Угроза забастовок, серенады на вокзале и прожекторы: чем жил Калининград 35 лет назад

В мае 1991 года в Калининграде грозили забастовками транспортники и авиадиспетчеры, Музей Мирового океана открывал первые выставки в здании на ул. Горького, а в подростковом клубе сформировался первый фан-клуб группы «Депеш Мод» — продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя мая.



Слово «забастовка» было, пожалуй, одним из самых популярных у газетчиков в те дни. И неспроста. Ухудшающаяся экономическая ситуация заставляла работников самых разных предприятий все чаще использовать это еще недавно казавшееся немыслимым в государстве рабочих и крестьян средство борьбы за свои права. 16 мая в «Калининградской правде» вышла статья «Предупреждение стачкома» на первой полосе. В ней речь шла о том, что образовавшийся в трамвайно-троллейбусном управлении и ПАТП-2 объединенный стачечный комитет выдвинул городским властям ультиматум с рядом требований, главное из которых — повышение зарплаты до тысячи рублей в месяц. В противном случае — городской транспорт встанет.





Трамвайная остановка на Фестивальной аллее. 1990-е годы. Автор — А.Бахтин. ГАКО.



Корреспондент Л. Ельцова взяла интервью по этому поводу у заместителя председателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Сергея Мыларщикова, который, как несложно догадаться, оказался не в восторге от идеи забастовки. «Конечно, такая позиция стачкома не может не тревожить комиссию по городскому хозяйству, — сказал он. — „Предупреждает“ ли нас стачком своей чрезвычайной мерой? Скорее уже просто угрожает. Причем не задумываясь о потерях, которые лягут на плечи таких же рабочих. Это ведь замкнутый круг. Откуда возьмутся дополнительные средства в городском бюджете, если его „подпитывать“ забастовками? Я не могу считать избранную стачкомом тактику краткосрочных ультиматумов ответственной и выверенной».

К этому материалу были подверстаны выдержки из письма в редакцию пенсионера И. В. Козлова, который тоже осуждал методы транспортников. «Водители требуют существенного повышения зарплаты, но что тогда делать тем калининградцам, которые работают на предприятиях, оказавшихся сейчас в сложном положении из-за отсутствия сырья и у которых зарплата вообще катастрофически падает? — задавал он риторический, по сути, вопрос. — Тоже бастовать? Но ведь этой мерой мы только усугубляем экономический кризис. И что делать тем, кто лечит, учит, работает в сфере культуры? Убежден, что забастовки в период кризисных экономических ситуаций не выход из положения. Защищать интересы своих товарищей нужно, но терпеливо, продуманно, не создавая критических ситуаций в городе».





Митинг, посвящённый открытию первой очереди нового комплекса аэропорта «Калининград». 19 июля 1979 год. Автор — В.Макеенко. ГАКО



В одном из следующих номеров «Калининградки» сообщалось о еще одной возможной стачке. На сей раз работу грозились прекратить авиадиспетчеры. Журналист В. Минин дозвонился до заместителя командира Калининградского авиаотряда А. Филиппенко, который сказал, что зарплату нужно повышать не только диспетчерами — всем работникам отрасли. «Смотрите сами, до чего дело дошло! Водитель трамвая получает в полтора раза больше летчика, — возмутился он. — Ничего против трамвайщиков не имею, работа у них тоже не мед, но надо же как-то соизмерять, определять приоритеты». Но трамвайщики, как мы видим, тоже были недовольны...

Куда более приподнятое настроение было у сотрудников Гусевского завода светотехнический арматуры, который наладил экономические связи с далекой Монголией. Об этом сообщала небольшая заметка в «Калининградской правде» под названием «Продукция — на экспорт».





Цех № 3 Гусевского завода СТА. Слесарь-сборщик прожекторов Валентина Сухова за работой. 1981 год. Автор — Л. Гаркавый. ГАКО



«И в наше кризисное время это предприятие, выпускающее различного вида прожекторы, не сужает географию своих зарубежных поставок, — говорилось также в публикации. — Осветительные приборы, созданные руками гусевских мастеров, реализуются через Всесоюзное внешнеторговое объединение в Финляндию, Сирию, Вьетнам, Гвинею, на Кубу и в многие другие страны. В списке покупателей продукции предприятия числятся 48 государств. И договорные обязательства перед каждым выполняются полностью и в срок».

18 мая, в Международный день музеев, «Калининградская правда» рассказала о новом учреждении культуры. «Год назад постановлением Совмина России в Калининграде создан Музей Мирового океана, — напомнила газета. — Сегодня его первые выставки располагаются пока в старом здании историко-художественного музея на улице Горького. Но есть проект музейного комплекса, а концепция Музея Мирового океана предполагает открыть здесь городской научно-культурный центр. Доминантой нового музея, его главным экспонатом будет, конечно же, научно-исследовательское судно „Витязь“, которое сейчас реконструируется на судоверфи завода „Янтарь“. Корабелы обещают закончить работы уже в этом году. А пока сотрудники нового музея усиленно ищут экспонаты для его любопытных экспозиций — материалы морских научных экспедиций, предметы из частных коллекций, документы, переписку с аналогичными музеями мира и другие — всего собрано около пяти тысяч единиц хранения. Первая выставка в Калининградском Музее Мирового океана носит символическое название: „Океаны. Корабли. Человек“».





Первая выставка музея. Слева направо — старший научный сотрудник Г. Шушкин, директор Музея Мирового океана С. Сивкова и старший научный сотрудник В. Стрюк. Фото из «Калининградской правды». Автор — В. Маначин.

«Проспект Мира» рассказал о подростковом клубе «Факел», который по мнению корреспондента Т. Никольской, выгодно отличается от других. «Это клуб и не клуб, — высказала мнение она. — Это — тусовка. И ребята здесь вроде самые обычные, которые встречаются на любой танцплощадке, в любой подворотне. И в то же время — другие. Не слышно ругательств, не видно полупьяных глаз, карт, не наплевано шелухи от семечек, окурков... Симпатичный „китайского стиля“ особнячок с зеленой крышей на Пугачева — не просто двухэтажный домик, обнесенный заборчиком. „Среда обитания“ — так с доброй усмешкой сказал кто-то из парней. Тут ребята не только играют в пинг-понг, качают мускулы (есть для этого различные тренажеры), не только проводят конкурсы типа „Поля чудес“, но и серьезно обсуждают, как сделать, чтобы жизнь молодых была лучше, интереснее, полезнее».

Тон в клубе, как отмечает корреспондент, задают «фанаты рок-квартета „Депеш Мод“» «Это первый в нашем городе фан-клуб депешей, а президент, кстати, вновь переизбранный 2 апреля, согласно уставу, на очередной срок — та самая Н. М. Ермакова (мастер мужских причесок из парикмахерской № 1 Надежда Ермакова — прим. „Нового Калининграда“)», — пишет газета. Историей фан-клуба «ДМ» поделился член президентского совета, главный казначей клуба Артем Лапшов: «Все началось в 86-м году, когда объединились первые семь депешей. Первая наша тусовка прошла на 20-м км 9 мая 87-го года, в день рождения солиста „ДМ“ Дэйва Гэана. С тех пор у нас традиция — отмечать этот день с молоком и батоном. Правда, официальными праздниками узаконили дни рождения каждого из четверки „Депеш Мод“... А Надежда — наш друг, человек крутой, заинтересованный, фанат фанатов. Главное — надежная, умеет выслушать, помочь...»

На соседней странице «ПМ» опубликована реплика многолетнего руководителя Калининградского областного общества почитателей Пушкина Феликса Кичатова (1936-2009). Высказался он, впрочем, не по поводу творчества Александра Сергеевича, а в связи с озвученной на страницах «Калининградки» идеей превратить недостроенный Дом Советов в гостиницу: «Давайте смекнем и по поводу последнего предложения москвичей, предлагающих сделать из нашего „мастодонта“ четырехзвездочный отель. Есть ли в нашей стране четырех-пятизвездочные отели, построенные уважаемой московской фирмой? Что-то не припомню. Если и есть, то все они построены зарубежными специалистами. Чьими же руками москвичи предлагают сделать из нашего Дома Советов „конфетку“ для иностранцев? Москвичи, конечно же, заключат контракт с какой-нибудь инофирмой. Но зачем бешеные деньги платить посреднику».

Речь, насколько можно судить, идет о руководителях Госкоминтурист СССР, которые, посетив Калининград, решились взяться за самый известный калининградский долгострой. Осуществить свои намерения москвичам, как мы знаем, не удалось.





Александр Ишов демонстрирует новый компьютер. Фото из газеты «Маяк». Автор — Е. Чепинога



Зато у базировавшегося в нашем городе совместного советско-тайваньского предприятия «Элнор» получилось выпустить опытную партию компьютеров. Об этом сообщила газета «Маяк» в статье под заголовком «Без компьютера — никак». «СП „Элнор“» появилось в Калининграде год тому назад, — передавал корреспондент М. Юрьев слова руководителя коммерческого центра предприятия Александра Ишова. — Создано оно на базе пяти предприятий — крупнейших производителей электронной техники: ПО «Кварц», производственных объединений Ставрополя, Воронежа, Москвы и тайваньской фирмы «Акротек».

Комплектующие изделия по контрактам поставляет в Союз «Акротек». Схема работы такова: коммерческие центры СП формируют пакет заказов и через представительство СП в Москве направляют их на Тайвань, а оттуда, как уже говорилось, в Союз нужное количесто комплектующих, из которых на заводах СП и производится сборка. Главное условие совместной работы с «Акротеком» — качество изделий на мировом уровне».





Северный вокзал. Конец 1960-х годов. Автор — Б. Штерн. ГАКО



Уличные музыканты, которые стали появляться в Калининграде, на мировой уровень не претендовали, но хорошие настроение прохожим создавали. Об одном таком коллективе рассказал «Проспект Мира» в рубрике «Камертон». «Еще недавно считалось, что ансамбли уличных музыкантов явление, присущее скорее заграничной действительности, и Арбат в стольном граде Москве на сей счет погоды не делает, — справедливо отметил автор статьи „Серенады на вокзале“ И. Гаранин. — И первая мысль, которая возникает при виде одиозного трио, самозабвенно наигрывающего блюз под сводами Северного вокзала: „Надо же — и наши могут!“ Гармонист в пунцовой рубахе и лихо сбитом набекрень картузе сделал бы честь любым деревенским посиделкам в классическом духе. Балалаечник в парике и сиреневой косоворотке являлся подлинным виртуозом своего дела. Не отставал и барабанщик в „рваном тельнике поверх рубашки, с болтающимся за спиной кубинским стягом на бамбуковом шесте“».

Далее автор знакомит читателей с музыкантами: балалаечником и барабанщиком оказались два Александра — Викторов и Бернадский, Алексей Берг — гармонь: «Курсант военного училища, повар ресторана и заводской токарь подрабатывают себе на изрядно вздорожавшую в последнее время жизнь. Выходит немного — больше сипнут, чем богатеют. Милиция не мешает — людям ведь нравится, жалоб нет. Играют два-три раза в неделю, обычно здесь или на рынке. Можно, конечно, и на производстве вкалывать, но отчего и не здесь — кому от этого хуже? Действительно — кому?..»

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области