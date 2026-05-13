Властелин времени: как живет «главный часовщик» области Александр Кучеренко

Александр Кучеренко — личность легендарная. Наверное, нет в Калининградской области башенных часов, к которым он не имел бы отношения. Какие-то изготовлены им «от А до Я», какие-то доведены до ума, какие-то живут только потому, что мастер регулярно их «подлечивает». Не так давно ему поступило предложение сделать часы для башни здания клуба «Вагонка». Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в небольшой мастерской Александра Кучеренко, окунулись в атмосферу технического творчества и послушали, как бьются сердца некоторых спасенных механизмов.



Впрочем, слово «мастерская» звучит в случае с Александром Кучеренко, пожалуй, слишком громко. По сути, это обыкновенный гараж, примыкающий к небольшому немецкому дому на маленький тихой калининградской улочке. Но, с другой стороны, гараж этот единственный в своем роде. Хотя бы потому, что украшают его часы с большими, наверное, в половину человеческого роста, стрелками.

Что-то неуловимо знакомое в них. Где-то я уже их видел... «Раньше они были на башне Театра кукол», — напоминает, улыбаясь, Александр Кучеренко.

Во время последней реконструкции Театра кукол здание приобрело не только новый цвет, но и более современные часы



Точно! И в памяти всплывает, как много-много лет назад, в далеком 2006 году, объезжал вместе с мастером городские башенные часы, стрелки которых нужно было перевести на час вперед в связи с переходом на «летнее время». Взбираясь с Кучеренко по длинной винтовой лестнице к «сердцу» часов в Театре кукол, я ожидал увидеть там множество массивных шестеренок, пружин, молоточков и прочих эффектных железяк. Однако на деле все оказалось проще и прозаичней. Часовой механизм состоял всего лишь из четырех электромоторов, соединенных с циферблатами проводами.

Увидев мое разочарование, Александр Владимирович тогда пояснил: «Механических башенных часов в Калининграде уже давно нет. Ещё немцы почти полностью перешли на „электричество“. Это удобно и экономично. Да и в области „механики“ почти не осталось. Единственные известные мне такие часы есть на железнодорожном вокзале поселка Мозырь Правдинского района».

Кстати, те часы после случившегося в 2012 году на вокзале пожара тоже восстанавливал Кучеренко. Сейчас они исправно идут, представляя собой, пожалуй, главную мозырскую достопримечательность.

Что же касается часов на башне Театра кукол, то во время последней реконструкции здания Кирхи королевы Луизы, когда его шпиль поменял зеленый цвет на графитовый, Кучеренко установил там новые часы — с более современным механизмом. Старый же вместе со стрелками продолжает жить, будучи установленными на стене гаража. «Я полностью перебрал механизм, из четырех моторов сделал один, всё работает!» — с гордостью сообщает Кучеренко.

Пока мастер рассказывает о судьбе часов Театра кукол, раздается бой курантов. Это дали знать о себе другие часы, которые находятся внутри мастерской. Циферблата на них нет, но открытый взору механизм — прекрасен. И, конечно, у него своя история.В конце прошлого века у руководства КГУродилась идея восстановить часы на башне корпуса на улице Чернышевского. Механизм заказали в Германии, установили, но в какой-то момент что-то пошло не так, стрелки встали намертво. На выручку пришел Александр Кучеренко. Часы он починил, а в качестве платы взял детали старых, еще довоенных часов, которые пылились на чердаке. Это были четыре шестеренки, часть станины, поврежденный осколком рычаг, что-то еще по мелочи. В общем, примерно десять процентов часового механизма.

За более чем четверть века Александр Кучеренко самостоятельно изготовил все недостающие детали и запустил «чудо-агрегат», который может не только отсчитывать время, но и «бить в колокола». Понятно, что такая красота не должна пылиться в гараже. Она должна служить людям. «Я с радостью расстанусь с этим механизмом, — заверяет Кучеренко. — Мне кажется, он бы отлично подошел для часов в замке Тапиау в Гвардейске».

Кстати, лет десять назад на башне одного из входящих в его комплекс зданий были свои, как говорится, родные часы, но они бесследно исчезли. «Я их не видел, но мне рассказывал о них человек, который работал в колонии (раньше в замке долгое время находилось исправительное учреждение — прим.„Нового Калининграда“)», — уточняет Кучеренко.

Сейчас мастер изготавливает часы, которые должны украсить один из новых жилых комплексов. Также поступило предложение изготовить часы для легендарной «Вагонки», что на улице Станочной. «Я готов, — говорит Кучеренко. — Мне было бы интересно этим заняться». Стоит отметить, что изначально на здании бывшей Кирхи Христа часов не было, архитектор Курт Фрик их не предусмотрел. Александр Кучеренко справедливо полагает, что решающее слово здесь за Службой государственной охраны объектов культурного наследия, поскольку здание бывшей кирхи является официальным памятником. Сам же он считает, что красивые часы «Вагонке» не повредят, как не повредил часам бывшей ратуши Тапиау установленный в 2015 году забавный механизм. Сейчас туристы специально приезжают в Гвардейск, чтобы увидеть, как из ниши под крышей ратуши выплывают фигурки двух музыкантов, которые кланяются публике и исполняют «Турецкий марш» Моцарта.







Часы с забавными фигурками музыкантов на бывшей ратуше Тапиау в Гвардейске. Фото: администрация Гвардейского муниципального округа

«Мне всегда хотелось сделать что-то подобное, — признается Кучеренко. — В Европе с давних времен считалось, что часовщик становится настоящим мастером, когда он сделает не просто механизм и стрелки, а что-то интересное, что-то по-настоящему оригинальное. Когда меня попросили починить старые немецкие часы в Гвардейске, я приехал, поднялся на чердак бывшей ратуши, увидел там большое помещение с двумя окошками и сразу подумал, что было бы неплохо эти окошки как-то задействовать, обыграть их. Часы я починил, в 2011 году было торжественное открытие, все как полагается. А потом глава города (тогда это был Иван Кавун) мне говорит: „Вот бы еще к этим часам сделать что-то интересное“. Я: „Хорошо, подумаю“. А в голове уже родилась идея. Приехал домой, всё быстро нарисовал, раскрасил, приношу Кавуну. Он показал заместителю своему, они посмотрели — им понравилось. „Всё, — сказали. — Делайте. А мы будем искать спонсоров“. Ну, мы с сыном и принялись за работу. Где-то года два у нас на это ушло или даже больше. За это время власть в Гвардейске поменялась, другие люди пришли. Мы уже подумали, что проект этот никому не интересен, забыли все про него. И вдруг — звонок: „Помните, мы вам предлагали работу?“ Ну, мы быстро все доделали, установили. Уже больше десяти лет механизм исправно работает, радует людей».

В беседах со многими журналистами Александр Кучеренко подчеркивал, что никогда не учился изготавливать и чинить башенные часы. Уроженец солнечного города Фрунзе в Киргизиион приехал сюда, чтобы поступать в КВИМУ (

«В море, если честно, я ходить никогда не хотел, — признается часовщик. — Выбор учебного заведения был связан с тем, что у меня в Калининграде жила тетя. Я поступил, учился на электромеханика, но без особого, если честно, удовольствия. Много было в учебном процессе лишнего, ненужного. А я такой человек, что, если мне что-то надо узнать, чему-то научиться, я сам до всего дойду. В общем — бросил я КВИМУ, ушел».

Потом была работа докером, служба в армии, возвращение в порт, но не в качестве грузчика, а в качестве сотрудника радиоцентра. И неизвестно, как бы сложилась жизнь Кучеренко, если бы однажды ему на глаза не попалось объявление в газете о том, что в службу часов при Горсвете требуется часовщик.

«Я подумал: „Почему бы не попробовать?“ — рассказывает он. — В порту мне не нравилось, совсем не моё это было. А техникой я всегда интересовался. У бабушки во Фрунзе в сарае было несколько патефонов, я их собирал-разбирал... Пришел, значит, по объявлению. Мне говорят: „Будете заниматься городскими часами, обслуживать их, ремонтировать“. Я: „Хорошо“. Мне это сразу стало интересно, сразу как-то захватило, что ли...»





Часы Калининградской областной филармонии стали первыми из тех, что починил Александр Кучеренко

Первыми часами, которыми занялся Александр Кучеренко, были часы на здании Калининградской областной филармонии на улице Богдана Хмельницкого. Примечательно, что знаменитый архитектор Фридрих Хайтманн, когда делал проект Кирхи Святого Семейства (сейчас в этом здании и располагается филармония), часы в него не внес. Их установили в ходе реконструкции здания в 1980 году, но проработали они недолго. Кучеренко взялся их оживить и добился успеха.

Изначально, по его словам, колокола звучали с магнитофонной записи. Потом мастер сделал ударные механизмы для трех больших колоколов — небольшие колокола, молоточки. Звук теперь живой.

В мастерской Кучеренко обращает на себя внимание большие четырехсторонние часы с петухами. «Появилось желания что-то такое создать, и я сделал, — объясняет Кучеренко. — Никому эти часы я еще не предлагал, потому что не готовы. Я вижу их стоящими в каком-нибудь парке или сквере на стеклянной тумбе, внутри которой часовой механизм. Такая у меня идея...»

Рядом с гаражом, на садовом участке, стоит изящный столб с часами, которые Кучеренко сделал по заказу. Вернее, скажем так, по намеку на заказ. «Позвонили несколько лет назад из мэрии, сказали, что хотят установить в городе новые часы взамен срезанных старых, — рассказывает Александр Владимирович. — Я начал работу, изготовил часы. А потом у них там все переигралось. Года три, наверное, часы в гараже лежали. И я как-то подумал: „Чего они там пылятся?“ — и выставил на участке». При этом Александр Владимирович не без основной считает, что эти часы куда лучше смотрелись бы, например, на пересечении проспекта Мира и проспекта Победы — у Театра кукол или на перекрестке перед Драмтеатром.

В целом, по словам Кучеренко, городские часы — те, которые не на башнях, а, что называется, сами по себе, — исчезающая натура. Пожалуй, последние такие часы в Калининграде — «Часовые пояса» (другое название «Мировые часы») на Нижнем озере. Да и те уцелели, можно сказать, чудом.





«Мировые часы» на Нижнем озере показывают время в двенадцати городах, разбросанных по всему земному шару

«В 2018 году они пришли в полную негодность, и я так понял, что их хотели уже разобрать, — продолжает Александр Кучеренко. — Но потом вроде было принято другое решение — отремонтировать к Чемпионату мира по футболу. Мы с сыном за месяц сделали 12 механизмов, 12 циферблатов, стрелки. Всё исправно работало года четыре, а потом... Сами понимаете — система сложная, часы показывают время в разных часовых поясах, за механизмами надо следить, обслуживать их. А это, знаете, особо никому, как я понял, не нужно. Я первое время приходил, присматривал за часами, заряжал аккумулятор, но в итоге часы опять надолго встали. Там такая проблема: нет питания постоянного. Решили подключиться к фонарям, к освещению. То есть ночью часы питаются от фонарей, а днем — от аккумулятора. И далеко не всегда ночной зарядки хватает на полноценную работу днем... В прошлом году мы часы отремонтировали, механизмы перебрали, аккумулятор заменили. Пока все функционирует нормально».

По признанию Кучеренко, изготовление и обслуживание больших часов для него не столько заработок, сколько некое служение, миссия. «Почему этим, кроме нас с сыном (младший сын — Александр — специализируется на изготовлении электронных начинок для часов — прим. «Нового Калининграда»), больше никто не занимается? — задается вопросом Кучеренко и сам же на него отвечает. — Потому что это все не про деньги. Этим надо жить... А заработать я мог бы другим способом, если бы захотел. У двух других моих сыновей автосервис, у меня здесь, в гараже, станки. При желании я мог бы встроиться в работу, вытачивать какие-то детали и неплохие деньги с этого иметь. Но мне это неинтересно. Это не моя жизнь. Моя жизнь — башенные часы».

Текст: Кирилл Синьковский, фото: администрация Гвардейского муниципального округа, Юлия Власова / «Новый Калининград»