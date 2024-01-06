Ашманн, Кроне, Бессель: кем были немцы, имена которых сохранились на карте Калининграда

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На карте современного Калининграда сохранилась часть названий, доставшихся городу «по наследству» из кенигсбергского прошлого. В лексиконе местных жителей прочно утвердились немецкие имена и фамилии: Врангель, Теодор Кроне, Макс Ашманн, Бессель, Вагнер (не путать с композитором). Но далеко не все знают о том, кем были эти люди, какой вклад они внесли в историю города и почему их имена помнят, несмотря на смену стран и эпох. О тонкостях топонимики уличного пространства, преемственности названий и роли личности — в материале «Нового Калининграда» с комментариями культуролога и писателя Александра Попадина.

Макс Ашманн

Макс Ашман, известный горожанам по названному в его честь большому парку в северной части Калининграда, был предпринимателем, специализирующимся на торговле вином. Свое имя в историю города коммерсант вписал следующим образом: в 1904 году он завещал Кенигсбергу свое имение с дубовой рощей в историческом районе Марауненхоф, и распорядился устроить там общественный парк. Свое решение он сопроводил инвестицией в виде ста тысяч марок, которые пошли на благоустройство парка, открытого в 1910 году. Примечательно, что в самом начале существования парк Макса Ашманна был намного меньше современных размеров — всего 25 га, но уже к 1938 году он разросся до 70 га, а в наше время опять немного уменьшился, до 61,5 га. Впрочем, возможно, в скором времени щедрый подарок немецкого торговца, волею судеб оказавшийся в руках российского руководства, еще несколько съежится — по причине, как нетрудно догадаться, застройки..

Как поясняет калининградский писатель и культуролог Александр Попадин, имя торговца осталось в российской памяти из-за того, что было отображено на картах: «Во многом первые поколения переселенцев пользовались еще немецкими картами, военными картами. И поэтому называли объекты так, как они были написаны. Написано „Шпандин“, так и называли. „Понарт“, между прочим, тоже „Понартом“ назывался».







Теодор Кроне

Теодор Людвиг Клеменс Кроне родился 4 октября 1846 года в Нижней Саксонии. В юности обучался торговому делу в Магдебурге, в 1870-1871 сражался в удачно сложившейся для немцев франко-прусской войне. После окончания боевых действий переехал в Кенигсберг, где создал семью и возглавил компанию «Шиммейер», специализирующуюся на оптовой торговле пряжей.

В 1878 году вступил в городской совет, с 1889 по 1897 был городским чиновником без жалованья, в 1898 году стал председателем городского совета и пробыл в этой должности до 1913 года.

Возглавляя городской совет, Кроне стал инициатором включения в черту Кенигсберга пригородных территорий. Приложил руку к созданию пруда Цвиллингтайх (в наше время он известен под названием Поплавок, или, в народе, Хлебное озеро), обустройству берегов Нижнего озера и строительству ратуши. Обязан своим существованием Теодору Кроне и большой парк, расположенный в западной части города. Лес в районе пригорода Юдиттен должны были вырубить, но при личном участии председателя городского совета зеленую зону удалось сохранить и обустроить. Лесопарк получил название в его честь после смерти Теодора Кроне в 1925 году.

До нашего времени сохранилась вилла Теодора Кроне, она находится в историческом районе Амалиенау, по адресу: Каштановая аллея, 5. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

«Название парка „Теодора Кроне“ в меньше мере, но тоже ходило в народе. Его официально вернули в силу того, что неравнодушные жители Калининграда, я даже знаю, какие именно, решили собрать документы для того, чтобы этим парковым зонам вернуть их исторические имена. Тем более что и Кроне и Макс Ашманн — это политически нейтральные фигуры», — поясняет Александр Попадин.







Фридрих Вильгельм Бессель

Фридрих Вильгельм Бессель был выдающимся астрономом, он родился в 1784 году в Миндене, но расцвет его научной деятельности произошел именно в Кенигсберге, где ученый работал в свежепостроенной астрономии. Он знаменит тем, что открыл тысячи новых звезд и изучал траекторию движения кометы Галлея. Прославленный астроном и математик ушел из жизни в 1846 году и был похоронен в Кенигсберге.

Несмотря на колоссальный вклад в науку, имя Фридриха Бесселя не так хорошо знакомо большинству калининградцев. Чаще оно звучало в контексте холма Бесселя — места, где находилась уничтоженная в войну обсерватория Кенигсберга.

Неподалеку, на профессорском кладбище, где хоронили преподавателей Альбертины, как считается, находилась и могила астронома. Основание холма было срыто экскаваторами при прокладке теплотрассы, а на месте кладбища почти 10 лет назад выросла многоэтажка: застройщик обошел запрет на строительство на этой территории. Сейчас на холме Бесселя находится памятная плита в честь ученого, установленная в 2012 году — причем имя астронома, продублированное на немецком языке, было написано с ошибкой. Через год ее исправили.









Фридрих Генрих Эрнст фон Врангель

Башня «Врангель» была названа не в честь Петра Врангеля, «черного барона» российской гражданской войны, а по имени прусского генерала-фельдмаршала графа Фридриха Генриха Эрнста Врангеля, прославившегося во время противостояния с Наполеоном и череде войн с Данией. Немецкий и российский Врангели в родстве, кстати, не состояли.

Граф Врангель прожил длинную жизнь и умер в 1877 году в возрасте 93 лет.

Как отмечает Александр Попадин, историческое название башни сохранилось по объективным причинам: «На этом объекте написано: „Я — дер Врангель“, и это всем понятно. Инородное остается, если совпадает с юридическим».





Карл Эрнст Вагнер

Примечательно, что улица Вагнера, сохранившая свое название с немецких времен, никак не связана с именем Рихарда Вагнера (хотя это настолько расхожее мнение, что его по незнанию разделяют даже в городской администрации), композитора эпохи романтизма, а получила название в честь кенигсбергского хирурга Карла Эрнста Вагнера. Это подтверждает Александр Попадин: «Немцы точно имели в виду медика, потому что она в зоне их медицинского института находится. И там чуть ли не его плакетка находится у входа», — объяснил Александр Попадин.

Как сообщает «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», Карл Эрнст Вагнер (1827–1871) был немецким хирургом, принимавшим участие во всех крупных боевых действиях своего времени.

По словам Александра Попадина, ситуация с улицей Вагнера не уникальна. На самом деле до нашего времени дошло довольно много довоенных названий, но в переведенном виде: «В те времена, когда было тотальное переименование улиц, некоторые улицы просто перевели. Вот — Каштановая аллея, например. Аллея — она и есть аллея. Она каштановая? Да, там высажены специально были каштаны, почему бы это название просто не перевести? Таких топонимов в городе довольно много, я думаю, наверно, 6%, не больше, но они очень заметные. Например — Северная гора, это же переведенное название, и именно названия районов более-менее сохранились».

Текст: Павел Каменев, фото: Мария Власенкова, Иван Марков, Виталий Невар / Новый Калининград, архивные фото с сайта «Пруссия 39»