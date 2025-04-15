Для Музея изобразительных искусств разработали концепцию реставрации зала (фото)

Шесть участников Выездной школы для архитекторов-реставраторов из разных городов России разработали концепции реставрации бывшего главного зала здания торговой биржи Кёнигсберга (сейчас в здании располагается Музей изобразительных искусств). Гран-при получил Глеб Сивцов (Калининград – Санкт-Петербург), который нашёл компромисс между исторической достоверностью и современным функционалом здания, сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств.



В Выездной школе приняли участие молодые специалисты из Москвы, Калининграда, Воронежа, Ростова-на-Дону и Самары. Руководитель научно-образовательного проекта профессор архитектуры Ирина Белоярская отметила, что участники провели глубокие исследования, проанализировали исторические фотографии и чертежи, провели тщательные архитектурные обмеры и предложили свое видение будущего пространства.

«Жюри определило лучшие работы, оценивая их с точки зрения сохранения аутентичности исторического пространства и его адаптации к современным функциям», — сообщили в музее. Диплом третьей степени получили Юлия Гайфуллина (Москва) и Любовь Ионова (Самара), второй степени — Алиса Звягина (Воронеж) и Вероника Киреева (Воронеж), первой степени — Вера Ягубянц (Ростов-на-Дону), гран-при — Глеб Сивцов (Калининград-Санкт-Петербург). Предложенное Глебом Сивцовым проектное решение сочетало воссоздание интерьеров XIX века c минималистичной стеклянной лестницей.

Концепция Глеба Сивцова



В работе Выездной школы приняли участие специалисты из Италии — архитектор Элизабетта Фаббри и реставратор художественного наследия Лучиано Маджи. Элизабетта Фаббри отметила, что подход молодых специалистов оказался похожим на итальянский, когда по историческим фотографиям изучают элементы интерьера и после подбирают их современные аналоги.

«Все представленные проекты очень аккуратные с точки зрения методологии обращения с историческим наследием, — отметила эксперт. — Нужно быть глубоко укорененным в прошлое, чтобы воссоздать эту красоту, но в то же время важно думать и о будущем, потому что здание должно жить дальше. Бывший концертно-театральный зал — сердце Калининградского музея изобразительных искусств. Можно сказать, что всё здание построено вокруг него. Это пространство занимает центральное положение, и правильно будет вернуть ему эту значимость».

Работа Веры Ягубянц



Реставратор художественного наследия Лучиано Маджи подчеркнул богатый потенциал Калининградского музея и обратил внимание на то, что здание, выполненное в стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма, выделяется на фоне калининградского архитектурного ландшафта, однако «само время встроило его в ткань города».

По словам директора Калининградского музея изобразительных искусств Галины Заболотскй, лучшие из идей рассмотрят как возможную основу для будущей реставрации зала.

«Значимость и актуальность работы Выездной школы реставраторов связана с открытием нашем университете магистратуры по направлению „Реставрация объектов историко-культурного наследия“, — сообщила член жюри, директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Анна Сивкова. — В дальнейшем в выездных реставрационных школах под эгидой Союза реставраторов России будут принимать участие и калининградские студенты».

Работа Вероники Киреевой