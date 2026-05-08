«Связь времён»: зачем легендарной калининградской «Вагонке» часы и кто их сделает

В легендарном калининградском клубе «Вагонка» запланирован благотворительный концерт «Часы вместе» (18+), цель которого — собрать средства на установку больших часов на башне бывшей кирхи Христа, здание которой сейчас и занимает клуб. Для чего они понадобились «Вагонке», кто их будет изготавливать и что за концерт проведут организаторы проекта, узнал «Новый Калининград».

Идея установить часы на башне культового клуба (раньше это была колокольня лютеранской кирхи) принадлежит Вадиму Александрову — человеку, в околомузыкальной и артистической среде региона хорошо известному. Вадим раньше был промоутером «Вагонки» (промоутер — это человек, который занимается продвижением, раскруткой проектов), организовывал разные музыкальные фестивали. Был совладельцем возрожденного кафе «Киберда» — тоже в определенной степени культового для поколения молодежи конца 90-х — начала 2000-х годов. Последний его проект — «Юникэйт» (Unique8) и Modern Gothic Sonata.

«Во время войны при штурме Кёнигсберга колокольня кирхи была разрушена артобстрелом наших по засевшим фашистам, — рассказывает Вадим. — После войны, в 1960-е годы, Вагонзавод своими силами делал ремонт и пристройки. Тогда была идея сделать там часы. Циферблатные кружки уже вылепили. Потом по каким-то причинам это дело забросили. Думаю, технически это было сложно и дорого. А сейчас мы хотим доделать дело наших отцов. И у нас есть замечательный Александр Кучеренко». Кучеренко — известный калининградский часовых дел мастер, он реставрировал «Мировые часы» у Дворца бракосочетаний в Калининграде, музыкальные часы на городской ратуше в Гвардейске, следит за башенными часами Кафедрального собора, здания Филармонии (бывшей Кирхи Святого Семейства) и так далее. С появлением часов согласно и руководство „Вагонки“, и калининградская Епархия РПЦ, которой с 2010 года принадлежит здание, рассказал Александров.

«Вадим молодец, что придумал такую историю. Мы были бы очень рады, если бы на нашей башне появились часы, которые отсчитывали бы время в районе „Вагонки“. И сама по себе идея благородная, хорошая, светлая. А мы всегда за такие хорошие, благородные, светлые идеи», — рассказал директор «Вагонки» Андрей Исаков.

Перед тем как заняться реализацией проекта, его инициаторам предстоит согласовать его с областной Службой государственной охраны объектов культурного наследия, поскольку здание официально является историческим памятником. Как рассказал «Новому Калининграду» глава областной Службы государственной охраны памятников Евгений Маслов, необходимо будет разработать проект, провести историко-культурную экспертизу, которая должна пройти через общественные обсуждения. На это, по словам Маслова, может потребоваться не менее полугода. Окончательное решение будет принимать Служба госохраны ОКН.





Довоенная фотография здания, фото: сайт Пруссия39

Построенная по проекту архитектора Курта Фрика евангелическая Кирха Христа в Ратсхофе — самое последнее культовое сооружение Кёнигсберга. Освещена она была 31 декабря 1937 года. Здание кирхи представляло собой простое вытянутое строение с высокой двускатной крышей, угол наклона которой составлял 48 градусов. В ходе войны кирха пострадала, но была восстановлена. Правда, в несколько упрощенном варианте. «Здание было увеличено в длину примерно на два метра в восточном направлении, — пишет в своей книге „Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени“ (12+) Балдур Кёстер. — Крыша получила не такие крутые скаты, а на колокольне вообще появилось плоское покрытие. Внутреннее пространство кирхи полностью перестроили. В большом зале были возведены ряды кресел и сцена».

При советской власти бывшую кирху приспособили под Дворец культуры Вагонзавода. Правда, случилось это не сразу. По данным Государственного архива Калининградской области (ГАКО), в 1966 году на заседании Архитектурно-художественного совета всерьез обсуждался вопрос, имеет ли смысл её восстанавливать или целесообразней снести. К счастью, в итоге решено было «сохранившуюся башню не разбирать с целью композиционной увязки с окружающей средой». Восстановленное здание сначала именовалось «Домом культуры», а потом более солидно — «Дворцом».

Важной вехой в истории ДК стало создание в его стенах диско-клуба «Ритм». Случилось это в декабре 1977 года. «Музыка советских и зарубежных композиторов, современные ритмы известных ансамблей — разнообразна программа вечеров Дворца культуры Вагонзавода, где по инициативе Калининградского горкома ВЛКСМ и работников дворца организован диско-клуб „Ритм“, — писала в январе 1978 года „Калининградская правда“. — У молодежи города он сразу же приобрел большую популярность. Каждый вечер в клубе собирается немало любителей музыки. Программа „Ритма“ интересна тем, что здесь можно познакомиться с творчеством многих современных ансамблей, оркестров, солистов».

Впоследствии в местной прессе вышло немало публикаций с весьма лестной оценкой деятельности «Ритма». Например, в сентябре 1980 года «Калининградка» сообщила, что «коллективу диско-клуба „Ритм“ Дворца культуры Калининградского вагоностроительного завода присвоено звание лауреатов Всесоюзного творчества молодежи». Однако в декабре 1985 года в «Калининградской правде» вышел материал уже совсем иного характера. Назывался он «В полумраке дискотеки» и рассказывал о суде над режиссером диско-клуба «Ритм». В публикации, которая получилась довольно объемной, речь шла о том, что «Ритм» фактически превратился в коммерческое предприятия, которое за плату организовывало дискотеки.





«Образно говоря, на почве попустительства и бесконтрольности выросло целое предпринимательское дерево, ветви которого были густо усыпаны денежными знаками самого различного достоинства — от рублевок, собранных с родителей выпускников средних школ (№№ 2, 14, 49 и т. д ), до солидных банкнот, шелест которых терялся в хлопках шампанского и криках „горько!“ на свадьбах. „Фирма“ не нуждалась вывеске: от заказчиков отбою не было», — говорилось в статье, которая заканчивалась сообщением о том, что руководитель «Ритма» приговорен к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Впрочем, очень скоро настали другие времена — когда предпринимательство не наказывалось, а, наоборот, всячески поощрялось. 1990-е стали для «Вагонки» по-настоящему золотым временем.

На страничке ГАКО «ВКонтакте» можно найти статью из популярной в те годы газеты «Наблюдатель». Это обзор самых модных мест отдыха, написанный корреспондентом С. Соколовым. «...Самой престижной пока считается дискотека в „Вагонке“ — в ДК вагоностроительного завода, — авторитетно заявлял автор. — Здесь безусловно лучшая аппаратура и лучший сервис, самая богатая публика. Вернее сказать, сюда ходят самые богатые мужики (а кто у нас самый богатый парень?) В день дискотеки все ближайшие к ДК улицы уставлены автомашинами, и вообще, местные жители стараются лишний раз в дискотечный вечер не вертеться вблизи „Вагонки“». Словом, в 1990-е годы клуб «Вагонка» стал, как сейчас говорят, культовым местом и одним из самых ярких символов того времени в Калининграде. Здесь гремели шумные вечеринки, выступали известные артисты.

В 2010 году здание «Вагонки» было передано в собственность Русской православной церкви (поскольку в довоенные времена оно являлось культовым сооружением, хоть и лютеранским), но профиль заведения не поменялся, концерты и дискотеки проводятся в нём до сих пор.

Чтобы собрать деньги на изготовление часов, организован благотворительный концерт, он состоится в клубе «Вагонка» 5 июня. Попасть на него можно будет за благотворительный взнос, зрители и слушатели смогут услышать и увидеть новый музыкальный проект «Юникэйт» (Unique8) (руководителем которого как раз является Вадим Александров) с программой Modern Gothic Sonata.

Подробнее про проект читайте в колонке музыкального журналиста, автора телеграм-канала Silly Love Songs Алексея Алеева «Связь (последних) времён» по ссылке. Алексей Алеев называет Александрова «визионером» — человеком, который предсказывает тренды: «Он добивался невозможного и привозил в Калининград Марка Алмонда и The White Stripes. Уйдя из клуба [„Вагонки“], он привозил на другую, более крупную площадку [„Ситипарк“] участника Depeche Mode Энди Флетчера и многих других звёзд. Организовал в Янтарном международный фестиваль, на котором играли Пол Окенфолд, GusGus и Enter Shikari».

«Коллектив состоит из опытных музыкантов, включая титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко, разрабатывает свой собственный стиль Cathedral Pop (кафедральный поп)», — рассказал Александров. Он охарактеризовал этот стиль как «причудливое смешение классической музыки и современных музыкальных стилей, включающее в себя мощь органа, гитарные аркады, соло в духе Дэйвида Гилмора, синтезаторы и ударные». По его словам, на музыкантов повлияли «такие гиганты, как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Pink Floyd, Ханс Циммер и Анна фон Хаусвольф».

Концерт состоится 5 июня в 20.00, благотворительный взнос — от 1200 рублей, приобрести билеты можно по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, Кирилл Синьковский, фото: сайт «Пруссия39», Юлия Власова / «Новый Калининград»