Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото)

Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото) Древний хищник-доминант: Музей Мирового океана смонтировал скелет мозазавра (фото)
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Музей Мирового океана на месте скелета кашалота (накануне он переехал в корпус «Планета Океан») решил разместить скелет гигантской ископаемой морской ящерицы — мозазавра. Этот хищник доминировал в крупных водоёмах в районе 70 млн лет назад, а его останки впервые были обнаружены в 1764 году.

«Эти рептилии были близкими родственниками современных варанов и достигали значительных размеров. Туловище морского хищника было мощное с очень длинным хвостом», — рассказывает пресс-служба музея.

Представители ММО уточняют, что восьмиметровый скелет не является оригиналом — это палеореконструкция или, проще говоря, муляж скелета древнего хищника. Более того, изготовлен он был ещё несколько лет назад специалистами из Санкт-Петербурга (до строительства нового корпуса его просто негде было размещать). Однако любителям древностей расстраиваться не стоит, так как витрина с настоящими костями мозазавра в музее тоже есть.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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