. Девчонки красивые, а осанку себе портят. Остальной ремонт считайте, — обратился к министру губернатор после осмотра комнат. — А где у нас самая тяжелая ситуация?"

«Советск все же на втором месте, самая плохая ситуация с общежитием в Полесске», — ответила Трусенева.

«Вот поедем в Полесск и посмотрим», — пообещал Беспрозванных.

Подводя итоги нынешней поездки, глава региона резюмировал: «Советск достоин лучшего. У города очень большой потенциал. И самое главное, здесь очень хорошие люди, которые любят свой город. И мне приятно, что многие идеи и мысли, которые мы сегодня реализуем в городе, как раз идут от них».

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»