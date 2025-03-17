«Место силы»: Галина Заболотская о трёх днях рождения здания бывшей биржи

Зданию Музея изобразительных искусств 6 марта 2025 года исполнилось 150 лет. За полуторавековую историю оно сменило разные функционалы — в довоенные годы в нем располагалась кёнигсбергская торговая биржа, в советские и постперестроечные — Дворец культуры моряков, затем Областной центр культуры молодёжи. Последние семь лет в здании находится Музей изобразительных искусств. В дни юбилея журналисты «Нового Калининграда» прогулялись по экспозициям музея вместе с его директором Галиной Заболотской и внимательно выслушали и записали её рассказ.







— Думаю, у нашего здания три символических дня рождения, потому что три раза за его историю радикально менялся функционал, три разных институции в разное время определяли смысл его существования. С 1875 года здание функционировало в предопределённом при строительстве статусе кёнигсбергской торговой биржи. После проведённой в конце 1960-х годов реконструкции пришло время Дворца культуры моряков, открывшегося в 1972 году. И, наконец, современный музейный статус у здания появился в 2018 году после размещения в нём Музея изобразительных искусств.

Это здание — не первая в Кёнигсберге биржа, а уже четвёртая по счёту. Она открылась 150 лет назад — 6 марта 1875 года. Это событие было отмечено праздничным шествием по Зелёному мосту от места, где находилась Старая биржа, к новому зданию биржи. Символический переезд завершился большим праздником в стенах открывшейся Биржи с участием всех причастных к ее возведению — купцов, банкиров, судовладельцев, чиновников, представителей других немецких бирж и иностранных торговых фирм.





Биржа была построена по проекту известного бременского архитектора Генриха Мюллера. Именно его проект признали лучшим при проведении закрытого конкурса, к участию в котором пригласили четырех выдающихся архитекторов того времени. Например, одним из конкурентов Мюллера мог бы быть создавший свой проект кёнигсбергской Биржи Людвиг Бонштедт, строивший знаменитые особняки в Санкт-Петербурге. Он там родился, учился и преподавал, создал Петербургский кружок архитекторов, ставший затем Санкт-Петербургским обществом архитекторов. В 1861 году Бонштедт уехал в Германию и выиграл, кстати, конкурс на создание здания Рейхстага в 1872 году. В результате здание было построено по другому проекту, так как затянулось решение земельного вопроса. Но нам важен сам факт участия в конкурсе крупнейших архитекторов. Это свидетельствует о том, насколько серьезно и с каким финансовым размахом подошли к решению вопроса о строительстве кёнигсбергского «храма торговли» местные негоцианты. Заказчики проекта хотели, чтобы здание демонстрировало возрастающую силу и мощь кёнигсбергского купечества.





Мюллер спроектировал здание в стиле итальянского ренессанса с венецианским акцентом. Изящество полуциркульных арок, гармония фасадов со стройными колоннами и жёлто-серый цвет обернкирхенского песчаника выгодно выделили здание из характерной для того времени типовой кирпичной застройки столицы Восточной Пруссии.

Даже камень для отделки здания был выбран особый. Обернкирхенский песчаник называют «камнем царей, королей и президентов». Именно этот роскошный камень использовался при строительстве знаменитого Белого дома в Вашингтоне, Екатерининского дворца в Царском селе, возведении Кёльнского собора. Само здание стоит на решетке из обитых медными листами и пропаяных по швам 2202 свай из сибирской лиственницы, каждая из которых имеет длину от 12 до 18 метров.

Архитектор пригласил к сотрудничеству Эмиля Хундризера, известного берлинского скульптора кёнигсбергского происхождения. По углам кровли Хундризер расположил аллегорические фигуры четырех сторон света: они символизировали торговые связи Кёнигсберга с Европой, Азией, Африкой и Америкой. Центром каждой композиции являлась большая женская фигура, справа и слева — сидящие мужские фигуры.





Парадный вход был фланкирован двумя фигурами (также созданными Хундризером) «геральдических» львов-щитодержателей. Один из них придерживал лапой герб корпорации купечества Кёнигсберга (большой парусник на волнах с литерами КК), второй — гербовые изображения трех самостоятельных городов — Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта, объединенных в 1724 году в Кёнигсберг. Образ льва со щитом в лапах восходит к одной из самых известных работ итальянского скульптора Донателло. Его Мардзокко — символ Флоренции эпохи Возрождения. Гербы со щитов у львов исчезли в период активной реконструкции здания в 1960-х годах. На фотографиях 1964−1965 годов львы еще стоят с гербами. Их просто стесали, потому что это была символика, непонятная в то время.

— Это здание всегда было связано с искусством. Да, в Большом биржевом зале проводились торги и заключались сделки, но он также выступал местом проведения балов, концертов, общественных собраний и торжественных церемоний. Знаменитый русский композитор, дирижёр и пианист Антон Рубинштейн как минимум три раза принимал участие в концертах в Бирже. А каждое первое воскресенье февраля здесь проходил бал-маскарад. Для Биржи даже создавались музыкальные посвящения. В прошлом году нам удалось приобрести на аукционе нотное издание «Польки Кенигсбергской биржи», которую композитор Адольф Эриксон написал для нашего здания в 1876 году. Сейчас её можно услышать в зале, посвящённом истории здания.

Первоначальным назначением северной галереи Биржи была демонстрация образцов товаров — зерна, бобовых, кофейных зерен и т.д. Сначала эта пристройка даже не была застеклена и не имела крыши, но потом здесь решили сделать выставочный зал для кёнигсбергских художников. В 1887 году Художественное объединение Кёнигсберга заключило соглашение с Корпорацией купечества на аренду Летней биржи для проведения художественных выставок.





Для создания выставочного пространства кёнигсбергский архитектор Луис Хютер (кстати, он тоже был участником конкурса на проектирование Биржи) перекрыл крышу характерной для эпохи модерна металлической конструкцией со стеклом и застеклил окна. Долгое время — с 1889 года и по первую четверть ХХ столетия — здесь проходили выставки европейского масштаба. На них представлялись, помимо кёнигсбергских, известнейшие европейские художники — Эдгар Дега, Клод Моне, Эдуард Мане, Гюстав Кюрбе, Оскар Кокошка, Анри де Тулуз-Лотрек, Арнольд Бёклин. Сегодня их имена всемирно известны, а картины представляются в крупнейших музеях всего мира.

В настоящее время известна единственная историческая фотография галереи, сделанная на выставке в 1919 году. Удивительно, но мы в 2019 году, практически ровно через 100 лет, повторили выставочную застройку, запечатлённую на старом фото. Это ещё раз подтверждает, что законы архитектуры и гармонии, принципы работы с пространством не меняются со временем. Ну, а соседний зал со столетней выставочной историей теперь принимает выставки из Государственного Эрмитажа, ведущих региональных музеев России, тематические и персональные выставки российских и прежде всего калининградских художников.

— В августе 1944 года, во время авиационной бомбардировки города англо-американскими союзными воздушными силами, кёнигсбергская биржа была сильно повреждена. После войны почти два десятилетия здание находилось в руинированном состоянии и использовалось в качестве декорации для создания фильмов о войне. Самые известные из них — «Судьба человека» (1959), «Отец солдата» (1964), «Где ты, Максим?» (1964), «Женя, Женечка и Катюша» (1967).

В 1954 году заместитель Министра культуры РСФСР утвердил задание по проектированию строительства Калининградского областного краеведческого музея на улице Маяковского (сегодня это Ленинский проспект). В фондах Историко-художественного музея сохранились несколько чертежей. В здании планировалось открыть 30 выставочных залов и разместить панораму «Штурм Кёнигсберга». При музее должна была работать библиотека, читальный и лекционный залы с киноустановкой, а также областной Дом народного творчества. Однако проект так и не был реализован.





Реконструкция здания Калининградским морским торговым портом под нужды Дворца культуры моряков началась в 1965 году. Этап бурного строительства, судя по фотографиям, пришелся на 1966–1967 годы. 29 декабря 1972 года открылся Дом культуры моряков (впоследствии — Дворец). Эту дату можно считать моментом второго рождения здания в новом статусе.

Самой большой, тотальной перестройке подвергся руинированный Большой биржевой зал. Ему была уготована судьба театрально-концертного. По свидетельствам очевидцев, это был один из лучших залов Калининграда в 1970-80-е годы. Это было время расцвета, когда здесь бурлила жизнь, работал Литературный театр, сцена принимала крупнейших поэтов и музыкантов.





К сожалению, после отказа Калининградского морского торгового порта от содержания здания наступило время постепенного угасания. Здесь по-прежнему работали творческие мастерские, танцевальные студии и кружки, Литературный театр, но ко всем этим замечательным вещам добавились выставки индийских товаров, кошек и прочих трудно совместимых со статусом культурного центра активностей и мероприятий.

— Третий день рождения здания — 2018 год, когда сюда переехал Калининградский областной музей изобразительных искусств. Переезд был как марш-бросок и совпал с очень сложным периодом пандемии коронавируса. Новый статус художественного музея обозначил необходимость проведения реставрационных работ и музеефикации находившихся в плачевном состоянии помещений.

Сейчас мы шутим: с чего начинается музей — с того, что сначала все стены делают серыми. Мы начали с того, что многоцветье площадей здания (кабинеты и пространства с зелёными, фиолетовыми, розовыми и иными стенами) мы уравновесили музейным серым цветом. Это дало нам возможность работать как бы с чистого листа и постепенно выстраивать колористику музейных пространств. Далее мы разобрались с канализацией и системой водоотвода. Стены цокольного этажа перестали накапливать влагу, сейчас это помещения с идеальным музейным температурно-влажностным режимом.





В 2008 году калининградские активисты общественного движения «Hарод против игорной зоны» добились прекращения работы казино «Монетный двор», и оно было вынуждено покинуть здание. Цокольный этаж был «необитаем» с 2009 года. На момент въезда в здание Музея в цоколе не было электричества, отопления и канализации. Зато были замасленные стены ресторанной кухни, стриптиз-стойки и зеркала в банкетном зале. Точнее, со стороны зала это было зеркало, а со стороны помещений для персонала — окно, через которое хорошо видно, что происходит у посетителей.

Зал в цокольном этаже мы обновили благодаря тому, что во время пандемии музей некоторое время был закрыт для посетителей, но здесь работали наши сотрудники — убирали старый ковролин, вставляли стёкла, оборудовали хранилища, красили стены, восстанавливали систему отопления и т.д. Сотрудники фондов занимались санацией вместе с уборщиками и смотрителями. Для каждого нашлось дело.

Мы привели зал в порядок и ввели его в эксплуатацию в 2019 году, открыли здесь две тематические постоянные экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» и «Город Гофмана: тайны двух миров». Сейчас это стало невероятно притягательным местом как для туристов, так и для калининградцев. Мне кажется, главный секрет успеха — во «вписанности» основных произведений из собрания музея в историю места, города и региона в целом.

Кстати, когда мы открывали после пандемии «Город Гофмана» и «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» средств на напольное покрытие у нас не оказалось. Я переживала, что это станет предметом недовольства посетителей. При этом убеждала себя и других в том, что у нас выставка про город, городскую среду, а на улицах вы никогда не увидите ковролина или паркета. Цементная стяжка выглядит более контекстно. И да, публика это оценила. Многие отмечают, что это придаёт залу атмосферу подлинности. Даже просят, чтобы мы сохранили такое решение во время проведения ремонтных работ.

— Конечно, для полноценного музейного функционирования необходимо проведение целого комплекса ремонтно-реставрационных работ. Приспосабливая здание к музейным функциям, мы хотим максимально вернуть его к изначальным архитектурным пропорциям.

Бывший когда-то Большим биржевым, а затем театрально-концертным зал обретет свои прежние пропорции и станет главным выставочным залом музея с трансформируемой сценой и возможностью проведения концертных программ, балов, статусных общественных мероприятий. Специалисты отмечают, что после приведения зала в порядок в музее появится совершенно уникальное пространство с экспозиционными возможностями и презентационным ресурсом, аналогов которому нет в современном Калининграде.





Неизвестно, что хранят под собой половицы этого зала. Есть предположения, когда более 60 лет назад здесь проводили работы по реконструкции, многое сбрасывали вниз и засыпали мусором и щебнем. Может быть, мы сможем обнаружить там предметы и артефакты, которые прольют свет на историю этого здания, в которой ещё много белых пятен.

А пока после проведения косметического ремонта планируем открыть в этом зале 5 апреля выставочный проект «Лица войны: герои и свидетели», посвященный 80-летию Победы, который объединит живопись, графику, скульптуру и фотографию. Партнёрами проекта выступают Центральный музей Вооруженных сил РФ и Калининградский союз фотохудожников.

— В апреле у нас будет работать выездная школа молодых архитекторов-реставраторов «На дальних рубежах Родины 3:0», организованная Союзом реставраторов России. Её участники представят своё видение восстановления интерьеров бывшего концертно-театрального зала. Научный руководитель проекта — профессор архитектуры, член Президиума Союза реставраторов России Ирина Белоярская — рассказала, что в рамках конкурса уже выбрали 15 молодых архитекторов, из них шесть приедут к нам и будут работать уже здесь на месте.





В экспозиционном зале цокольного этажа мы специально оставили незакрашенным фрагмент свода, чтобы понять каким цветом изначально были покрыты стены здания. К сожалению, у нас нет своих реставраторов, сейчас мы остро нуждаемся в первую очередь в реставрации живописи. Хотя бы живописи, потому что коллекция уже сложившаяся, музею в этом году будет 37 лет. Дальше без реставратора уже невозможно. Идеально, когда реставратор в штате музея и хорошо знает музейную коллекцию.

— Декорации полнометражного мультфильма «Гофманиада», работа над которым велась на «Союзмультфильме» 17 лет и который вышел в свет в 2018 году, появились у нас благодаря калининградцу Алексею Юшенкову, работавшему раньше на «Союзмультфильме». В старой студии после того, как мультфильм выходил в прокат, декорации просто сжигались. Для хранения «гофмановских» декораций на студии также не было места. Об этом от Алексея узнал наш экс-губернатор Антон Андреевич Алиханов. Он инициировал приезд в Калининград представителя «Союзмультфильма» и предложил на выбор несколько площадок, в том числе и музейных. После представления нашей концепции развития гофмановской темы в Калининграде «Союзмультфильм» сделал выбор в нашу пользу. Это было началом нашего партнёрства. Проект продолжается, и в этом году он прирастёт двумя новыми декорациями.

— Три фасада здания выглядят достойно, их реставрировали 20 лет назад в 2005 году. Но тогда не успели доделать самый сложный выходящий на Преголю и остров Канта северный фасад. Также в 2015 году была сделана новая кровля. Это все документально подтверждённые крупные ремонтные работы, которые проводились с момента ввода в эксплуатацию здания в 1972 году. Разве это не фантастика? Новострои, построенные в 1970-х годах, уже успели морально и физически устареть, а наше здание и в сегодняшнем требующем ремонта состоянии выглядит роскошно.

— Почему до сих пор не случилось реконструкции? У нас давно готово функциональное зонирование и концепция, основанные на сохранившемся плане биржи. Нам выделялись средства на проектирование. К сожалению, на конкурс не откликнулся никто из калининградских архитекторов — посчитали, что цена контракта не позволит сделать качественный проект. В итоге торги выиграли московские подрядчики. Сначала они активно взялись за работу, но возникли сложности с помещением для хранения экспонатов. Требовалось не менее 400 квадратных метров со специальными температурно-влажностными режимами для хранения фонда живописи. Так в проекте появилось перекрытие большого зала. Но, во-первых, это не соответствовало нашим идеям, потому что мы планировали восстановить здание в его прежних пропорциях. А во-вторых, это кратно повысило нагрузку на фундамент, и проектировщикам предъявили новые требования по его обследованию. Это оказалось неразрешимой задачей. Шурфление грозило разгерметизацией уже сложившейся экосистемы, доступом кислорода к дереву, возникновением подтоплений. В результате проект не прошёл экспертизу и был расторгнут через суд.

Мы подготовили новое техническое задание на проектирование. Цена вопроса на сегодняшний день и с новыми требованиями по усиленному обследованию фундамента — 87 миллионов рублей. Теперь мы ждем выделения средств.





— Всё это время мы не сидели сложа руки. Мы основательно обжили здание, многое обновили собственными силами. Теперь ремонтные работы можно проводить поэтапно, что позволит Музею принимать посетителей во время их проведения. Для хранения фондов необходимо зарезервировать и подготовить площади вне здания (это около 400 квадратных метров) для хранения фонда живописи. Сейчас работаем над решением этого вопроса с министерством по культуре и туризму Калининградской области.





— В наши дни здание Музея изобразительных искусств имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и считается одной из самых красивых достопримечательностей Калининграда. Наше здание — несомненная городская историческая, архитектурная и культурная доминанта. На всех этапах своего существование оно было «местом силы». У многих калининградцев с этим зданием связаны свои личные воспоминания. Наши посетители радуются изменениям, которые происходят в здании вместе с нами. Переживают за будущее здания, просят, чтобы во время реконструкции мы сохранили атмосферу аутентичности, «необщее выражение» лица нашего музея, чтобы дух подлинности, истории и культуры не был уничтожен, как это иногда происходит, во время проведения «евроремонтов» объектов культурного наследия. Конечно, мы готовы к переменам, и всё, что мы уже смогли осуществить в здании собственными силами, говорит о том, что мы понимаем, какое архитектурное сокровище со 150-летней историей нам досталось, и чувствуем свою ответственность.

А пока наше здание прирастает новыми смыслами, собрание — произведениями искусства, залы — экспонатами, а музей — посетителями и партнёрами.

Записала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»